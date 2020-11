En una reciente entrevista, Ántero Flores-Aráoz manifestó su posición sobre un posible indulto a Antauro Humala. En ese contexto dijo que él fue ministro de Defensa cuando sucedió el Andahuaylazo.

“Yo tengo una posición particular y quizá es muy clara porque yo era ministro de Defensa cuando sucedió el famoso Andahuaylazo y tengo información de primera mano. Yo en lo particular he expresado mi opinión contraria en ese sentido”, aseguró.

En principio, el Andahuaylazo, motín liderado por Antauro Humala en la Comandancia Policial de la Ciudad de Andahuaylas, se dio en enero del 2005.

Mientras que Flores-Aráoz fue ministro de Defensa entre los años 2007 y 2009 durante el segundo Gobierno de Alan García, tal como señala la plataforma digital gob.pe.

Cabe precisar que, de acuerdo a dicha información, en el 2005 Ántero Flores-Aráoz se desempeñó como congresista de la República. En ese año, quien lideró la cartera del Ministerio de Defensa fue Roberto Chiabra León, según un documento del Congreso publicado en el 2005.

La información oficial confirma que fue ministro de Defensa del 2007 al 2009. Foto: captura de pantalla

Conclusión

El período en el que estuvo a cargo del Ministerio de Defensa no coincide con el momento en que se dio el Andahuaylazo. Por lo tanto, es falso que Flores-Aráoz fue ministro de Defensa durante el Andahuaylazo.