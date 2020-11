Es falso el post que apela al Dr. Hodkinson para negar la pandemia de COVID-19

Circula en redes sociales una publicación que reproduce numerosos bulos sobre la pandemia de COVID-19. Sin presentar pruebas ni argumentos, se ampara en la presunta autoridad de un tal Dr. Hodkinson, cuyas “credenciales están fuera de toda duda”. El post ha sido compartido más de 500 veces desde el último 22 de noviembre. No obstante, este es un bulo.

Por un lado, apela a la autoridad de un presunto médico identificado como Roger Hodkinson para difundir información falsa. Por otro lado, este sujeto alega que la pandemia es un engaño y que las mascarillas y el distanciamiento social no sirven. Esto es falso, de acuerdo con el consenso científico actual.

¿Cuál es el origen del bulo?

La figura de Hodkinson cobró relevancia en redes sociales en noviembre de 2020, tras la difusión de un video de una reunión, con fecha del 13 de dicho mes, del concejo municipal de Edmonton, en Alberta, Canadá. Un hombre, quien se identificó como Roger Hodkinson, tomó la palabra para calificar a la actual pandemia de COVID-19 como “el mayor engaño jamás perpetrado”.

El sujeto alegó una serie de credenciales que lo respaldaban: se presentó como médico especialista en patología y virología, con estudios en la Universidad de Cambridge. También dijo ser expresidente de la sección de patología de la Medical Association, presidente del comité de examen de patología del Royal College of Physicians of Canada en Ottawa, dirigente de una compañía dedicada a la venta de pruebas de COVID-19, entre otros cargos.

El portal de fact-checking Snopes precisó que la reunión en cuestión involucraba a diversos miembros de la comunidad, quienes llamaban para expresar sus preocupaciones sobre la pandemia de coronavirus. Entre ellos, la participación de Hodkinson no había sido anunciada.

Asimismo, si bien el video difundido en redes presenta una fotografía de Roger Hodkinson, en la reunión virtual original solo se mostraba la pantalla en negro con el ícono de un teléfono. Con esto, Snopes señala que “es posible (aunque no probable) que el audio muestre a alguien que dice ser Hodkinson y no el médico mismo”.

Las afirmaciones de la publicación son falsas

En el video, el hombre identificado como Hodkinson emitió una serie de afirmaciones falsas de corte negacionista acerca de la crisis sanitaria de COVID-19. No obstante, cabe señalar que la publicación viral que revisa Verificador no presenta ningún argumento salvo la autoridad de un presunto especialista, hecho que supone una falacia.

A su vez, tanto la información que sostiene el supuesto Hodkinson como la que apoya el post viral son falsas. Y, a continuación, revisamos las principales.

La pandemia de COVID-19 no es “una mala temporada de gripe”

El sujeto que aparece en el video considera que la pandemia actual no es más que “una mala temporada de gripe”, y minimiza la gravedad del nuevo coronavirus. Sin embargo, esto es incorrecto, y Verificador lo ha revisado anteriormente.

Ante la oleada de desinformación que vincula ambas enfermedades, la Organización Panamericana de la Salud aclaró las similitudes y diferencias entre la gripe y la COVID-19. En común, ambos virus causan enfermedades respiratorias similares y cuentan con las mismas vías de transmisión.

Sin embargo, la entidad sostiene que las fracciones de infección grave y crítica “parecen más elevadas [en el caso de la COVID-19] que las observadas en el caso de la infección gripal”.

En adición, la OPS indica que la tasa de mortalidad de la COVID-19 “parece mayor que la de la gripe, especialmente la gripe estacional”. Aun así, se sostiene que “se tardará un tiempo determinar con exactitud la verdadera tasa de mortalidad″.

Dicho esto, es preciso recalcar que la crisis sanitaria de la COVID-19 sí es una pandemia, según lo caracterizó la OMS el último 11 de marzo. A un año de su aparición, se han reportado más de 61 millones de contagios y 1.440.506 personas fallecidas en todo el mundo, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Las mascarillas sí funcionan

Según sostiene el presunto doctor, “no hay evidencia de su efectividad en absoluto”. Esto también es falso. Recientemente, Verificador dedicó un artículo para demostrar que el uso de mascarillas sí cuenta con evidencia científica que respalde su papel en la reducción de la posibilidad de contagios del nuevo coronavirus.

En otra ocasión, revisamos que los cubrebocas ayudan a proteger a las personas contra las gotículas que contienen y transportan el virus, ya que estas suelen ser de mayor tamaño que el poro de las mascarillas.

El distanciamiento social sí funciona

En junio último, la agencia de noticias Associated Press reportó un análisis sistemático de 44 estudios sobre el nuevo coronavirus y otros virus similares a este: el SARS y el MERS. De acuerdo con el artículo, un metro de distancia entre las personas “reduce el riesgo de contagiarse, aunque dos metros (...) es mejor”.

De igual modo, entidades sanitarias como la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan el distanciamiento social como una de las medidas preventivas para reducir la propagación de la COVID-19.

Por otra parte, aunque no están mencionados en la publicación viral, el identificado como patólogo vertió afirmaciones a favor de la Declaración de Great Barrington, cuyas falencias fueron revisadas por The Conversation. También apoyó el uso profiláctico de vitamina D contra la COVID-19, lo cual no cuenta con sustento científico concluyente, como detalló Maldita.es.

Conclusión

La publicación presenta información falsa. En primer lugar, no valida sus afirmaciones en argumentos, sino en la autoridad de un supuesto especialista, lo que constituye una falacia.

De igual modo, el sujeto identificado como Roger Hodkinson reproduce diversos bulos sobre la pandemia de COVID-19, a la que califica como una “mala temporada de gripe”. Sostiene que las mascarillas y el distanciamiento social son inútiles, lo cual es falso. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

