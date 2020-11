Una publicación compartida más de 200 veces en Facebook asegura que las hojas de higo contienen “insulina natural”.

“Estas hojas contienen altas cantidades de insulina natural, por lo que resultan un milagro para aquellas personas que sufren de diabetes”, señala el post.

La publicación ha sido compartida más de 219 veces en Facebook. Foto: Captura de pantalla

En principio, no es posible que las hojas de higo contengan insulina porque esta es una hormona que se produce en el páncreas de animales y humanos, según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de los Estados Unidos.

Así lo afirma también el médico endocrinólogo Víctor Berrocal quien dice que “ la insulina es una hormona que se forma en el páncreas , cuya función principal es evitar que la glucosa en el organismo suba, haciendo que las células capten de manera más adecuada esta glucosa”.

Consultado para esta verificación, el especialista señala que existen dos maneras alternativas de obtener la insulina para aquellas personas que no pueden producirla naturalmente: extraerla del páncreas de animales y a través de ingeniería genética.

“Antiguamente cuando recién se pudo aislar la insulina, se sacrificaban animales y se les extraía el páncreas y a partir de ahí sacaban la insulina”, asevera. Sin embargo, resalta que a partir del uso de ingeniería genética se ha abandonado ese proceso que implicaba acabar con la vida de una gran cantidad de animales.

“Ya no necesitamos matar animales para producir insulina sino que esencialmente hay bacterias que van formando las cadenas de ADN y a partir de acá máquinas que amplifican estas secuencias genéticas y ya se pueden elaborar la molécula de insulina”, enfatiza.

En cuanto a la recomendación del consumo de la hoja de higo indica que no tiene conocimiento sobre su uso en personas con diabetes. No obstante, sugiere que puede haber una confusión con una especie conocida como planta de insulina (en el Perú llamada como capulli o bejuco de agua) que no produce insulina como tal sino que puede asemejar el trabajo de la insulina en el cuerpo.

Sin embargo, reitera que no hay información científica que avale la recomendación de la hoja de higo . “Ese tipo de información de que si el higo tiene insulina yo no lo he leído en una revista científica”.

Con esa afirmación coincide Manuel Callán y Lilia Ponce, especialistas en plantas medicinales, quienes aseguran a Verificador que en su experiencia no han trabajado o investigado los beneficios de la hoja de higo.

No obstante, resaltan que previo a emitir una recomendación es necesario comprobar la existencia de información científica que lo avale. “Nosotros nos basamos en estudios que han sido comprobados, un estudio químico de los compuestos”, subraya Ponce.

Finalmente, una búsqueda en los principales portales de investigación científica no arrojo algún resultado que respalde la recomendación del post de Facebook.

Los principales resultados sobre su uso en la medicina sostienen que tiene propiedades naturales, curativas y refrescantes como diurético o laxante; sin embargo, no poseen una fuente oficial que respalde esas aseveraciones.

Por lo que, concluimos que la hoja de higo no contiene insulina natural.

Conclusión

La insulina es una hormona producida por el páncreas, por lo que no es posible que una planta la contenga. Además, no hay estudios científicos que avalen su uso en pacientes con diabetes. Por lo tanto, es falso que la hoja de higo contiene insulina natural.

