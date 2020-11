En redes sociales circula una imagen que asegura que la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus y las medidas de prevención —como el uso de mascarillas— estuvieron “planeadas” de antemano. Para justificarse, adjunta un aparente mural pintado en 1994 en el Aeropuerto de Denver. En él se muestran personas utilizando cubrebocas con las banderas de distintos países.

Sin embargo, esta publicación es falsa. La pintura fue realizada este año por el artista filipino CJ Trinidad, quien la tituló “Maskcommunication” y compartió su proceso creativo vía Facebook. Pese a ello, la imagen ha sido compartida más de 390 veces desde el último 15 de noviembre.

El mural del Aeropuerto de Denver no muestra gente con mascarillas

La publicación viral es encabezada por el texto siguiente: “Todo estaba planeado”. Y describe que se trata de un mural en el Aeropuerto de Denver pintado en 1994. El post finaliza con el hashtag “#plandemia”, lo que da a entender que se refiere a la actual contingencia global ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Tras una búsqueda por palabras clave, Verificador halló que, en el Aeropuerto de Denver, Estados Unidos, se exhiben numerosas piezas artísticas a modo de colección pública permanente. Entre murales, fotografías y esculturas, no se halló la pieza adjudicada por la imagen viral.

No obstante, en el terminal sí existe un mural pintado en 1994 que puede guardar similitud con el de la imagen. Se trata de “Children of the World Dream of Peace”, realizado por el artista chicano Leo Tanguma durante la construcción del aeropuerto. Este presenta numerosos niños de distintas nacionalidades rodeados por un arcoíris. Aun así, ninguno lleva puesta ninguna mascarilla.

La pintura fue hecha en 2020 por un artista filipino

Por otra parte, este portal llevó a cabo una búsqueda inversa de imágenes, y los resultados arrojaron diversas plataformas web que desmentían el bulo. Como indica el portal Snopes, el registro más antiguo se reporta al 25 de febrero de 2020, en la página de Facebook del artista filipino CJ Trinidad.

Asimismo, Associated Press se comunicó con el artista, quien les confirmó ser el autor del cuadro, el cual se titula “Maskcommunication”.

Portales como FactCheck.org, AFP Factual y Maldita.es también revisaron este caso de información falsa, que circula en las redes sociales desde el mes de junio. Este último medio reportó que el artista filipino compartió el proceso de elaboración de la pintura en su cuenta de Facebook, lo que corrobora su autoría.

Conclusión

La imagen de un presunto mural en el Aeropuerto de Denver es falsa. La pintura no se realizó en 1994 ni predijo la pandemia de coronavirus. Por el contrario, fue realizada en febrero de 2020 por el artista filipino CJ Trinidad, quien además publicó el progreso de su trabajo en redes sociales. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

