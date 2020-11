Un vídeo titulado “Tres alimentos para salir de la ansiedad” ha alcanzado más de 16.000 reproducciones y 700 comentarios en Facebook. En este, la naturópata Coco March no expone tres alimentos sino siete y señala que comer aguacate, chocolate negro, grasa omega 3, almendras, espárragos, espinaca y arándanos permitirá a las personas “deshacerse naturalmente” de la depresión y la ansiedad.

Como argumento, dice que estas afecciones son causadas por la disminución de la dopamina y la serotonina, las cuales son “fabricadas” en el sistema nervioso entérico, particularmente en el intestino delgado. Sin embargo, la información que transmite es engañosa.

No necesariamente consumiendo estos siete alimentos podrás “deshacerte” de la ansiedad y la depresión

En diálogo con Verificador de la República, Alfredo Valencia, psiquiatra de la Clínica San Felipe y Hospital Cayetano Heredia, una buena alimentación no es lo único para tratar la ansiedad y la depresión. “ Una mala alimentación puede aumentar los factores de riesgo y lo más probable es que tengamos síntomas de ansiedad y depresión, pero no es el único factor , es decir, se tiene que conjugar otros. Puede ayudar una alimentación sana, junto a otros cambios de hábitos como el ejercicio, meditación, entre otros, en casos leves”, dijo.

Respecto a los cuadros severos de ansiedad y depresión, sostuvo que es necesario la intervención de tratamientos farmacológicos y psicoterapias bajo la supervisión de un especialista.

Vídeo “Tres alimentos para salir de la ansiedad” ha alcanzado más de 16.000 reproducciones y 700 comentarios en Facebook. Foto: captura en Facebook.

Por su parte, Saby Mauricio, nutricionista y exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), declaró: “ No existen alimentos que curan la ansiedad y depresión, pero la nutrición podría actuar como un coadyuvante en el tratamiento , esto implica que adopte buenos hábitos alimentarios que provocan sensación de bienestar, modificando su estado de ánimo”.

Resaltó que la depresión y la ansiedad son trastornos de ánimo y que las causas pueden ser variadas. “El tratamiento es farmacológico y psicoterapia”, sentenció la nutricionista, quien es directora de Nutrición Humana en la Universidad Privada Notrbert Wiener.

Aseguró que las personas que padecen estos síntomas pueden cubrir el requerimiento de nutrientes con grasas omega-3, la cual se ha demostrado que mejora los síntomas depresivos. Señaló que, según la American Heart Association, se puede comer por lo menos dos raciones semanales de pescados.

Además, recomendó que, entre los micronutrientes, se puede tomar especial interés en alimentos con hierro, vitamina B12, potasio, ácido fólico, magnesio, y calcio. Agregó que es importante tomar agua (hidratación), dormir lo suficiente, hacer ejercicios físicos y evitar bebidas con cafeína y alcohol.

Asimismo, de acuerdo a una publicación del Mayo Clinic — “Cómo afrontar la ansiedad: ¿puede la alimentación marcar una diferencia?”—, los cambios en la alimentación pueden marcar una diferencia en el estado de ánimo general o en la sensación de bienestar, pero no sustituyen el tratamiento.

¿Una reducción de dopamina y serotonina es la causa de la depresión y ansiedad?

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Señala que no se conoce la causa de la ansiedad, pero factores como la genética, la biología y química del cerebro, el estrés y su entorno pueden ocasionarla.

Añade que existen varios tipos de trastornos de ansiedad tales como trastorno de ansiedad generalizada —preocupación excesivas y permanentes—, trastorno de pánico —ataques de pánico repentinos y repetidos sin haber un peligro aparente—, y fobias —miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro real—.

Por otro lado, la entidad describe a la depresión como una enfermedad clínica severa y un trastorno del cerebro. “Es más que sentirse ‘triste’ por algunos días. Existen muchas causas, incluyendo factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. La depresión es una parte del trastorno bipolar”, dice.

El psiquiatra Alfredo Valencia explicó a Verificador que la ansiedad y la depresión presentan algunas causas similares, asociadas a la genética, hereditaria y ambiental.

“Es muy probable que una disminución de la presencia de dopamina, serotonina y noradrenalina pueden producir síntomas ansiosos y depresivos. Pero el cerebro tiene muchas conexiones y además los neurotransmisores están presentes en el espacio sináptico de las neuronas”, señaló. Además, agregó que esta es una de las más estudiadas con respecto a las causas, pero resaltó que no es la única.

Comentó que un gran porcentaje de personas presentan depresión y síntomas ansiosos y viceversa. “Incluso la posibilidad de padecer un doble diagnóstico como trastorno de pánico y depresión, trastorno ansioso generalizado y depresión es bastante alta. Es muy frecuente que se presenten síntomas de ambos”, detalló. Sin embargo, los pacientes reciben un tratamiento distinto .

