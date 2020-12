Es engañoso el post que compara los efectos adversos de la vacuna Pfizer y la COVID-19

En redes sociales, una publicación viral elabora una comparación entre las reacciones adversas severas de la vacuna de Pfizer y los cuadros graves de COVID-19. Según su planteamiento, si se vacuna a toda la población mundial, los “afectados” gravemente por la vacuna serían 53 veces más que el número de pacientes graves de coronavirus.

No obstante, se trata de una publicación engañosa. El texto tergiversa la noción de reacción negativa grave que hubo en las pruebas de vacuna realizadas por Pfizer/BioNTech. Aun así, este post ha sido compartido más de un centenar de veces desde el 21 de diciembre.

De acuerdo con el texto, la vacuna de Pfizer tiene un 3,8% de “reacciones adversas graves”. Esto supondría 296 millones de personas afectadas negativamente por la vacuna, en caso de que se vacunaran 7.800 millones de seres humanos. En esa línea, la publicación indica que, si esta cifra se compara con los casos graves del nuevo coronavirus, habría 53 personas que sufrirían por la vacuna por cada paciente grave de COVID-19.

Sin embargo, la publicación viral presenta datos erróneos. El conteo realizado por la Universidad Johns Hopkins indica que, hasta la fecha, los casos confirmados de COVID-19 superan los 79 millones de personas, no 55 millones, como sugiere el texto.

Asimismo, el post sostiene su análisis en un porcentaje extraído de un artículo de la revista Science, como se ve en el enlace que adjunta al final del mismo. Se trata de un artículo publicado el último 18 de noviembre —Fever, aches from Pfizer, Moderna jabs aren’t dangerous but may be intense for some—, el cual versa sobre los efectos secundarios de las vacunas de Moderna y Pfizer.

Verificador realizó una revisión de esta web, y detectó la procedencia de la cifra que utiliza el texto para justificar el número de reacciones graves. El artículo de Science especificó que “para la vacuna de Pfizer/BioNTech, fueron menores: los efectos secundarios graves incluyeron fatiga (3,8%) y dolor de cabeza (2%) ”. Es decir, dicho porcentaje (3,8%) refiere únicamente a la cantidad de personas que presentó fatiga como efecto adverso.

De igual modo, el artículo precisó que con “efectos secundarios graves” se refiere a aquellos que “impiden la actividad diaria”, y que la mayoría de personas escaparía de dichas reacciones.

Por otra parte, según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 1 de cada 5 pacientes de COVID-19 presenta un cuadro grave de la enfermedad “y experimenta dificultades para respirar”. Asimismo, los síntomas más habituales son fiebre, tos seca y cansancio.

Otros síntomas menos frecuentes, informa la entidad, incluyen dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato y erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies.

Conclusión

El post viral que compara los efectos secundarios graves de la vacuna de Pfizer con la COVID-19 presenta información tergiversada. El porcentaje que utiliza para dichas “reacciones adversas graves” refiere, en realidad, a la cantidad de voluntarios que presentaron fatiga como síntoma durante los ensayos clínicos de la vacuna. Por lo tanto, calificamos esta publicación como engañosa.

