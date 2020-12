Es falso que la almendra sustituya a la aspirina en el tratamiento del dolor de cabeza por la migraña

En Facebook, un post señala que la almendra sustituye a la aspirina en el tratamiento del dolor de cabeza causado por la migraña. La publicación con más de 1.900 interacciones y compartida en 900 ocasiones indica que es mejor comer 12 unidades de este fruto, que equivale a dos fármacos, para combatir el síntoma.

Sin embargo, el contenido es falso porque no hay evidencia científica que respalde dichas afirmaciones.

Viral dice que la almendra sustituye a la aspirina en el tratamiento del dolor de cabeza por la migraña. Foto: captura en Facebook.

¿Las almendras sustituyen a las aspirinas?

La nutricionista a domicilio, Nataly Aguilar, declaró a Verificador de La República que no existe ningún estudio que avale que la almendra sustituye a la aspirina en casos de dolor de cabeza a causa de la migraña. Comentó que tampoco hay investigaciones que relacionan su ingesta con un efecto favorable o reductivo de la afección.

“El consumo de almendras en una pequeña porción —12 unidades— genera un efecto saludable en tu cuerpo. Pero eso no quiere decir que, cuando te duele la cabeza y te comes las 12 almendras, inmediatamente el dolor pasará. El efecto no es a corto plazo”, explicó.

Según la nutricionista, una ingesta pequeña puede prevenir el dolor de cabeza porque es un fruto que presenta un efecto preventivo, el cual funcionará positivamente dentro de una alimentación saludable general y a largo plazo.

“Como un uso preventivo sí, porque las almendras tienen grasas saludables. El sistema nervioso utiliza una capa de grasa, es decir, tiene unos componentes que se llaman fosfolípidos, una composición de fósforo y lípidos (grasa). Entonces cuando tú la consumes le aportas ese nutriente”, señaló.

Para Nataly Aguilar, 100 gramos de almendras contiene 55% de grasas, 24% de proteínas y 15% de carbohidratos, de los cuales el 10% es fibra —que favorece un buen tránsito intestinal—. “Las grasas en su mayor porcentaje son monoinsaturadas, es decir, grasas saludables”, sentenció.

Del mismo modo, Saby Mauricio, exdecana del Colegio de Nutricionista del Perú (CNP), dijo que de ninguna manera reemplaza a la aspirina. Existe información que relaciona esta supuesta sustitución porque ambos contienen salicilatos, pero la especialista descartó estos enunciados por dos razones.

La primera porque no existe consenso de la cantidad contenida de salicilatos y la segunda porque es importante saber el efecto que producen los medicamentos en las personas y viceversa. “Cuando elaboras un fármaco tienes que considerar lo que el organismo le hace al fármaco (farmacocinética) y lo que el fármaco le hace al organismo (farmacodinámica)”, especificó la especialista, quien es directora de Nutrición Humana en la Universidad Privada Norbert Wiener.

De acuerdo a Saby Mauricio, el consumo de almendras se asocia con mejoras en la hiperlipidemia (niveles elevados de la grasa en la sangre) y su pulpa contiene un potente vasodilatador (la L-arginina) y el óxido nítrico, que es una fuente natural de fitoesteroles, las cuales reducen el colesterol LDL (colesterol malo).

Además, señaló que la ingesta de este fruto aumenta la vasodilatación (que permite el incremento del flujo sanguíneo), la cual es dependiente del endotelio —monocapa que separa los tejidos de la sangre.

“Se ha demostrado que una dieta enriquecida con almendras presenta un nivel más alto de antioxidantes en su torrente sanguíneo, así como mejoras en el flujo sanguíneo y la presión arterial. Estos factores pueden reducir el riesgo de enfermedades del corazón”, detalló.

¿El dolor de cabeza por la migraña se trata con aspirina?

Para Mayo Clinic, la migraña puede ocasionar “un dolor pulsátil intenso o una sensación de latido en la cabeza, generalmente de un solo lado” y, frecuentemente, suele estar acompañada de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido.

“Los ataques de migraña pueden durar de horas a días y el malestar puede ser tan intenso que interfiere en tus actividades diarias”, precisó.

Tratamiento de la migraña. Foto: captura web Mayo Clinic.

Asimismo, añadió que el tratamiento está destinado a detener los síntomas y prevenir ataques futuros. En ese sentido, se diseñaron muchos fármacos por lo que se han dividido en dos categorías: los analgésicos y los medicamentos preventivos.

El primer grupo de medicamentos, en el cual se halla la aspirina, se toma durante los ataques de migraña y están diseñados para detener los síntomas. En tanto, los otros se ingieren regularmente para reducir la intensidad o la frecuencia de esta afección.

“Tus opciones de tratamiento dependen de la frecuencia e intensidad de los dolores de cabeza, si tienes náuseas y vómitos con los dolores de cabeza, el grado de discapacidad que te causan los dolores de cabeza y otros trastornos que tengas”, agregó.

También advirtió que, en casos de migraña, el uso de la aspirina durante más de 15 días al mes pueden desencadenar serios dolores de cabeza por el constante empleo de fármacos. “Los dolores de cabeza por el uso excesivo de medicamentos se producen cuando los medicamentos dejan de aliviar el dolor y comienzan a causar dolores de cabeza. Por lo tanto, usas más medicamentos para el dolor, lo cual continúa el ciclo”, señaló.

Aspirina. Foto: captura web American Headache Society.

El artículo “La aspirina es el tratamiento de primera línea para la migraña y el dolor de cabeza de tipo tensional episódico independientemente de la intensidad del dolor de cabeza”, publicado en American Headache Society, concluyó que la intensidad de dolor de cabeza antes de su atención no constituye el éxito o el fracaso de este fármaco en la migraña y la cefalea tensional episódica (ETTH).

En ese sentido, determinó: “Esta no es una base discutible para la atención estratificada en la migraña. En ambos trastornos, la aspirina es el tratamiento de primera línea independientemente de la intensidad del dolor de cabeza”.

Así también, la investigación “Aspirina con o sin antiemético para la migraña aguda en adultos”, publicada en Cochrane, refirió que “la aspirina de 1.000 mg es un tratamiento efectivo para las migrañas agudas, similar al sumatriptán de 50 mg o 100 mg”.

Detalló que el agregado de metoclopramida de 10 mg mejora el alivio de las náuseas y los vómitos (síntoma de la migraña). Además, señaló que los efectos adversos principalmente fueron leves y transitorios y que “ocurrieron ligeramente con más frecuencia con la aspirina que con el placebo, aunque fueron menos comunes que con sumatriptán de 100 mg”.

Conclusión

No existe evidencia científica de que la almendra sustituye a la aspirina para combatir los dolores de cabeza a causa de la migraña, tampoco de que 12 unidades de frutos es equivalente a dos fármacos. Por lo tanto, el post es falso.

