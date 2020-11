En Facebook, una publicación adjudica una declaración al asesinado expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. El texto señala que en 1963, siete días antes del atentado que acabó con su vida, advirtió sobre un plan para “esclavizar a cada hombre, mujer y niño”, el cual sería “revelado” antes de culminar su mandato.

Sin embargo, la información que se presenta es falsa. No hay registros de que JFK haya proferido públicamente esta frase una semana antes de su asesinato ni en ningún otro momento. Pese a ello, la publicación ha sido compartida 330 veces y circula en internet desde varios años atrás.

Post viral adjudica una frase al expresidente norteamericano John F. Kennedy. Foto: captura de Facebook.

¿De dónde se origina el bulo?

Verificador realizó una búsqueda de la frase en inglés y halló que el primer registro que se tiene corresponde a una web que Google fecha el 9 de marzo de 2010, llamada ‘Famous Quotes’. La siguiente en antigüedad también es fechada por el buscador el 20 de febrero de 2011, en un artículo de un portal conspiracionista.

Principales resultados en inglés. Foto: captura de Google.

No obstante, ya en diciembre del año 2011, una entrada en el foro Metabunk.org realizó una revisión factual de esta presunta declaración, que calificó como falsa.

Según el escritor científico Mick West, creador de dicho portal, encontró la versión más antigua de dicha frase en un libro de 1982, ‘Wealth for All: Religion, Politics and War’. Este documento sitúa a John F. Kennedy en la Universidad de Columbia, diez días antes de su asesinato. Supuestamente, el mandatario conocía un plan para “destruir la libertad de los americanos”, el cual revelaría antes de dejar su cargo. Sin embargo, West no halló pruebas de su veracidad. Del mismo modo, la JFK Library desmintió en 2006 que este discurso hubiera tenido lugar en dicha universidad o en otro lugar.

Archivo de la aclaración realizada por la JFK Library. Foto: captura de Archive.org.

No hay registros de que John F. Kennedy haya dicho esa frase

Por otra parte, este medio no halló ningún registro factual, en video o texto, que corrobore la autoría de la frase a John F. Kennedy. Además, se realizó una búsqueda por palabras clave en la web de discursos presidenciales de Estados Unidos, y no se ubicó la cita atribuida por la publicación viral.

La presunta veracidad de la frase ha sido objeto de análisis para otros portales de verificación de datos. Como precisaron Politifact, Snopes y Reuters, ninguno de los dos discursos que dio Kennedy ese día –según su agenda– contenía una cita similar a la atribuida.

Uno de estos fue declamado para la Catholic Youth Organization y el otro en una convención de la American Federation of Labor, Congress of Industrial Organization (AFL-CIO). Tras una revisión de las transcripciones, no se encontró mención alguna sobre un plan para “esclavizar” a las personas. De este modo, consideramos que la frase atribuida a Kennedy no cuenta con ningún sustento.

En consecuencia, la frase de la imagen viral, que sugiere el contexto de una “sociedad robotizada, idiotizada y esclavizada”, como conclusión del presunto “complot advertido por JFK”, es falsa.

Conclusión

Es falso que John F. Kennedy advirtió sobre un plan para “esclavizar a cada hombre, mujer y niño” en los Estados Unidos, siete días antes de su asesinato en 1963. No hay registros en texto y video de dicha declaración, y los discursos proclamados el 15 de noviembre de ese año no guardan relación con la cita adjudicada. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

