En redes sociales se ha empezado a divulgar el estudio titulado “La pasta de dientes y el enjuague bucal inactivan el 99,9% del virus que causa COVID-19”. La publicación tiene más de 10.700 interacciones en Facebook y diferentes medios la han difundido.

La afirmación engañosa cita al artículo de la Revista Dental Británica publicado el pasado 11 de diciembre. Sin embargo, no menciona que el experimento fue in vitro, es decir, en un laboratorio . Se empezó una investigación en seres humanos, pero la muestra es muy pequeña aún (50 personas) para declarar que pueda funcionar.

Además, como detalla para Verificador Juan More, PhD en Inmunología comparada, este “no es un documento científico”, sino un documento comercial, tal como se señala en la parte superior con las palabras “noticia de productos”.

Asimismo, More observa que no hay datos de autor ni filiación que permita saber quiénes fueron los que hicieron la investigación. En esa misma línea, manifiesta que el grupo Nature actúa como un repositorio donde se encuentran revistas de alto prestigio y otras que no lo son tanto. Por ello, resalta que, en el caso de la Revista Dental Británica, esta tiene un rango de prestigio de 1,3, comparado a un 42,7 de la Revista Nature.

¿Qué dice el artículo comercial?

Más allá de las cuestiones de forma, en el fondo, las afirmaciones de que la pasta dental o enjuagues bucales puedan combatir al coronavirus no han sido comprobadas en humanos. En el artículo del estudio patrocinado por Colgate informan que este se ha dado en laboratorio, es decir, en condiciones diseñadas para imitar la cavidad oral en un tubo de ensayo.

En el mismo Reino Unido, un artículo anterior realizado por investigadores del Instituto de Investigación de Inmunidad de Sistemas de Cardiff ya había propiciado especulaciones a mediados de noviembre. Ante ello, el Dr. Richard Stanton, autor de la investigación emitió un comunicado en el que afirmaba que aún se necesitaban más estudios para dictaminar si los enjuagues bucales con 0,07% de cloruro de cetilpiridinio podrían neutralizar al virus de la COVID-19 en los humanos.

El Dr. David Thomas, profesor de la Universidad de Cardiff, coincidió y manifestó a BBC que a pesar de que los resultados en el laboratorio son alentadores, aún se necesita hacer una fase clínica en humanos. Además, resaltó que aun si se comprobara que algunos productos dentales pueden neutralizar al SARS-CoV-2, esto no produciría evidencia acerca de la prevención o menor transmisión de la COVID-19.

De igual forma, el Dr. Graham Snyder, profesor asociado de la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, afirmó en una entrevista para CNN que “ no se puede esterilizar la boca. Nunca estará totalmente libre de patógenos ”.

En otras palabras, hasta el momento no hay estudios científicos que hayan comprobado que las pastas de dientes o enjuagues bucales neutralicen el coronavirus en humanos.

¿Qué dice Colgate?

Dado que la investigación comercial fue financiada por Colgate para probar si sus productos tenían algún efecto en el SARS-CoV-2, la empresa implementó una sección de preguntas y respuestas. Allí afirmaron que “no existe evidencia concluyente de que reducir los niveles de virus en la boca evitará contraer o transmitir el virus”.

Asimismo, señalaron que no hay pruebas de que los síntomas de la COVID-19 se hagan más leves por el uso del enjuague bucal o pasta dental, ni que estos tengan alguna influencia en los anticuerpos.

Finalmente, destacaron que el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos es esencial para reducir las transmisiones, tal y como lo estipula la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Conclusión

El artículo del que se vale la información engañosa no tiene validez científica, ya que es una investigación comercial. Asimismo, las pruebas fueron in vitro, es decir, en un laboratorio, no es seres humanos, por lo que los resultados pueden variar. Aún no existe un estudio que haya probado in vivo la efectividad de los productos dentales para la neutralización del SARS-CoV-2.

