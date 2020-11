En Facebook, un video indica cómo subsistir a un infarto cardíaco cuando una persona se encuentra sola. Este post con más 30.000 interacciones y 80.000 compartidos indica que para sobrevivir, el paciente debe respirar profundamente, toser muy fuerte y esperar dos segundos y repetir este ciclo nuevamente.

Sin embargo, este contenido es falso porque las personas que sienten que sufrirán un ataque cardíaco deben buscar una atención médica inmediata y rápida.

Los pasos para "sobrevivir a un infarto cardíaco cuando estás solo” son falsos. Foto: captura en Facebook.

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estado Unidos, el infarto cardíaco o infarto de miocardio es provocado por un coágulo que bloquea una de las arterias coronarias, las cuales llevan sangre y oxígeno al corazón. “Si el flujo sanguíneo se bloquea, el corazón sufre por la falta de oxígeno y las células cardíacas mueren”, dice. No obstante, añade que se desconoce el momento cuando una persona pueda sufrir esta afección.

Respecto a los pasos para “sobrevivir” a un ataque cardíaco dados por el post, el médico cardiólogo Marcio Guillén dijo a Verificador de La República: “Todo lo que demora una atención médica perjudica. Si yo hago una respiración profunda, eructar o tomar una sustancia, el episodio es corto y puede pasar; por ende, ya no busco asistencia. Es un elemento errado. Lo primero que se debe hacer es tener los números telefónicos para buscar una asistencia médica de emergencia de ambulancia, clínica u hospital”.

Explicó que en el infarto hay situaciones que pueden complicarse. Uno no sabe en qué situación está el paciente. “Yo no puedo prohibir a las personas hacer algo que los puedan hacer sentir mejor. En ningún lugar nos refieren que el paciente no haga movimientos bruscos o que no respire. Tampoco está avalado que sí lo hagan. Si usas elementos que te ayudan a aumentar la cantidad de oxígeno en el cuerpo, esto podría ayudar”, detalló.

Agregó que ‘toser muy fuerte’ no es parte de una recomendación, al igual que eructar . “Esto (toser) es más una consecuencia del infarto. El infarto estimula las estructuras cerca al corazón y generan tos, eructos o malestar abdominal. Son consecuencias inevitables (...) el mismo cuerpo, por el proceso inflamatorio, estimula a que pase ese tipo de reflejos”, especificó.

Marcio Guillén declaró que si una persona siente que está a punto de tener un ataque cardíaco y está sola, debe buscar una asistencia médica temprana en un centro de salud u hospital que tenga la capacidad de resolver este problema. Añadió que otro punto importante es el número teléfono de la ambulancia para poder atenderse rápidamente y recibir una atención inmediata.

Explicó que la persona debe aprender a identificar los síntomas. “El dolor de pecho es el síntoma característico, es un dolor que está en el centro, es opresivo y se irradia hacia las mandíbulas o hacia el brazo izquierdo. Se asocia a la sudoración y sensación de muerte”, detalló.

“No hay una maniobra que te pueda auxiliar en ese momento. Es bueno tener una cultura médica: saber en qué consiste el problema y qué factores de riesgo presenta una persona que podrían complicarse en un infarto, es decir, si es hipertenso, diabético, si tiene más de 50 años, familiares con antecedente de infarto, entre otros”, indicó.

Por su parte, Martín Salazar, cardiólogo y profesor de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), descartó que respirar de forma profunda o toser muy fuerte puedan ser recomendaciones para “sobrevivir” a un infarto cardiaco. “Para nada, no tiene ningún efecto. Son mitos. Lo peor que podría ocurrir es hacerlas y no ir al hospital. (...) Le puede dar una sensación (equivocada) de que con eso se está protegiendo”, explicó.

Asimismo, agregó: “ Mientras más pronto sea el diagnóstico y se aplique el tratamiento, la posibilidad de recuperarse es mayor ”.

El especialista sostuvo que ante un posible riesgo de padecer un infarto cardíaco la medida a tomar es acudir a un centro de salud para su atención médica inmediata: “Ahí no hay nada que hacer. Solamente dirigirse lo más pronto posible a un establecimiento de salud para que se confirme de que es un infarto y ahí decidan qué tratamiento dar”.

Recordó que es muy importante determinar cuándo la persona es propensa a padecer un ataque cardíaco como identificar los síntomas y los factores de riesgo que permite reconocer esta posibilidad.

Ministerio de Sanidad de España.

Así también, el informe de enfermedades cardiovasculares del Ministerio de Sanidad de España señala que la atención sanitaria del infarto agudo de miocardio (infarto cardíaco) debe ser rápida y sin demora.

Explica que esto debe ser así porque trata la afectación de los órganos vitales —corazón y cerebro— y que el margen de tiempo para desobstruir las arterias por medios farmacológicos o quirúrgicos responsables del infarto es muy corto: 6 horas para el corazón. En el caso del cerebro, tres horas para el ‘ictus de tipo isquémico’ (infarto cerebral).

“Ante cualquier sospecha de un episodio vascular agudo se debe acudir a un servicio de urgencias hospitalario de inmediato”, dice.

En un artículo anterior de Verificador, Roger Isla, cardiólogo del Hospital Essalud Alberto Sabogal Sologuren, recalcó que existen dos factores que producen un ataque cardiaco: factores de riesgo modificables —estilo de vida, enfermedades preexistentes, tabaquismo, alcoholismo, entre otros— y no modificables —sexo y edad—. Dijo que para prevenirlo es necesario intervenir en el primer caso, aunque se debe tener en cuenta que algunos son genéticos.

Organización Mundial de la Salud (OMS).

También, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que para prevenir un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular se debe consumir una dieta sana, hacer ejercicios de manera regular, evitar el consumo de tabaco, verificar y controlar el riesgo cardiovascular —tensión arterial, azúcar y lípidos en la sangre—.

Por otro lado, el bulo también añade que existen “señales” que el cuerpo presenta antes de padecer un ataque cardíaco y se manifiestan un mes antes. Sin embargo, en una publicación anterior, Verificador determinó que las personas pueden presentar síntomas de infarto cardíaco un mes antes, pero esto varía según el paciente y sus factores de riesgo.

Además, este medio concluyó que los síntomas son muchos, siendo el dolor de pecho cardíaco el más constante en las personas.

Conclusión

La publicación es falsa porque las personas que sufren un infarto cardíaco deben buscar una atención médica inmediata y rápida. Los pasos establecidos en el post de Facebook tampoco están avalados científicamente para ser practicados por los pacientes.

