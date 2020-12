Publicación “No besar a los bebés en las bocas” contiene información engañosa

En Facebook, un post afirma que la ‘enfermedad del beso’ es la más común y es ocasionada por un virus que pertenece a la familia del herpes. “Se traspasa a través de besos, beber del mismo vaso o botella, compartir alimentos (...). Los síntomas son fiebre y ganglios linfáticos inflamados. Incluso náuseas y vómito, así como fatiga extrema y apatía”, dice la publicación que se ha compartido más de 26.000 veces en la red social.

Advierte que si un adulto besa a un recién nacido en los labios ñp podría contagiar con el virus del herpes simple. “Este virus en recién nacidos es letal”, manifiesta.

No obstante, el contenido es engañoso porque los virus del herpes simple (VHS-1 y VHS-2) no ocasionan la “enfermedad del beso” o monunocleosis infecciosa, la cual generalmente suele ser tratable y no letal.

Lo que sí es cierto es que el herpes simple puede desencadenar en la muerte en un recién nacido, aunque el resultado dependerá del cuadro clínico.

La ‘enfermedad del beso’ es producida por el virus de Epstein-Barr y no por el virus del herpes simple

De acuerdo a Medlineplus, la “enfermedad del beso” es el nombre por el cual se le conoce a la mononucleosis, una afección que a menudo se propaga por medio de la saliva y el contacto cercano. Esta es causada frecuentemente por el virus de Epstein-Barr (VEB) y en algunos casos por el citomegalovirus (CMV), ambos pertenecientes a la familia del herpes.

De igual modo, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) asevera que la mononucleosis infecciosa es producida por el VEB y destaca que “es común entre los adolescentes y los adultos jóvenes, especialmente en los estudiantes universitarios”.

Argumenta que los síntomas típicos de la mononucleosis infecciosa generalmente aparecen entre cuatro y seis semanas después de la infección del VEB. Entre ellos está:

Fatiga extrema Fiebre Dolor de garganta Dolor de cabeza y dolores en el cuerpo Ganglios linfáticos inflamados en el cuello y las axilas Hígado o bazo inflamado (o ambos inflamados) Sarpullido

Adiciona que el agrandamiento del bazo y la inflamación del hígado son síntomas menos comunes. “La mayoría de las personas mejora en dos a cuatro semanas; sin embargo, algunas personas pueden sentir fatiga durante varias semanas más. A veces los síntomas de la mononucleosis infecciosa pueden durar seis meses o más”, dice.

Para esta enfermedad, según los CDC, no hay vacuna ni tratamiento específico, solo consta de medidas para aliviar los síntomas y tratar los órganos comprometidos. La manera de prevenir es no besarse ni compartir bebidas, alimentos o artículos de uso personal con personas infectadas de VEB.

“Es uno de los virus más comunes en los seres humanos. El VEB se encuentra en todo el mundo. La mayoría de las personas se ha infectado con el VEB en algún momento de su vida. El VEB se propaga más comúnmente por medio de los líquidos corporales, en particular, la saliva. El VEB puede causar mononucleosis infecciosa, también llamada “mono” en inglés, y otras enfermedades”, precisa.

Enfermedad de beso o monunocleosis. Foto: página web de CDC.

Según el artículo — Herpesvirus—, publicado en Scielo, el herpesvirus es el principal responsable de un gran número de infecciones de la región orofacial y genital. Se han identificado ocho especies asociadas a las lesiones orales: virus del herpes simple tipo I (HSV tipo I) y tipo II (HSV tipo II), virus de la varicela zóster (VZV), al virus de Epstein-Barr (EBV), citomegalovirus (HCMV) y al virus herpes 6, 7 y 8 (HHV 6, 7 y 8).

Así también, Ildauro Aguirre, neumólogo - pediatra y vocal del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), declaró a Verificador de La República que es difícil que la “enfermedad del beso” se presente en recién nacidos. Es más frecuente en niños de 5 años en adelante y adultos.

Aparte de ser una “mala costumbre”, según el especialista, besar a un recién nacido o niños, independiente de la edad, puede ser una forma de contagio de muchas enfermedades.

Comentó que la monunocleosis se presenta con todos los síntomas en adolescentes y escolares, pero en niños más pequeños los síntomas son pocos y la infección puede pasar sin que se le reconozca.

Dijo que puede ser mortal, pero generalmente no es así. “Es una enfermedad que genera fatiga, dolor de garganta, inflamación de los ganglios y de las amígdalas y en algunos casos puede haber agrandamiento del bazo. El periodo de incubación es más o menos de cuatro a seis semanas. Es raro que sea una enfermedad letal. Usualmente mejoran en su mayoría”, sostuvo.

