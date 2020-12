Es falso que la jeringa usada para vacunar a Nancy Pelosi llevaba la tapa puesta

Publicaciones en Facebook y Twitter usaron una fotografía de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, para sugerir que todo se trata de un engaño, puesto que “supuestamente” la aguja aún llevaba la tapa puesta.

“Pelosi recibió la vacuna COVID. ¿Alguien puede explicar qué tan efectiva es la vacuna si deja la tapa en la aguja? No engañas a nadie”, se lee en un post que fue compartido más de 500 veces.

Las publicaciones circulan desde el 18 de diciembre. Foto: captura de Facebook

¿Cuál es el origen de la foto?

Una búsqueda inversa de imágenes reveló que la fotografía es real, pero las afirmaciones que hacen en torno a ella, no.

La imagen fue publicada por primera vez el 18 de diciembre del 2020 en diferentes medios estadounidenses como Associated Press, The Washington Post y New York Post.

Medios estadounidenses utilizaron la foto para informar la inoculación a Pelosi. Foto: captura de TinEye

Las notas informaron que la fotografía retrata a Nancy Pelosi cuando recibió la vacuna de Pfizer y BioNTech contra la COVID-19. Además, detallan que el encargado de inocularla fue Brian Monahan, médico del Congreso y de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Asimismo, señalaron que esta vacunación se dio horas después de que el vicepresidente Mike Pence recibiera una dosis igual y que a ellos, le siguieron otros miembros del Congreso como Mitch McConnell, Steny Hoyer, Liz Cheney y el senador Richard Durbin.

Además, una imagen similar a la que utilizan las publicaciones de Facebook también fue compartida por la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Nancy Pelosi en su perfil de Twitter.

“Hoy, con confianza en la ciencia y bajo la dirección de la Oficina del Médico Asistente, recibí la vacuna COVID-19. A medida que se distribuye la vacuna, todos debemos continuar usando máscaras, distanciamiento social y otros pasos basados en la ciencia para salvar vidas y aplastar el virus”, mencionó Pelosi.

¿La inyección estaba tapada?

Aunque la fotografía mostrada es real, no es verdad que la vacuna inyectada a Pelosi permaneció con su tapa.

Una fotografía tomada por la agencia Reuters desde otro ángulo revela que la aguja sobresalía del objeto naranja al que señalan como supuesta cubierta.

Una fotografía tomada desde otro ángulo demuestra que la aguja no llevaba una tapa. Foto: captura de Reuters

Además, una búsqueda en Google sobre los tipos de jeringas, muestra que es común que las agujas lleven ese soporte naranja y que las tapas suelen ser de color transparente.

Finalmente, de acuerdo a Reuters, la sección naranja se conoce como “casquillo” y permite que la aguja y la jeringa se conecten.

Conclusión

La imagen que se utiliza es real, pero ha sido tergiversada. La captura de la misma escena desde otro ángulo revela que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sí fue inoculada. Por lo tanto, es falso que la jeringa usada para vacunar a Nancy Pelosi llevaba la tapa puesta.

