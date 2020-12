Tiffany Dover, una enfermera del Hospital CHI Memorial, de Estados Unidos, se desmayó la semana pasada tras recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech, durante una rueda de prensa. El video de su desvanecimiento fue utilizado para difundir falsamente que había muerto.

“¡Falleció! Enfermera se desmayó minutos después de recibir la vacuna de COVID-19 de Pfizer (...) mientras declaraba a la prensa. Dos días después falleció. Familia confirma fallecimiento”, se podía leer en un video viral de WhatsApp. En Facebook, ese mismo clip fue visualizado más de 29 millones de veces durante las últimas 24 horas.

Izquierda: En menos de 24 horas, un post de Facebook fue visualizado más de 15.000 veces. Derecha: Video fue "reenviado muchas veces" en WhatsApp. Foto: composición

El jueves 17 de diciembre, trabajadores “de primera línea” del Hospital Memorial de Catholic Health Initiatives (CHI) en Chattanooga, Estados Unidos, recibieron la vacuna de Pfizer y BioNTech. Entre ellos se encontraba Dover.

La gerente de enfermería del centro de salud, Tiffany Dover, estaba de pie frente a los medios de comunicación cuando se llevó la mano a la cabeza, como mareada y se desmayó, reportó CNN. Ella recobró la conciencia poco después.

Tiffany Dover está viva. El Hospital Memorial de Tennessee, Estados Unidos, informó el mismo sábado 19 de diciembre que su situación era buena. “Ella está en casa y está bien”, indicó vía Twitter.

Además, este lunes 21 de diciembre, dicho centro de salud publicó un video en Facebook donde se la ve junto a sus compañeros de trabajo.

Entonces, ¿por qué se desmayó? El mismo día que sufrió un desvanecimiento, la enfermera de cuidados intensivos explicó a los medios que ella tenía una afección. “Tengo un historial de tener una ‘respuesta vasovagal hiperactiva’, que si me duele algo, como una uña colgante del pie, puedo desmayarme. (...) Me sentí un poco desorientada, pero me siento bien ahora y el dolor en mi brazo es mínimo. Me he desmayado probablemente seis veces en las últimas seis semanas. Ya es común para mí”, le dijo a la cadena de televisión WRCB de Chattanooga.

Según Mayo Clinic, el síncope vasovagal “ocurre cuando te desmayas porque el cuerpo reacciona de manera desproporcionada a ciertos factores desencadenantes”.

Las declaraciones de la enfermera también se publicaron 17 de diciembre en NewsChannel9 y el viernes 18 en CNN, junto al video viral de su desmayo. También existe un tuit viral del jueves 17. Es decir, esta explicación ya era pública cuando circuló el bulo de su muerte.

Otro de los “argumentos” para apoyar la hipótesis de que la enfermera había fallecido “por causa de la vacuna” era la captura de pantalla de un supuesto registro de defunciones. Pero esa web no es oficial. Incluso, algunos usuarios demostraron que podían colocar un nombre cualquiera y arrojaba varios resultados, como si la persona buscada estuviera muerta. Bufale, un portal italiano de fact-checking, hizo lo propio con el nombre de Elon Musk.

Antes de que el hospital procediera a publicar el video de la enfermera junto a sus compañeros, Reuters, AP, Aos Fatos, Maldita y Newtral verificaron que no había pruebas para concluir que había fallecido.

Conclusión

Nunca hubo pruebas sólidas para sostener que la enfermera se hubiera muerto. Tiffany Dover explicó el mismo día a qué se debía su desmayo, por lo que la publicación del video sin esa información implica una descontextualización intencional. Calificamos las publicaciones sobre su “fallecimiento” como falsas.

*En caso desee saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.