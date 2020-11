En un video compartido en Facebook, una médica de El Salvador difunde afirmaciones falsas sobre la pandemia de la COVID-19.

Entre las aseveraciones destacan que (1) los receptores de la enfermedad solo están en la nariz, (2) el contagio solo se da cuando estornudan directamente, (3) la mascarilla impide generar defensas, (4) existe un tratamiento eficaz y (5) sugiere que el virus puede haber sido creado en un laboratorio.

La nariz, la boca y los ojos son vías de contagio de la COVID-19

En la publicación, la mujer identificada como María Barrientos señala que “los receptores de la enfermedad solo están en la nariz y no en la boca”.

Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. explican que la infección se genera cuando el virus entra en contacto con la nariz y la boca. “Las gotitas respiratorias provocan infecciones cuando son inhaladas o se depositan en las membranas mucosas, como las que revisten la parte interna de la nariz y la boca”.

Además, la Organización Mundial de la Salud agrega que, en menor medida, los ojos también son una vía a través de la cual puede ingresar el virus. “Las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad”, manifiesta en su página web.

Así lo confirma el médico infectólogo Carlos Medina, quien, en declaraciones para Verificador, indicó: “ La nariz y la boca son las principales vías de infección (del nuevo coronavirus). Por ello, las mascarillas deben cubrir estas dos vías. En menor medida, son los ojos que también necesitan protegerse”.

Asimismo, el infectólogo Manuel Espinoza precisó a este medio que los receptores ACE2, los cuales permiten el acceso del virus a la célula, se encuentran no solo en el sistema respiratorio sino también en las células endoteliales, encargadas de cubrir el interior de los vasos sanguíneos.

Los aerosoles también propagan el nuevo coronavirus

En el video se afirma que el contagio solo se da cuando una persona estornuda directamente y deja mucosidad. Con esa aseveración, Barrientos se refiere a las gotículas respiratorias; no obstante, las instituciones internacionales han descrito ampliamente otros modos de contagio.

El 5 de octubre, los CDC de Estados Unidos incluyeron al aerosol como mecanismo de transmisión. “En ocasiones, la COVID-19 puede propagarse mediante la transmisión por aire ”, manifiestan en su página oficial.

Asimismo, una carta firmada por científicos en la revista Science informa que "existe evidencia abrumadora de que la inhalación del SARS-CoV-2 representa una ruta de transmisión importante para la enfermedad por COVID-19”.

Al respecto, el inmunólogo Ignacio Molina señala en el portal web The Conversation que, debido a que el virus viaja en cantidades suficientemente infectivas más allá de los 2 metros, es necesario contar con una ventilación frecuente en espacios cerrados.

La mascarilla no debilita el sistema inmune ni impide crear defensas

En una nota anterior de Verificador, explicamos que la mascarilla no “colapsa” el sistema inmunológico como se menciona en la publicación. De acuerdo con el infectólogo Carlos Medina, el oxígeno es una molécula demasiado pequeña y el cubrebocas no va a impedir su paso. Por ello, no afecta el sistema inmunológico y, por el contrario, protege al cuerpo del ingreso de virus y bacterias.

Por último, en Verificador, hemos demostrado que el uso de mascarilla no produce hipoxia, no permite la incubación de hongos y virus, no provoca alergias, sinusitis y asma, tampoco ocasiona el aumento de gérmenes, ni causa neumonía y pleuresía pulmonar.

No existe un tratamiento específico para la COVID-19

La protagonista del post señala que ella no implementa las medidas de prevención como el uso de mascarillas o el distanciamiento porque conoce el tratamiento que supuestamente consiste en un antiinflamatorio y un antigripal.

No obstante, la OMS ha descartado dicha aseveración. “Aunque algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios caseros pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas leves de la COVID-19, hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad ”.

Finalmente, en una nota anterior de Verificador, explicamos que la receta dada no ha sido respaldada por autoridades de salud.

El nuevo coronavirus no ha sido creado en una laboratorio

La mujer del video menciona que le quedan dudas sobre si el virus fue creado en un laboratorio. Sin embargo, en una publicación anterior de Verificador, explicamos que se ha comprobado que el origen del virus es animal.

Un artículo publicado en la revista Nature Medicine determinó que “el SARS-CoV-2 no se deriva de ninguna columna vertebral de virus previamente utilizada”. Asimismo, una publicación de la revista The Lancet indicó que “ los resultados concluyen, de forma abrumadora, que el origen está en la vida silvestre ”.

Conclusión

Las entidades internacionales de salud y especialistas descartan que el virus fue creado, que solo se propaga por la nariz y que la mascarilla debilita el sistema inmune. Además, no existe un tratamiento específico para la COVID-19. Por lo tanto, determinamos que el video “No tengas miedo” contiene afirmaciones falsas.

