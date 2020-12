Video contiene información falsa sobre las vacunas y su aplicación en Perú

Una usuaria española identificada como Silvia Franch difundió bulos sobre las vacunas en un video de más de 10 minutos. “Se trata de un mensaje que habla muy claro sobre los efectos de la vacuna que nos quieren sí o sí imponer en todos los países”, advirtió antes de reproducir un audio sin fuente identificable.

La vacunación en el Perú no es obligatoria

Al inicio del video, la protagonista mencionó que la inmunización es obligatoria en España y que en el Perú se está “imponiendo” la vacunación con militares en la calle. Sin embargo, dichas aseveraciones son falsas.

La legislación española no establece que la vacunación sea obligatoria . “La vacunación en España es voluntaria, ya que nuestro ordenamiento no incorpora explícitamente el deber de vacunación y nadie puede, en principio, ser obligado a vacunarse”, informó el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, manifestó que la vacunación obligatoria no es conveniente y podría ser contraproducente. Agregó que “hay un nivel de concienciación muy elevado y una comprensión clara de que para acabar con el coronavirus es necesario vacunarse”, según el medio La Vanguardia.

En cuanto a la aplicación de la vacuna en el Perú, la ley 31091 publicada el 18 de diciembre establece que el acceso a los medicamentos y vacunas que permitan curar y prevenir el coronavirus SARS-CoV-2 será libre y voluntario para la población en general . De igual manera, lo mencionó la ministra de Salud en una presentación ante la Comisión de Salud y Población del Congreso. “Es obligación del Estado vacunar. Si las personas no desean vacunarse, no se vacunan”, dijo Pilar Mazzeti.

Finalmente, anteriormente en Verificador desmentimos la supuesta obligatoriedad de las vacunas y que la inmunización se registra con un “holograma en el DNI”.

Las vacunas no modifican la genética humana

El video también reproduce un popular bulo que sugiere que las vacunas alteran el ADN y, en ese sentido, provocan efectos irreversibles.

Sin embargo, en este medio comprobamos que las vacunas de ARN mensajero no ingresan al núcleo celular en el que se encuentra el ADN , por lo que no puede “modificarlo”. El inmunólogo Alexis García explicó que cuando el ARNm de la vacuna entra a la célula se dirige directamente al ribosoma, el cual lee el código y traduce la información para iniciar con la producción de la proteína Spike.

Además, demostramos que las vacunas no son transgénicas ni degeneran el ADN humano. Estas afirmaciones erróneas también fueron difundidas por el grupo Médicos por la Verdad.

La vacuna no produce esterilidad

En el video se mencionó que la vacunación dejará a las personas estériles. “El 97% de los varones inoculados van a quedar estériles y el 45% de las niñas quedarán estériles”, se afirmó sin mencionar una fuente que lo respalde.

Los bulos que reproducen esta desinformación apelan a que supuestamente las vacunas actuarán sobre el receptor ACE2 (el cual permite el ingreso del virus a la célula) y como estos se encuentran también en los testículos generaría infertilidad masculina. Sin embargo, eso es falso.

El doctor en Ciencias Naturales y biólogo evolutivo Pedro Romero declaró a Verificador que las vacunas provocan la aparición de anticuerpos contra la proteína Spike y no contra el ACE2. “No he visto una vacuna cuyo blanco sea el ACE2. Las vacunas se hacen contra el virus, no contra nosotros mismos ”, enfatizó.

En relación a la supuesta esterilidad femenina, en una anterior demostramos que las vacunas candidatas contra la COVID-19 no afectan la sincitina ni causan la infertilidad en mujeres. Por ello, en Verificador concluimos que no hay evidencia de que las provoquen esterilidad.

No existe relación entre las vacunas y el Evento 201

“La vacuna es la fase 3 del plan tal cual se determinó en el evento 201, que se llevó a cabo un par de años atrás”, se escucha a lo largo del vídeo. Sin embargo, esto es falso .

El Evento 201 fue un ejercicio de mesa que se llevó a cabo el 18 de octubre del 2019 y en el cual se simuló el inicio de una pandemia y las posibles respuestas. Por esta razón, personas en redes sociales lo compartieron como si se tratase de una predicción de la actual pandemia de la COVID-19.

No obstante, el Centro para la Seguridad de la Salud de la Universidad John Hopkins descartó esa afirmación. " Para el escenario, modelamos una pandemia de coronavirus ficticia, pero declaramos explícitamente que no era una predicción ”, indicaron.

No hay evidencia de que la “fórmula” de las vacunas es secreta

“Al preguntar qué tiene la vacuna, te dirán que ni siquiera los médicos lo pueden saber, es secreto, no vas a poder reclamar a los laboratorios”, se señaló en el video. Estas afirmaciones están relacionadas a dos aspectos que se conocen como “confidencialidad de la vacuna” e “inmunidad legal”, las cuales no han sido pactadas en nuestro país.

En una nota anterior de Verificador, explicamos que no hay indicios de que la vacuna contará con un acuerdo de confidencialidad en el Perú . Además, el medio argentino Chequeado informó que para que la vacuna sea registrada y autorizada en dicho país, se deberá revelar la fórmula así como los resultados de los estudios.

En relación a que no se podrá reclamar a los laboratorios, concluimos que esa afirmación es imprecisa porque, aunque los laboratorios pueden solicitar la inmunidad legal, eso no significa que las personas estarán desprotegidas ante posibles efectos adversos de la vacuna. De acuerdo con la agencia Reuters, el Estado podría cubrir parte de las compensaciones y costos legales, pero eso depende de lo que se acuerde entre ambas partes.

Conclusión

Un video compartido en Facebook afirmó erróneamente que la vacunación es obligatoria, que las vacunas candidatas de la COVID-19 modifican la genética humana y que producen infertilidad. Por lo tanto, en Verificador concluimos que dicha publicación contiene información falsa sobre las vacunas y su aplicación en Perú.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

