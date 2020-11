Según una publicación difundida entre usuarios ubicados en Perú y Puerto Rico, Donald Trump afirmó que era un “instrumento de Dios”. Supuestamente, estas declaraciones se dieron en el marco de las elecciones 2020 de Estados Unidos, en las que el republicano buscaba volver a ser elegido como presidente.

“En estas elecciones quiero que sepan que no es a mí a quien quieren destruir, es a ustedes, los que aman la libertad y respetan los valores eternos de la palabra de Dios”, iniciaba la cita atribuida a Donald Trump. “En Estados Unidos, el jefe es Jesucristo. Yo solo soy un instrumento de Dios”, concluía el texto. En las últimas 24 horas, este post fue visualizado más de 7.000 veces.

Después de una búsqueda con las palabras claves, encontramos contenidos similares, pero no la frase exacta que se le adjudica.

Post del 27 de octubre fue compartido más de 300 veces. Foto: captura de Facebook.

La fotografía fue captada a fines de octubre del 2020 en la juramentación de Amy Barret como integrante del Tribunal Supremo de Estados Unidos, tal como reportó la agencia EFE en su web. “Le pedimos a Dios que te dé coraje”, dijo Donald Trump a la jueza conservadora. Esa fue la única vez que nombró a la divinidad en la ceremonia, como se puede ver en el video que se adjunta debajo.

Amy Barrett, Donald Trump y Clarence Thomas. Foto: captura del video de EFE.

La denominación “Those who love freedom and respect the eternal values of the word of God” (”Los que aman la libertad y respetan los valores eternos de la palabra de Dios") no arrojó ningún resultado. La búsqueda de “I am just an instrument of God” (“Soy un instrumento de Dios”) tampoco mostró ningún contenido asociado al jefe de Estado.

Sin embargo, después de una rápida investigación con las palabras claves, encontramos contenidos parecidos. Uno consiste en un video en el que Donald Trump afirmó: “Soy el elegido”, tras referirse a las relaciones comerciales con China.

“Soy el elegido. Alguien tiene que hacerlo, así que me estoy enfrentando a China. Me estoy enfrentando a China en comercio. ¿Y saben? Estamos ganando”, expresó. Dicho clip data de agosto del 2019, según registraron CNN y EFE.

La siguiente indagación con la frase en español: “En Estados Unidos, el jefe es Jesucristo” evidenció un video de Donald Trump mientras llama “jefe” a Dios y dice que Jesucristo era más famoso que él. Esto ocurrió en octubre, en Carolina del Norte, según registraron The Independent y la fanpage oficial de la campaña de Trump. En internet, este video circula al menos desde el día 15 de noviembre del 2020.

“Puedes hacer lo que quieras pero sabes que aún necesitas ayuda del jefe (señala con su mano arriba). Sí sabemos. Está bien decir (me criticarán por eso: ‘¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo te atreves a decir eso ahora?’). Lo diré. Alguien me dijo el otro día, tú eres la persona más famosa del mundo, por mucho, y yo dije: ‘No, no lo soy’. Ella dijo: ‘Sí lo eres’. Dije que no y ella dijo: ‘¿Quién es más famoso?’. Dije: ‘Jesucristo’”.

También encontramos un video de Donald Trump, publicado por el medio estadounidense The Guardian, en el que afirmó: “Seré el presidente de empleos más grande que Dios haya creado, te lo digo. Traeré nuestros trabajos de China, de México, de Japón, de tantos lugares. Traeré de vuelta nuestros trabajos y traeré de vuelta nuestro dinero”.

El discurso apeló a los creyentes evangélicos y a Dios, de acuerdo al investigador en comunicación política Ceri Hughes. “Creo que el uso evolutivo de la religión por su parte en los discursos encaja en una estrategia para apelar a una parte importante de su base de votantes: los conservadores religiosos”, apuntó en su artículo publicado en The Conversation a inicios de octubre. También recordó que la “comunidad evangélica blanca” le había dado su apoyo en las elecciones pasadas de Estados Unidos.

Donald Trump es respaldado por algunos grupos evangélicos, tal como informaron los medios The Washington Post y Vox.

Conclusión

La frase exacta no fue pronunciada por Donald Trump, pero el contenido sí es similar a lo expresado por el republicano durante las elecciones 2020 de Estados Unidos. Incluso, en una ocasión, llamó “jefe” al dios cristiano. Por lo tanto, calificamos la publicación como imprecisa.

