No, el Hospital Johns Hopkins no es autor del post “Quimioterapia ¡Qué gran equivocación médica!”

El post titulado “Quimioterapia ¡Qué gran equivocación médica!” alcanzó más de 1 millón de compartidos en Facebook. La publicación atribuye al Hospital Johns Hopkins la autoría del contenido, en el cual anuncia la existencia de alternativas para el tratamiento del cáncer, además de la quimioterapia.

“Después de muchos años de decirle a la gente que la quimioterapia es la única manera de tratar y eliminar el cáncer, el Hospital Johns Hopkins está empezando a decir a la gente que hay alternativas”, indica.

El Hospital Johns Hopkins no es el autor de la publicación

Un contenido bastante similar al post de la red social se difundió años atrás por correo electrónico y un artículo de Snopes, publicado el 2007, lo desmintió. En este se da a conocer sobre una supuesta Actualización sobre el cáncer del Hospital Johns Hopkins.

La investigación concluyó que no fue publicado ni tiene relación con la universidad o el Hospital de Johns Hopkins. Incluso, añadió que el propio nosocomio negó el contenido.

En un comunicado, indicó que “Johns Hopkins no publicó esta información que viene frecuentemente como un archivo adjunto de un e-mail y tampoco respalda su contenido”. En ese sentido, recomendó: “Para más información acerca del cáncer, por favor lea la información en nuestro sitio web o visite la página del Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute)”.

También, el sitio web del Centro Oncológico Integral Sidney Kimmel de Johns Hopkins advirtió, según la investigación de Snopes, sobre el contenido de Actualización sobre el cáncer que falsamente atribuyen a la prestigiosa institución.

“Las terapias tradicionales, como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, funcionan. La evidencia son los millones de sobrevivientes de cáncer en los Estados Unidos que hoy están vivos, debido a estas terapias. Reconocemos que los tratamientos no funcionan en todos los pacientes, o que a veces funcionan durante un tiempo y luego dejan de funcionar, y hay algunos cánceres que son más difíciles de curar que otros. Estos problemas son el foco de la investigación del cáncer en curso”, dijo el Centro Oncológico.

Así también, AFP Factual desmintió este contenido en un artículo de 2019. Sostuvo que el servicio de prensa del hospital les confirmó en un correo electrónico que la historia “es falsa” y que es algo que la institución niega desde el año 2009.

Es falso que tener un sistema inmunológico cure el cáncer

El post señala que, para destruir las células cancerígenas y prevenir la multiplicación y formación de tumores, se necesita un fuerte sistema inmunológico, en vez de la quimioterapia.

En ese sentido, indica: “Cuando una persona tiene cáncer, esto señala que esa persona tiene muchas deficiencias de nutrición. Esto puede ocurrir por diferentes motivos como genéticas, de medio ambiente, alimenticios y por modo de vida (...) Para resolver esas muchas deficiencias de nutrición, el cambiar de dieta e incluir suplementos es imprescindible para reforzar el sistema inmunológico”.

En diálogo con Verificador de La República, Yinno Custodio, oncólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, indicó que tener un sistema inmunológico fuerte es parte del tratamiento del cáncer. “El sistema inmune tiene varias aristas por donde actuar (...) La idea de mejorar el sistema inmunológico es cambiar el estilo de vida del paciente (alimentación saludable, ejercicio físico y otros)”, dijo.

En ese sentido, según el oncólogo, es importante el factor nutricional para saber qué cantidad de alimento debe consumir la persona para controlar su peso. Y, resaltó lo fundamental que es también la terapia psicológica para reestablecer la parte emocional.

No obstante, precisó que no siempre el cáncer se produce en humanos con un mal estilo de vida, sino, sobre todo, en aquellas que tienen células susceptibles y que están expuestas a factores externos. ”A la mayoría de cánceres no se le conoce una causa aparente, pero algunas están relacionadas con el hábito de vida saludables”, especificó.

En un artículo anterior, Verificador determinó que son múltiples las causas, características, factores y tratamientos del cáncer. Juan Carlos Samamé, oncólogo médico y director de la plataforma educativa Aprendiendo sobre el cáncer, dijo: “Reúne a varias patologías. Este es un tipo de enfermedad que presenta un tipo de características, un tipo de factores de riesgo, un tipo de origen y un tipo de tratamiento diferente”, explicó.

También señaló que el “único origen común” de los tipos de cáncer es que se produjo por las células malignas, que por algún motivo pasan o se convierten en células tumorales, las cuales tienen capacidad invasiva y no cumplen ninguna función. “La célula muta y cambia su ADN, aunque no al 100%. Pero modifica una serie de moléculas internas y aparece una serie de mutaciones propias de ese cambio que finalmente son los que generan una mala función y es lo que genera la aparición de la neoplasia en un determinado órgano”, explicó.

Por su parte, la American Cancer Society sostiene que debido a que el cáncer se refiere a un grupo complejo de enfermedades, puede deberse a muchas posibles causas, como hábitos del estilo de vida, factores genéticos, agentes cancerígenos y factores ambientales. Incluso, añade que en ocasiones no hay una causa aparente para el cáncer.

Por ello, concluye: “Los tratamientos contra el cáncer que son comunes involucran cirugía, medicamentos y radiación. En ocasiones más de un tipo de tratamiento es utilizado en función del tipo y etapa del cáncer”. Señala que, entre los medicamentos, están quimioterapia (quimio), terapia dirigida, inmunoterapia y terapia hormonal.

De acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer (NIH), la quimioterapia o quimio es un tipo de tratamiento del cáncer que usa fármacos para destruir y detener o hacer más lento el crecimiento de células cancerosas —que crecen y se dividen con rapidez—.

“La quimioterapia se usa para tratar muchos tipos de cáncer. Para algunas personas, la quimioterapia puede ser el único tratamiento que reciben (...) Los tipos de tratamiento que usted necesite dependerá del tipo de cáncer que tiene usted, si se ha diseminado y a qué lugar, y si tiene otros problemas de salud”, dice.

La quimio, a su vez, destruye o hace lento el crecimiento de células sanas que crecen y se dividen con rapidez. Asimismo, el daño a las células sanas puede causar efectos secundarios, como llagas en la boca, náuseas y caída del pelo. Sin embargo, los efectos secundarios con frecuencia mejoran o desaparecen después de que el paciente termine la quimio.

Yinno Custodio señaló que el objetivo de la quimioterapia “es que el tumor responda clínicamente”. “El fin de la quimioterapia es reducir el tamaño del tumor, pero no siempre es el objetivo en todos los tumores. Existen tumores que van muy bien con la quimioterapia, como el cáncer de mama. Ahí, el objetivo es reducir en mayor medida el tamaño tumoral para lograr disminuir y hacerla operable. En otros casos, como la leucemia, la quimioterapia cura”, indicó.

Sin embargo, aclaró que hay algunos cánceres que no responden bien a la quimioterapia y esto es debido a la misma naturaleza del tumor, más que a otros factores. Por lo tanto, indicó que ahí se puede hacer uso de otros tratamientos como la inmunoterapia o cirugía, pero dependerá del caso

Según el oncólogo, como toda medicina, la quimio causa una reacción adversa. Explicó que así como ataca a las células malignas, también daña a las células normales y producen algunos efectos que son esperables en la intervención.

Conclusión

El post es falso porque el Hospital Johns Hopkins ha negado, en varias oportunidades, ser el autor del contenido de la publicación. Además, tener un sistema inmunológico fuerte no es la cura del cáncer, tampoco una quimioterapia. El tratamiento y la solución dependen de muchos factores.

