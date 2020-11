La página de Médicos por la Verdad en Perú continúa generando desinformación frente al contexto de la COVID-19. En esta ocasión, indica que las pruebas serológicas y PCR (siglas en inglés de ‘Reacción en Cadena de la Polimerasa’) no son específicas para el SARS-CoV-2, porque pueden detectar otros coronavirus.

También, señala que la vacuna de la COVID-19 es un “experimento genético” y que la utilización de las mascarillas ocasiona daño. Sin embargo, esto es falso.

Post de la página de Médico por la Verdad en Perú. Foto: captura en Facebook.

De acuerdo a un artículo de la BBC, existen siete tipos de coronavirus que pueden infectar a los humanos. El doctor Anthony Fehr, profesor de enfermedades infecciosas, de la Universidad de Kansas de los Estados Unidos, declaró al medio que cuatro de ellos — HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 y HCoV-OC43— “suelen causar un resfriado común y pueden ser potencialmente más graves en personas inmunocomprometidas”.

Entre los tres restantes, según el especialista, se encuentran el SARS-CoV (2002-2003), MERS-CoV (2012-actualidad) y el SARS-CoV-2 (que genera la COVID-19).

Post de la página de Médico por la Verdad en Perú. Foto: captura en Facebook.

En diálogo con Verificador de La República, Augusto Tarazona, infectólogo y presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), sostuvo que este tipo de coronavirus es el número siete, y que ya había test (serológicas y moleculares) para detectar a algunos de los seis coronavirus previos. Sin embargo, las actuales pruebas serológicas (o pruebas rápidas) son específicamente para el SARS-CoV-2 .

Explicó que no hay reportes de ‘reacciones cruzadas’ con otros tipos de coronavirus hasta la fecha, pero que esa situación podría darse, ya que son secuencias genéticas muy parecidas.

“Existe una posibilidad teórica de que haya una ‘reacción cruzada’ con otros coronavirus, pero es una posibilidad teórica, porque ningún estudio la ha demostrado. Las investigaciones, hasta ahora, nos dicen que no hay ‘reacción cruzada’ con otros coronavirus”, detalló Augusto Tarazona.

El infectólogo recordó que es muy importante tener en cuenta el criterio de sensibilidad. Las pruebas rápidas tienen una sensibilidad de moderada a baja, es decir, de 100 personas, solo puede detectar la positividad de alrededor del 50%, mientras que la otra parte no detecta.

“Las pruebas moleculares (PCR) tienen mayor sensibilidad. En el mejor de casos, va entre 70% u 80% de efectividad. Eso significa que de 100 personas que tienen el virus, solo el 20% o 30% no lo detecta a pesar de que tiene el virus. Por eso, más que ‘reacción cruzada’, pueden haber falsos negativos”, especificó.

Por su parte, Doris La Chira, médico neumóloga del Ministerio de Salud (Minsa), aseveró a este medio que las pruebas serológicas solo detectan el SARS-CoV-2. “Revelan que el paciente ya tuvo la COVID-19 a pesar de que no haya presentado síntomas. Estas detectan anticuerpos”, indicó.

Explicó que en este contexto, se está usando este tipo de pruebas para detectar el nuevo coronavirus. “Cuando existe esta situación (‘reacción cruzada’ con otro coronavirus), se vuelve a repetir la prueba (rápida) para tomar una determinación o se realiza otro tipo de prueba, como la molecular-PCR, que es la que determina si es el nuevo coronavirus”, especificó.

Como lo señaló BBC, el test serológico identifica los anticuerpos—IgM (inmunoglobulina M) y los IgG (inmunoglobulina G)— que produce el organismo mientras está respondiendo o ha respondido en algún momento a la infección del SARS-CoV-2.

Pruebas rápidas. Foto: Antonio Melgarejo Yaranga.

En un artículo anterior, Verificador determinó que las pruebas PCR solo detectan el SARS-CoV-2 y no cualquier otro coronavirus. Este test, según una investigación de Gaceta Médica, está diseñado para detectar el material genético del virus. Entre sus características básicas, señala, se encuentra la alta especificidad, es decir, “puede diferenciar entre dos microorganismos muy cercanos evolutivamente”.

