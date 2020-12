En las últimas 24 horas, una imagen que, aparentemente, denuncia a una pareja de “secuestradores” se ha visualizado más de 300.000 veces entre usuarios de México y Perú. La publicación, del 13 de noviembre del 2018, adjuntaba la captura de pantalla de un chat de WhatsApp impreso en papel.

“Ten cuidado con ellos, ya los vieron aquí en San Pablo y son secuestradores. Se roban a niños de toda edad. Difunde la foto”, decían los mensajes de WhatsApp. Esa imagen se compartió, en dos años, más de 100.000 veces.

Aunque el post es del 2018, una búsqueda inversa en Tin Eye arrojó que la imagen circulaba en internet al menos desde hace cuatro años. Tras rastrear el enlace, Verificador encontró que un registro más antiguo, del 2015, correspondía a una página de México y no de Perú.

El 5 de mayo del 2016, Diario Panorama reportó que la fotografía de la pareja circulaba junto a un mensaje falso en WhatsApp y Facebook. Las publicaciones indicaban que ellos estaban en la localidad de Santiago del Estero, Argentina, lo cual no era cierto.

Ese medio encontró que la foto se había publicado el 29 de setiembre del 2015 en Noticias PV, de México. Supuestamente, el día 28 “Guadalupe Rodríguez González” y su pareja sentimental, “Roberto”, se había “llevado” a un niño de la delegación de Ixtapa, Jalisco. Actualmente, esa nota se encuentra eliminada. Pero quedó un registro en Web Archive.

Otra de las versiones que encontramos con Tin Eye es del 12 de mayo del 2016. Se trata de una captura de WhatsApp del grupo “Promo 2018 SJT”. Una mujer alertó que la madre de una niña vio a una pareja de secuestradores dentro de las instalaciones del club deportivo Naco, ubicado en Santo Domingo. El número que envía el mensaje comienza con el código 809, que corresponde a República Dominicana.

Cinco días después, el 17 de mayo del 2016, mensajes de WhatsApp ya ubicaban a la pareja en Panamá, tal como se ve en la captura de un chat de WhatsApp, que incluye un número con el código 507. Asimismo, un estado de Facebook del 26 de mayo del mismo año aseguraba que las dos personas habían sido vistas “por los lados del 20 en Chilibre”, una localidad panameña.

En setiembre del 2016, la fotografía viajó hasta España. En una cadena de esta aplicación de mensajería “se decía que una pareja estaba siendo buscada por la Policía por intento de secuestro, y se pedía a los ciudadanos que difundieran la alerta”, informó Última Hora.

De acuerdo a Crónica Balear, este mensaje de WhatsApp iba acompañado de un audio anónimo a raíz de un evento ocurrido en Santa Marta, Castilla León, España. “El bulo parte de un hecho que ni siquiera fue denunciado, ya que al parecer una mujer vio como dos personas se bajaban de una furgoneta y se dirigían hacia sus hijos, pero tras gritar los ahuyentó y no sucedió ningún incidente”.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional española descartaron que las personas de la imagen viral estuvieran secuestrando menores en el país europeo. “Es un bulo que haya una pareja intentando secuestrar niños en colegios (españoles)”, zanjó el perfil oficial de la Guardia Civil el 29 de setiembre del 2016.

— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) September 29, 2016

— Policía Nacional (@policia) September 30, 2016

Conclusión

No pudimos determinar si, efectivamente, esa pareja secuestró un niño o no, ya que solo existe un reporte (eliminado) en una web. Lo que encontramos es que la primera aparente “denuncia” se hizo en setiembre del 2015, en Jalisco, México. De esta manera, no se refiere a San Pablo (Cajamarca) ni al distrito de San Pablo, de la provincia de Mariscal Ramón Castilla (Loreto). Por lo tanto, consideramos que el post carece de contexto, lo cual induce a error o engaño, y que no cuenta con fuentes confiables, por lo que también lo consideramos dudoso.