Ildauro Aguirre aclaró que la “enfermedad del beso” o la mononucleosis infecciosa es producida por el VEB y no por el virus herpes simple. “El virus de Epstein Barr está dentro de las familias de los herpes. La mononucleosis infecciosa es producida por ese virus. El virus herpes simple es otro tipo de virus que puede producir otro tipo de sintomatología”, especificó.

¿Qué es el virus del herpes simple y qué ocasiona en recién nacidos?

Como lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), la infección por el virus del herpes simple —conocido solo como herpes— puede ser causado por virus del herpes simple de tipo 1 (VHS-1) o el virus del herpes simple de tipo 2 (VHS-2).

El primero se transmite principalmente por contacto de boca a boca y causa infecciones en la boca o a su alrededor (herpes labial); sin embargo, también puede transmitirse a la zona genital por contacto bucogenital y puede provocar herpes genital. La segunda se contagia casi exclusivamente por contacto genital durante las relaciones sexuales y provoca infecciones en la zona genital o anal (herpes genital).

“La infección por herpes labial suele ser asintomática y la mayoría de las personas infectadas por VHS-1 no saben que lo están. Entre los síntomas del herpes labial cabe citar las dolorosas vesículas o úlceras en la boca o a su alrededor”, indica.

La OMS plantea que en casos raros, la infección por VHS-1 puede transmitirse de una madre con infección genital a su recién nacido durante el parto y provocar herpes neonatal —uno de los casos graves—.

“Este tipo de herpes (neonatal) es raro (...) pero es una afección grave que puede producir discapacidad neurológica persistente e incluso la muerte. Las mujeres con herpes genital antes del embarazo tienen un riesgo muy bajo de transmitir el virus a sus hijos. El riesgo de herpes neonatal es mayor cuando la madre contrae la primera infección al final del embarazo, en parte porque los niveles de VHS en las vías genitales son más altos en las primeras fases de la infección”, refiere.

Virus del herpes simple. Foto: página web de la OMS.

Respecto a afecciones a causa del virus herpes simple en recién nacidos, el neumólogo - pediatra del CMP dijo que sí hay casos y que pueden generarse infecciones severas. “Esta es una infección intrauterina, la madre tiene esta enfermedad (por el virus herpes simple) y la transmite por el cordón umbilical al bebé. La afección está dentro de un grupo de enfermedades que nosotros llamamos el Torch, el cual son infecciones intrauterinas crónicas. La mamá debe tener para transmitirle al recién nacido”, dijo.

Por su parte, Ricardo Muñoz, neumólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niños (INSN) - Breña, aseguró a este medio que la infección por el virus herpes simple en el neonato ocurre en tres momentos.

Según el especialista, el primer caso de contagio puede darse durante la gestación —que se llama infección intrauterina—; el segundo puede ocurrir en los primeros días luego del nacimiento y el último, después de nacer, el niño está sano, pero se infecta en el primer mes.

“Generalmente estos procesos en recién nacidos se da porque la mamá que contrajo herpes tipo 2 (verrugas genitales) puede contaminar al bebé durante el parto (...) en el caso del herpes tipo 1, esto usualmente está presente en las mucosas, y sí puede contagiar al bebé después de nacer. Usualmente, se transmite de la mamá al bebé o del paciente que tiene contacto con otra persona infectada”, detalló.

Explicó que cuando el paciente entra en contacto con el virus puede hacer un cuadro sintomático o en su mayoría asintomático. Añadió que este virus suele estar en el tejido nervioso y vivir en los ganglios, pero en algunos casos, donde las defensas están bajas o inmaduras como es el caso de un recién nacido, asciende y puede llegar al cerebro y ocasionar problemas neurológicos.

De acuerdo con Ricardo Muñoz, la letalidad en los recién nacidos a causa del virus del herpes simple depende del cuadro clínico del paciente. En una infección intrauterina, que suele ser la más grave, el virus ingresa al sistema nervioso central (SNC) y genera daños, pero también afecta la piel y los ojos y ocasiona secuelas como microcefalia, hemorragias en el cerebro, entre otros.

En una infección perinatal, durante el nacimiento, el paciente contrajo el virus por la mamá y puede presentar problemas de piel y los ojos, por ello, la indicación médica para evitar este caso sería un parto por cesárea. En una presentación posnatal, que es poco frecuente, el bebé puede padecer de una inflamación del SNC, hígado y pulmones y, además, tener otras complicaciones.

En ese sentido, recomendó que la mejor manera de prevenir estos casos es el diagnóstico temprano para recibir oportunas orientaciones.

Conclusión

El virus del herpes simple sí puede ocasionar la muerte en recién nacidos, pero dependerá del cuadro clínico. Este tipo de virus, que pertenece a la familia de herpes, no ocasiona la “enfermedad del beso” o monunocleosis infecciosa, la cual no es generalmente letal y no afecta a los bebés en particular. Por lo tanto, el post es engañoso.