Erika Castillo Carrión, doctora en Ciencias Médicas y experta en genética y biotecnología, precisó para una publicación anterior de este medio que los cebadores ––secuencias utilizadas en las pruebas PCR, según Genome.gov–– deben reconocer una secuencia específica del nuevo coronavirus que no está en el ADN humano ni en otros virus a fin de evitar los falsos positivos.

En ese sentido, pasan por unas fases de estudio en las que se emplea la base de datos del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI por sus siglas en inglés) para probar su validez. Según un artículo publicado en Nature, una vez que se demuestra que los cebadores para los test solo detectan el SARS-CoV-2, pueden ser aprobados.

Pero, ¿por qué surgió esta idea respecto a la PCR? Verificador validó un contenido de la página de Médicos por la Verdad en Perú en setiembre de 2020, en el cual se aseguraba que el creador de este test, Kary Mullis, dijo que esta prueba “es defectuosa”. Concluimos que esto es engañoso, puesto que “las declaraciones en video de Kary Mullis remiten a la discusión sobre el VIH y fueron sacadas de contexto”.

No obstante, en una publicación de este medio, expertos indicaron que las pruebas no son para diagnosticar la situación clínica de los pacientes con COVID-19, porque solo pueden decir que el SARS-CoV-2 ingresó al cuerpo de la persona. Agregaron que los test tampoco pueden señalar si el virus se encuentra activo o no.

¿Las vacunas son un experimento genético?

El post señala que no se puede llamar vacuna a la vacuna COVID-19 porque trabajan “con mecanismos de acción genética, nunca antes probados de resultados imprevisibles”. Y añade que este “experimento genético” trae como una de las consecuencias infertilidad.

Como señalamos anteriormente en otro artículo, hasta la fecha, no existe “la vacuna” definitiva contra el nuevo coronavirus, sino 202 proyectos registrados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según una publicación del 3 de noviembre de la entidad. De estos, solo 47 se encuentran en ensayos clínicos: 10 alcanzaron la fase 3, y dos utilizan el mecanismo ARN mensajero, al que algunos usuarios han denominado como “vacuna transgénica” por su utilización de ingeniería genética.

En una entrevista a Verificador, Juan More Bayona, PhD en Inmunología comparada, explicó: “La vacuna no va a generar un cambio en nuestra información genética. (...) El ARN se ha modificado en el laboratorio para que solamente sea reconocido (...) en nuestro citoplasma como ribosoma (pequeñas organelas que hacen ese cambio de ARN a proteína)”.

Asimismo, el especialista indicó que “nuestra información genética, la del ADN, está precisamente en el núcleo” por lo que el ARNm, físicamente, “no puede llegar al núcleo”.

En esta misma publicación, Verificador concluyó que las vacunas no causan infertilidad. El doctor en Ciencias Naturales y biólogo evolutivo Pedro E. Romero dijo que las vacunas promoverán la aparición de anticuerpos contra la proteína Spike para impedir el ingreso del nuevo coronavirus a la célula humana.

El uso de las mascarillas no es dañino

“El uso de las mascarillas no te previene del contagio, lo que te ayuda es tu sistema inmune. Los cubrebocas te traerán dolores de cabeza, depresión del sistema inmune, muerte neuronal a largo plazo y dificultad del paso del oxígeno”, señala la publicación de Médicos por la Verdad en Perú.

Verificador en varios artículos (1, 2, 3 y 4) concluyó que el uso de los tapabocas no ocasiona falta de oxígeno, tampoco acumulación de dióxido de carbono, y determinó que no genera una depresión del sistema inmune, ni muerte neuronal a largo plazo.

En este contexto, el uso de los cubrebocas es parte de las medidas de prevención que pueden ayudar a reducir la propagación del nuevo coronavirus, de acuerdo a la OMS y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Conclusión

El post de Médicos por la Verdad en Perú es falso, porque las pruebas serológicas y PCR son específicas para detectar el nuevo coronavirus. Estos test solo identifican que el SARS-CoV-2 ingresó al cuerpo de la persona, pero no señalan que el virus está activo o no.

