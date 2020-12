Son falsas las afirmaciones sobre la ivermectina dadas por Manolo Fernández en el programa Rey con Barba

Manolo Fernández, médico veterinario y gerente del Laboratorio Farvet, tuvo una entrevista sobre el uso de la ivermectina por la COVID-19 en el programa “Rey con Barba”, conducido por Rafael Rey Rey y José Barba Caballero y emitido por Willax Televisión. En este diálogo, el médico veterinario realizó distintas afirmaciones acerca de este fármaco, que aún no están probadas.

¿La ivermectina inhibe la replicación del virus de la COVID-19?

En la entrevista, Manolo Fernández aseveró que la ivermectina inhibe la fosforilación de proteínas y la función de la transportina o importina que sirve generalmente para que el virus pueda penetrar al núcleo de la célula y transcribir todo el código genético del mismo y, así, reproducirse en millones de partículas. “Actúa en la etapa inicial porque es un antiviral (...) la única forma de eliminar este virus es usando un antiviral”, afirmó.

En diálogo con Verificador de La República, Leslie Marcial Soto, médico infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), precisó que a la fecha la ivermectina se halla en estudios y, por ese motivo, no se puede afirmar que funcione (o no).

Explicó que existen estudios experimentales en células donde se ha visto que reduce la carga viral, pero en humanos aún no está demostrado. El especialista se refiere al estudio —”El fármaco ivermectina aprobado por la FDA inhibe la replicación del SARS-CoV-2 in vitro”— el cual demostró que el medicamento impide la replicación del virus de la COVID-19, pero esta prueba se realizó in vitro (laboratorio), mas no in vivo (en humanos).

Estudio de la ivermectina in vitro. Foto: captura de Science Direct.

Si se demostrara que disminuye la replicación del virus de la COVID-19, según el especialista, entonces puede denominarse un antiviral ya que bloquearía la acción del SARS-CoV-2. Pero, esto aún se desconoce.

Detalló que cuando el paciente con coronavirus presenta un cuerpo inflamado y requiere la administración de oxígeno el virus ya no se multiplica, por tanto, no serviría aplicar el fármaco. Dijo que la ivermectina está siendo usada en los inicios de la enfermedad, para evitar que el virus se multiplique y avance a un cuadro severo.

Sin embargo, precisó: “Para que un medicamento sirva tiene que hacerse estudios en los cuales se demuestre que realmente funcione. Por lo tanto, es una droga que aparentemente estaría funcionando en etapas iniciales de la infección, pero todavía faltan estudios que demuestren o apoyen su funcionamiento”.

En una investigación de este medio, informamos sobre un supuesto estudio del uso de la ivermectina en humanos — “Usefulness of Ivermectin in COVID-19 Illness”— que fue retirado del repositorio de la Red de Investigación de Ciencias Sociales (plataforma SSRN). El Instituto de Evaluación de Tecnologías de Salud e Investigación (IETSI) de EsSalud reportó el 16 de junio que existían “cuestionamientos sobre la veracidad del origen de los datos”.

“Por lo tanto, dicha publicación de (Amil) Patel et al. sobre el uso de ivermectina en pacientes COVID-19 deja de ser parte del cuerpo de evidencia a ser considerado por la comunidad médica y científica para informar procesos de toma de decisiones. Con ello, hasta dicho punto en el tiempo, 8 de mayo de 2020, solo se contaría con estudios in vitro y ningún estudio en seres humanos respecto al uso de ivermectina en este tipo de pacientes”, sentenció el IETSI.

¿La ivermectina previene el contagio del nuevo coronavirus?

En el programa, el médico veterinario Fernández también aseveró que el medicamento se usa en forma preventiva y masiva cada 20 días. Pero, esto no es cierto.

En un artículo de Verificador, concluimos que el uso de la ivermectina para prevenir o curar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 aún no ha sido probado. El infectólogo Ciro Maguiña, dijo: “La ivermectina se utiliza en las primeras semanas, no antes, porque no previene, y no después, cuando ya no es efectiva”.

En abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), a través de un comunicado, informa que el uso de la ivermectina en la prevención o tratamiento de la COVID-19 requiere de pruebas adicionales y, además, agrega que su utilización sea con intervención médico. Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja el uso de la ivermectina para el tratamiento de la COVID-19 por falta de evidencia sobre su beneficio, mediante un documento publicado en junio de 2020.

Ivermectina. Foto: captura de web de FDA.

El Ministerio de Salud (Minsa) incorporó a la ivermectina como parte del tratamiento de la COVID-19, pero el 12 de octubre retiró su utilización en pacientes hospitalizados. El 22 de noviembre, la entidad emite un documento técnico en el cual se autoriza el uso del fármaco en pacientes en etapas iniciales y con factores de riesgo, siempre y cuando, cuenten con la intervención médica.

Augusto Tarazona, médico infectólogo y presidente del Comité de Salud pública del Colegio Médico del Perú (CMP), aseveró que la ivermectina está en estudios para probar si sirve o no en casos leves de la COVID-19. Esto porque en pacientes hospitalizados se ha visto que no es útil. “Para casos severos no es útil y como preventivo tampoco es útil”, dijo.