Asimismo, dijo que existen algunos alimentos (no necesariamente los mostrados por el post) que pueden favorecer la producción de dopamina, serotonina y otros neurotransmisores. “La alimentación de verduras, carnes blancas, omega 3, pescados, entre otros, suele favorecer la producción de neurotransmisores por lo que de alguna forma termina haciéndonos más estables, más felices, tranquilos”, explica.

Al contrario, sostuvo que si no comemos alimentos saludables, esto probablemente traerá como consecuencia que no haya una buena síntesis de estos neurotransmisores.

Sin embargo, el psiquiatra resaltó que en general nuestro cuerpo siempre trata de mantener una homeostasis y los neurotransmisores se producen y no dependen del consumo de ningún alimento. “Es muy raro, que si no comas estos alimentos saludables entonces no vayas a tener los precursores necesarios para producir los neurotransmisores. Esto podría ocurrir solo en casos de desnutrición severa y deficiencia específica”, precisó.

En esa línea, Cristiam Gutiérrez, médico neurólogo y subespecialista en Movimientos Anormales, declaró a este medio que existen “estímulos externos” que hacen que se produzcan estos neurotransmisores; sin embargo, sostuvo que permanentemente uno produce de manera regular estas sustancias durante el día.

“Se genera regularmente y en algún momento, ante estímulos como emociones se genera más cantidad o cuando uno está enamorado o feliz genera mayor dopamina. Esta dopamina se libera en el espacio intersináptico y produce más sensación de felicidad”, explicó.

¿La dopamina y serotonina se crean en el sistema nervioso entérico?

El sistema nervioso (SN) comprende el cerebro, la médula espinal y el conjunto de todos los nervios del organismo, y se divide en dos partes: el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). Y, según un artículo de IGP, el sistema nervioso entérico (SNE) “es la parte más compleja del sistema nervioso periférico” y está constituido por una gran cantidad de células gliales y neuronas.

El SNE proviene de las células de la cresta neural y originan a dos plexos nerviosos: submucoso de Meissner y mientérico de Auerbach.

El médico neurólogo Cristiam Gutiérrez declaró que la dopamina y la serotonina son neurotransmisores — sustancias químicas conectadas en dos neuronas que transmiten información—. Añadió que la primera comunica “sensaciones de felicidad” y la segunda también produce satisfacción, felicidad y bienestar en el organismo.

Explicó: “Se generan en las neuronas (células nerviosas) del cuerpo, que tiene una biología molecular las cuales hacen que la mitocondria, núcleo y citoplasma sintetizan, producen o forman estas sustancias químicas y las encapsulan a través de endocitos y fagocitos. Se pegan a la neurona y se liberan en el espacio intersináptico —espacio entre neuronas—. Se adhiere a la otra membrana, opuesta de la cual sale y genera esa comunicación de bienestar, tranquilidad, sosiego y paz”.

Preguntamos si la dopamina y la serotonina son creadas en el sistema nervioso entérico y el médico neurólogo respondió: “Sí, también”. Resaltó que estas moléculas se originan en las neuronas de todo el organismo, como el estómago, la piel y en varias localizaciones y en el plexo mientérico o tracto intestinal —que forma parte del sistema nervioso entérico—.

Por su parte, el psiquiatra Alfredo Valencia señaló que la mayor parte de la producción de serotonina está en el SNE. Añadió que este neurotransmisor modula el sistema nervioso y podría llegar al SNC por la circulación general; sin embargo, eso aún no está confirmado.

“Hay zonas y regiones cerebrales donde se sintetizan los neurotransmisores (dopamina, serotonina, etc). Para sintetizarlos hay precursores. También proteínas que provienen de nuestra nutrición (...) Hay parte de la masa bacteriana que está en nuestro intestino (microbiota intestinal) que ayuda a producir esos precursores. Esto ayuda a que nuestras neuronas puedan producir mejor niveles de serotoninas y dopaminas y otros”, especificó.

Aclaró que no necesariamente en el sistema nervioso periférico hay neuronas que cumplen las mismas funciones del sistema nervioso central.

Recordamos que en un artículo anterior, Verificador calificó como falso la información emitida por la naturópata Cocó Deborah Morales March. En esa ocasión, ella afirmó que el alzheimer era “totalmente” prevenible con tres alimentos.

Conclusión

Una alimentación saludable en general puede ayudar a reducir la ansiedad y la depresión; sin embargo, no es el único factor en el cual se debe intervenir, sobre todo, si los casos son severos. Por lo tanto, el post es engañoso.

Además, si una de las causas de estas afecciones es la reducción de dopaminas y serotoninas, la producción de estas no depende del consumo de ningún alimento, porque estas se sintetizan naturalmente en el organismo.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.