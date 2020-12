No, ni Joe Biden ha “dejado de ser presidente electo”, ni anularon certificación de votos en Pensilvania

Un artículo falso compartido en Facebook aseguraba que Joe Biden ya no era el presidente electo de Estados Unidos debido a que los jueces de Pensilvania, Georgia y Nevada habían anulado la certificación de votos en Pensilvania y otros dos estados.

“Victoria legal para Trump: (1) anulan la certificación de votos en Pensilvania, Georgia y Nevada por evidencias de fraude. (2) Joe Biden deja de ser presidente electo después de que los jueces de los estados claves ordenaran el bloqueo de los resultados electorales”, refería la publicación.

Solo un post del 26 de noviembre fue visualizado unas 2.000 veces en las últimas 24 horas. Foto: captura de Facebook

Hasta este 3 de diciembre, Joe Biden sigue siendo el presidente electo de Estados Unidos, tal como lo registra la página sobre la transición de Biden-Harris. Entonces, ¿a qué se refiere la publicación viral de Facebook?

Este post se basaba en la posición de la defensa legal de Donald Trump, que alegó “votos ilegales”. De hecho, la publicación indicaba: “Para Giuliani, ‘las elecciones han vuelto a empezar’ porque el resultado ‘no está decidido’”. Esta opinión se sustentaba, además, en un hecho real: la jueza Patricia McCullough, del estado de Pensilvania, paralizó temporalmente el proceso de certificación de los resultados.

“En la medida en que quede alguna acción adicional para perfeccionar la certificación de los resultados de las elecciones generales de 2020 (...) para los cargos de presidente y vicepresidente de los Estados Unidos de América, se les prohíbe preliminarmente a los encuestados que lo hagan en espera de una audiencia probatoria que se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre de 2020“, indicaba la orden n.° 620 M.D. 20. Sin embargo, de acuerdo a AP, la audiencia programada para tal fecha fue suspendida.

Similar situación ocurre en los otros estados. Sin perjuicio de ello, hasta el 24 de noviembre, Pensilvania, Georgia y Nevada ya habían certificado los resultados de las elecciones, reportó The New York Times. Como Newtral señaló, se tratarían de “batallas legales” que no impactan en la designación de Biden como presidente (electo) de Estados Unidos.

Conclusión

Hasta la fecha, las certificaciones en en Pensilvania, Georgia y Nevada no se han anulado. Lo que sí hay es una paralización del proceso. Por otro lado, Joe Biden sigue siendo el presidente electo. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en Internet.