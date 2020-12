Es falso que Margaret Keenan, la primera persona vacunada en Reino Unido, haya sido inoculada en octubre

En Twitter y Facebook se ha vuelto viral un post en el que se compara dos noticias: una de la BBC y otra de CNN, de diferentes meses. En ambas se muestra el video de Margaret Keenan, quien fue la primera mujer en recibir la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 el martes pasado. La usuaria sostuvo que no podían haber vacunado a Keenan en diciembre, porque ya había sido vacunada anteriormente, en octubre. Según ella, la noticia reciente de su vacunación es falsa.

Esta publicación, que tiene más de 19.200 interacciones, muestra a la adulta mayor de 90 años con una enfermera cuando está próxima a ser inyectada. El titular de la BBC del 8 de diciembre es el siguiente: “Vacuna COVID-19: primera persona en recibir la inyección en UK (Reino Unido)”.

Una usuaria afirma que Keenan fue vacunada en octubre y no en diciembre. Para ella, la campaña de vacunación real contra el coronavirus no sería real. Foto: composición La República / Twitter

La otra noticia de CNN, del 22 de octubre, expone la misma imagen, lo que generó cuestionamientos por parte de algunos usuarios, quienes incluso pusieron en duda la veracidad de este hecho.

En efecto, se muestra a la misma persona y enfermera en el video. Sin embargo, en la nota del medio estadounidense, el titular y el cintillo del material audiovisual no guardan relación entre sí.

Mientras en el titular se refiere a las muertes ocasionadas por el coronavirus para entonces en Estados Unidos —”La respuesta defectuosa de EE. UU. ante la COVID-19 significó entre 130.000 y 210.000 muertes evitables, según un informe”—, el video alude a la vacunación en Reino Unido —”Los pacientes del Reino Unido son los primeros en el mundo en obtener la vacuna COVID autorizada”.

El titular y el cintillo del video que se muestran en la noticia de CNN no guardan relación entre sí. Foto: captura

Además, se observa otra contradicción. Al lado de la imagen de Keenan aparece una columna con cifras de los casos y muertes en Estados Unidos debido al SARS-CoV-2 para el 8 de diciembre, cuando la adulta mayor de 90 años se inoculó. Allí se señala el número de personas infectadas (15 067 819) y fallecidas (285.190).

Según la página Worldometer, que muestra los datos estadísticos de la pandemia en el mundo, la cifra en el país norteamericano era menor el 22 de octubre: 8 401 229 casos y 228.797 muertes.

El 22 de octubre, Estados Unidos registraba un total de 8 401 229 casos y 228.797 muertes. Foto: composición La República / Worldometer

Entonces, ¿por qué el video acerca de un suceso está dentro de la noticia de otro? Maldita, medio español de fact checking, llegó a la conclusión de que en CNN aparece una grilla de videos en la parte superior de las noticias, sin que estos coincidan necesariamente con la información que se brinda. Son materiales audiovisuales de las noticias más relevantes y cambian cada cierto tiempo, similar a lo que ocurre en la mayoría de medios web.

Comparación de capturas de la publicación realizadas en diferentes fechas. Foto: Maldita.es

Incluso, el mismo carrusel de videos en el que aparece Margaret Keenan se puede ver en notas de meses anteriores, como marzo, cuando la pandemia estaba en una fase inicial.

La grilla de videos también aparece en noticias de marzo y septiembre. Foto: captura

Otra versión del bulo afirmaba que Keenan no podría haber sido vacunada este mes, ya que, según usuarios, había muerto en el 2008. Ello también es falso. La mujer de 90 años está viva y se le ha visto en las transmisiones de diferentes medios que cubrieron la jornada del pasado martes.

Conclusión:

No, Margaret Keenan, la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer en Reino Unido, no fue inoculada en octubre. Los videos de CNN de eventos destacados cambian cada cierto tiempo y son aleatorios para todas las noticias, incluso si son pasadas o no guardan relación. Keenan, de 90 años, fue vacunada el 8 de diciembre, cuando Reino Unido inició su programa masivo de vacunación a los mayores de 80 años y al personal médico.