Comentó que debido a la falta de investigación, se tomó la decisión a través del Minsa de utilizar la ivermectina, pero con una condicionante: su uso en casos leves en pacientes con factores de riesgo, es decir, con diabetes con hipertensión, obesidad, mayores de edad, entre otros. Esto porque, según Augusto Tarazona, este grupo de personas podrían llegar muy rápidamente a cuadros graves, por ello, con el fin de evitar la mortalidad es que se optó por utilizar este fármaco.

Por su parte, el infectólogo Leslie Marcial Soto sostuvo que tampoco su uso preventivo (o profilático) está demostrado, pero descartó que en 20 días pueda proteger a una persona porque no existe información al respecto.

¿En qué consiste la dosis de la Ivermectina?

Manolo Fernández indicó que la dosis de la ivermectina en humanos es una gota por kilo de peso y criticó que las normas del Gobierno establezcan como máximo 50 gotas. “Si yo tengo 80 kilos, tengo que tomar 80 gotas, con 50 gotas no voy a poder controlar”, dijo.

El infectólogo Leslie Marcial Soto explicó que justamente por la falta de información sobre la ivermectina es que no se puede estandarizar algunos aspectos. “No se sabe si la dosis es adecuada o no, tampoco se sabe si funciona adecuadamente o no. Se dieron ciertos parámetros para darles indicaciones a las personas (protocolo del Minsa)”, dijo.

Agregó que la dosis corresponde a una gota por kilo de peso, pero esta dependerá de una previa evaluación del paciente bajo una intervención y un seguimiento médico. Sentenció que no recomienda la automedicación de este medicamento y de ningún otro.

Por su parte, Janireth Pahuara, química farmacéutica y directora de la Farmacia DIGEMID, recordó a este medio que el Minsa sacó protocolos de prescripción de medicamentos, donde se indicaba, más o menos, que la dosis de la ivermectina era por kilo de peso. Sin embargo, resaltó que ello no quiere decir que esté estandarizado.

“ Eso fue solamente una sugerencia porque finalmente es el médico que, de acuerdo a los protocolos que ha sacado el Minsa, va a determinar al peso a la condición clínica y entre otras condiciones que pueda presentar cada uno de los pacientes , es decir, determinar cuál sería la dosis adecuada para cada paciente y con qué frecuencias tendrían que administrarlo y por cuánto tiempo”, especificó.

¿La ivermectina elimina el virus de la Influenza?

El médico veterinario dijo al programa “Rey con Barba” que la ivermectina “elimina el virus de influenza” y que por eso es que en el invierno de 2020 casi nadie ha tenido gripe. Pero esto no es cierto.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indica que la influenza “es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la influenza que infectan la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones”. Señala que este virus puede provocar una enfermedad leve o grave y en algunos casos puede ser mortal.

Virus de la Influenza. Foto: captura web de CDC.

Por ello, recomienda que la mejor forma de prevenirla es vacunándose. “Los CDC recomiendan una vacuna anual contra la influenza para todas las personas a partir de los seis meses de edad. Las mujeres embarazadas deben vacunarse contra la gripe durante cada embarazo. Las vacunas contra la influenza que se administran durante el embarazo ayudan a proteger tanto a la madre como a su bebé de la influenza” dice.

El infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia sostuvo que la ivermectina no “elimina” el virus de la influenza, ya que no es un fármaco que se utilice para tratarla. Explicó que existe una gripe (común) la cual es causada por múltiples virus, pero cuando es provocada por la influenza, esto puede generar un cuadro severo, por ello, se realiza una vacuna anualmente para protegerse.

En un artículo anterior de Verificador, Ildauro Aguirre, neumólogo - pediatra y vocal del Comité Ejecutivo Nacional del CMP, declaró que la influenza es generalmente confundida con el resfrío común o gripe, que generalmente suele pasar sin ocasionar cuadros severos, como sí lo puede generar el virus de la influenza.

¿La ivermectina ha controlado la propagación del virus COVID-19 en Iquitos y Chincha?

El médico veterinario y gerente de Laboratorio Farvet dijo que en Iquitos las estadísticas y los hospitales demuestran que gracias a la distribución de la ivermectina se ha visto una disminución de los casos de la COVID-19. Luego, aseveró en Chincha ya no hay rebrotes, porque mientras la gente consuma el fármaco “vamos a eliminar el virus”.

Ante esta información, en un artículo anterior, Verificador investigó un post de octubre que afirmaba que la ivermectina “derrotó” a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus en Ica y Loreto. Y calificó esta información como engañosa.

La supuesta investigación, citada como fuente en la publicación, no menciona en sus estudios a Loreto. Además, el representante de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto afirmó que no estaba demostrado que el medicamento “derrotó” al nuevo coronavirus en la selva peruana.

Del mismo modo, en Ica no hay ningún estudio sobre el uso de ese medicamento, pero sí ha sido parte de la estrategia para controlar los casos, según la Diresa de la región.

Conclusión

Los efectos de la ivermectina en pacientes con COVID-19 en etapas iniciales aún se encuentran en investigación. Hasta la fecha, solo se ha demostrado su utilización efectiva en estudio de laboratorio, más no en humanos. Además, no es cierto que se use para eliminar el virus de la influenza, este cuenta con una vacuna anual. Por ello, calificamos el post como falso.