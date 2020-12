En redes sociales circula una falsa carlincatura en la que se aprecia al presidente de la República, Francisco Sagasti, frente a un espejo en el que se ve a Abimael Guzmán, el líder terrorista de Sendero Luminoso, a quien el mandatario le pide una rúbrica, según la gráfica.

La publicación fue compartida por el periodista Alfonso Baella y tuvo más de 890 compartidos y 2 mil interacciones. Foto: captura de pantalla

En una publicación de Facebook del miércoles 9 de diciembre, la caricatura falsa fue compartida más de 800 veces, tuvo más de 2.000 interacciones y cerca de 600 comentarios.

Otra publicación sobre carlincatura falsa. Foto: Captura de pantalla / Facebook

Dicha información fue desmentida por el caricaturista Carlos Tovar en sus redes sociales; sin embargo, el alcance e interacción de su publicación fue inferior a otras en las que se difunde la información falsa.

En conversación con la República, Carlos Tovar indicó que se adulteró su publicación original, difundida el 6 de agosto de 2020. “El problema es que se trata de una adulteración, de una falsificación. Están falsificando mi trabajo al colocar mi firma en una cosa que yo no he hecho”, manifestó Carlín.

No te puedes perder la #Carlincatura de hoy, por Carlos Tovar @tovar_samanez https://t.co/uKiir00oop — Diario La República (@larepublica_pe) August 6, 2020

“Han usado una caricatura que hice de Merino, en la que él estaba viéndose en el espejo. Han cambiado las cabezas. En lugar de Merino han puesto la de Sagasti y en el espejo han colocado la de Abimael Guzmán. Esas dos cabezas yo no las he dibujado, no me pertenecen”, agregó el caricaturista.

Para Tovar, este tipo de publicaciones busca crear “una noticia falsa que vincule a Sagasti con Abimael Guzmán”. “Eso es el interés de la oposición conversadora, si se le puede llamar así”, expresó.

Carlos Tovar desmintió una publicación viral sobre una de sus caricaturas. Foto: captura de pantalla / Facebook Carlos Tovar

Al ser consultado por este medio, Alfonso Baella, uno de los usuarios que difundió la caricatura editada, dijo que no sabía que estaba adulterada.

“Pensé que era de él, no sabía que no era de él. Lamento que no haya sido de él. Yo siempre publico las carlincaturas porque me parecen muy buenas, bueno, algunas. No sabía que estaba adulterada. No me di cuenta. Pensé que era original. La voy a retirar”, dijo.

El comunicador expresó que hará una rectificación de la publicación en sus redes sociales.

Alfonso Baella se rectifica sobre publicación falsa de Carlín. Foto: captura de pantalla / Facebook Alfonso Baella

Delito de falsificación

Según el Código Penal peruano, este delito es contra la fe pública. El artículo 427, titulado Falsificación de documentos, indica que la persona que altera una publicación original de carácter privado puede recibir entre dos y cuatro años de prisión.

Mario Amoretti, abogado penalista, expresó a este medio que, si existe una adulteración a tal caricatura, la persona que cometió el delito puede tener hasta cuatro años de pena, pero no aquella persona que lo difunde.

Conclusión

La caricatura que circula en redes donde Francisco Sagasti se mira en el espejo y aparece Abimael Guzmán ha sido adulterada. La imagen original corresponde a un dibujo de Manuel Merino, realizado por Carlos Tovar y publicado el 6 de agosto del 2020.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).