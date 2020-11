Es falso que Francisco Sagasti no es ingeniero industrial ni egresado de la UNI

En Facebook, un post asegura que el presidente de la República, Francisco Sagasti, no es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). La publicación que ha sido compartida más de 2.000 veces argumenta que esto es porque sus datos no aparecen en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Sin embargo, esto es falso. Primero, porque su información académica sí está inscrita en la plataforma virtual de Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu. En esta se puede visualizar que Francisco Sagasti es bachiller en ingeniería industrial y cuenta con título profesional de ingeniero industrial por la UNI.

Para acceder, ingresamos al link enlinea.sunedu.gob.pe, seleccionamos el ícono de Verifica si estas inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos. Luego, completamos los siguientes campos: DNI o apellidos y nombres completos y código de imagen. Por último, damos clic en Buscar.

La segunda razón de la falsedad del post es porque la UNI, en distintas oportunidades, reconoció a Francisco Sagasti como ingeniero industrial egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la casa de estudio.

A través de un comunicado de 17 de noviembre de 2020, Jorge Elías Alva Hurtado, rector de la universidad, expresó su saludo a Francisco Sagasti por el cargo de presidente de la República, al referirse a él como “ingeniero y egresado” de la casa de estudio.

Asimismo, expresó su respaldo al jefe de Estado en favor de recuperar la confianza de la nación y trabajar por un adecuado manejo de las políticas públicas.

Además, vía twitter, la UNI publicó un video donde el actual mandatario envió un saludo a su alma máter y agradeció por la enseñanza obtenida. “Saludamos al Dr. Ing. Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, nuestro ilustre egresado de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNI y Antorcha de Habich (2005), por asumir el cargo de presidente de la República del Perú”, escribió la universidad.

También, en la página oficial de la UNI, se logra ver el reconocimiento de Francisco Sagasti como presidente de la República e ingeniero industrial egresado de esta universidad.

Si un título o grado no está inscrito en la Sunedu, esto no quiere decir que no existe. “La ausencia de información (grados o títulos) en el Registro Nacional administrado por Sunedu no implica su inexistencia y puede corroborarse en la propia universidad”, aseveró la institución en un comunicado del año 2018.

Conclusión

El post es falso porque Francisco Sagasti, presidente de la República, es licenciado y egresado de la carrera de ingeniería industrial por la UNI y su información académica sí están inscritas en la Sunedu.

