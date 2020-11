Publicaciones en Facebook señalan que en Venezuela se ha encontrado una cura para la COVID-19 en base a una molécula derivada del ácido ursólico.

“Científicos venezolanos logran aislar una molécula (DR10) que cura radicalmente la COVID-19, 100% libre de efectos tóxicos”, se lee en el post de Facebook.

Aunque esta información fue inicialmente difundida por el presidente venezolano Nicolás Maduro, aún no ha sido ratificada por la OMS ni por una revista científica.

Los estudios no han sido probados en humanos

El 25 de octubre, Nicolás Maduro anunció que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) realizó estudios durante seis meses que “revelan” que la molécula DR-10 es efectiva contra la COVID-19. “Quiero decir que Venezuela ha conseguido una medicina que anula el 100% el coronavirus”, anunció en televisión nacional.

Sin embargo, las investigaciones a las que hace referencia solo se realizaron en pruebas de laboratorio y no en humanos , como afirmó Gabriela Jiménez, ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología de Venezuela (Mincyt).

“El principio activo de la molécula fue identificada, es un derivado del ácido ursólico y esta molécula presenta 100% inhibición de la replicación del virus in vitro”, indicó.

Así lo confirma también una publicación realizada por el Mincyt. “Evidencia preclínica ha demostrado que la molécula DR-10, identificada y aislada por venezolanos, detiene en 100% la actividad viral del agente causal de la COVID-19”, manifestaron en un tuit.

Al respecto, el doctor Alberto Cormillot señaló a Infobae que no se puede asegurar que ese compuesto es una cura porque los estudios requieren pasar por revisión por pares y ser publicado en una revista científica. “Cuando salga en revistas científicas serias como The Lancet o de New England Journal of Medicine se puede empezar a hablar sobre un tratamiento, pero este no es el caso”.

Por último, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela resaltó en un comunicado que no hay información suficiente para corroborar el anuncio dado el mandatario venezolano.

“ No hay detalle alguno sobre los ensayos preclínicos y clínicos de seguridad y eficacia, de fase 0 a 4, ni tampoco si existen publicaciones respecto al compuesto DR10”.

Además, subrayó que los ensayos clínicos solo se realizan cuando existe evidencias de que un tratamiento en estudios de laboratorio puede funcionar. “Después de la investigación preclínica, las pruebas y los tratamientos pasan por una serie de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos evalúan si las pruebas o los tratamientos son seguros y funcionan en las personas. Los ensayos clínicos tienen cinco fases”, concluyen.

La Organización Mundial de la Salud no ha anunciado una cura

Rafael Lacava, político que estuvo a cargo de esa iniciativa, anunció que presentaron sus estudios a la OMS para que corroboren los hallazgos. “Ahora hay que mandar eso a la OMS y una vez que se certifique, usted dirá cómo y cuándo entonces se va a poner eso a disposición de todo el planeta entero”.

Sin embargo, en una nota del 10 de noviembre del Pulitzer Center se informó que la Organización Panamericana de Salud ha respondido al Ministerio a través de una carta informando que es necesario que sigan cada uno de los pasos para investigar incluyendo las pruebas clínicas.

“La OPS, en la carta de respuesta, informó sobre los pasos necesarios que Venezuela debería seguir, entre los cuales están realizar la experimentación en todas las fases”, dijo Ciro Ugarte, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la OMS para las Américas, en la rueda de prensa semanal

Asimismo, Marcos Espinal, director del departamento de enfermedades transmisibles de la OPS, aclaró que no se puede obtener conclusiones hasta que no haya evidencias, estudios clínicos, experimentos que se realicen , y que los datos sean publicados en revistas de revisión de pares, porque es la única forma de hacer recomendaciones fehacientes a los países y a las poblaciones".

Por último, en su página principal informan que no existe una cura para el nuevo coronavirus. “Aunque algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios caseros pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas leves de la COVID-19, hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad”, indican.

Conclusión

La molécula DR-10 derivada del ácido ursólico ha sido estudiada en ensayos preclínicos, es decir, de laboratorio y no en humanos. Asegurar que es una cura cuando no se ha presentado las evidencias científicas es insostenible. Por lo tanto, es engañoso afirmar que científicos venezolanos “hallaron la cura” a la COVID-19.

