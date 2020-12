No, video de Jesús Calleja no prueba que el coronavirus “muere con el calor”

En redes sociales se ha difundido el video de un científico que afirma que el virus, presumiblemente el SARS-CoV-2, se almacena en una nevera a -80 ºC porque, con una temperatura mayor, se degradaría. Las imágenes han sido utilizadas para aseverar que este “muere con el calor”.

Sin embargo, esta información es engañosa. El fragmento, correspondiente al programa español Planeta Calleja, ha sido sacado de contexto. Asimismo, se ha demostrado que el SARS-CoV-2 puede sobrevivir hasta 28 días en una temperatura de 20 ºC. Pese a ello, la publicación ha sido compartida más de 130 veces desde el último 2 de diciembre.

El video dura 30 segundos y muestra la conversación de dos personas —el presentador televisivo Jesús Calleja y el científico español Juan García Arriaza—, quienes llevan herméticos trajes de protección. Calleja pregunta por qué los virus se encuentran refrigerados a “80 grados bajo cero” y García contesta: “Porque, si no, con la temperatura se degradan”. “Ah. Están vivos porque están a 80 bajo cero”, deduce Calleja.

A partir de ahí, el texto concluyó que el virus causante de la COVID-19 “muere con el calor” y que, a temperaturas mayores de -80 ºC, se degrada. No obstante, es engañoso extender tales conclusiones a partir del fragmento citado, además de que ignora el contexto en el que fue grabado.

El SARS-CoV-2 puede sobrevivir 28 días a 20ºC

Según informó La República el último 11 de octubre, un estudio realizado por la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO) demostró que el virus causante de la COVID-19 puede sobrevivir hasta 28 días en una exposición de 20 ºC. Esto en superficies no porosas como vinilo, acero inoxidable y billetes.

De igual modo, el artículo The effect of temperature on persistence of SARS-CoV-2 on common surfaces precisó que, a una exposición de temperaturas más bajas, aumentan sus probabilidades de sobrevivir. Los resultados también arrojaron una resistencia de siete días en superficies de acero inoxidable a 30 ºC y un periodo similar en el caso del vidrio.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud ha precisado que la exposición al sol o a temperaturas mayores a 25 ºC no previene el contagio de la COVID-19. La entidad sostuvo que la enfermedad puede transmitirse “por muy soleado o cálido que sea el clima”.

Entonces, ¿a qué se refiere la conservación del virus a una temperatura tan baja como -80 ºC? Para responder esta pregunta, conviene poner en contexto el fragmento divulgado por la publicación viral.

El video corresponde a un especial de TV sobre las vacunas contra la COVID-19

Verificador detectó que el video en cuestión se trata del programa televisivo Planeta Calleja, emitido en España vía Canal 4 y conducido por el montañista Jesús Calleja. El último 30 de noviembre se emitió un capítulo dedicado a las vacunas contra el nuevo coronavirus.

En un segmento del especial, el conductor entrevistó a Juan García Arriaza, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien se encuentra “desarrollando la vacuna más avanzada contra el coronavirus en España”.

La publicación viral sacó sus conclusiones a partir de solo 30 segundos de video. Sin embargo, omitió que las declaraciones sobre el congelamiento del SARS-CoV-2 se realizan en el marco de un laboratorio que investiga el desarrollo de la vacuna española.

En esa línea, según informó a Maldita.es Sonia Zúñiga, viróloga e investigadora de coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología de España, los virus en laboratorios se conservan congelados a temperaturas como los -70 ºC sin dejar de ser infectivos. Sin embargo, detalló que un constante proceso de congelación y descongelación reducen la cantidad de virus infectivo.

En consecuencia, la degradación del virus que señaló Juan García Arriaza en el video se entiende en el contexto de la investigación de una vacuna contra el virus. Como indicó el científico en el programa, este trabajo ha durado toda la pandemia y daría sus frutos a finales de 2021.

Conclusión

Es engañoso concluir que el nuevo coronavirus “muere con el calor” a partir de las declaraciones de un científico en un video. Si bien es cierto que el virus tiene menos posibilidades de sobrevivir a mayor temperatura, este puede durar hasta 28 días a 20 ºC.

Asimismo, el video utilizado como prueba corresponde al programa español Planeta Calleja. En dicha escena, el científico Juan García Arriaza hablaba en el contexto del desarrollo de una potencial vacuna contra la COVID-19. Finalmente, calificamos esta publicación como engañosa.

