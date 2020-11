Una publicación compartida en Facebook alerta sobre los supuestos riesgos de beber agua helada.

De acuerdo con el post que ha sido compartido más de 40.000 veces, consumir este tipo de bebidas afecta al corazón, al hígado, al intestino grueso y al estómago.

agua helada

Falso: “Las bebidas heladas son la principal causa de ataque al corazón”

El viral también asegura que el consumo de agua helada cierra cuatro venas del corazón y, de esa manera, provoca ataques cardíacos.

Consultado para esta verificación, el médico cardiólogo Marco Almeri descarta la veracidad de dichas afirmaciones. “Es absolutamente falso. Primero, porque ningún agua helada llega directamente al corazón , y lo segundo, que provoque el cierre de venas o arterias, es falso”, manifiesta.

El especialista explica que, en el proceso de ingesta, el agua helada toma la temperatura corporal de 37 grados y no afecta venas o arterias del corazón. “Cuando usted toma agua helada, el agua ingresa por la faringe pasa por el esófago, llega al estómago y en ese nivel no tiene ninguna continuidad con el corazón”, señala.

Sin embargo, resalta que el cambio brusco de temperatura ambiental sí puede ser riesgoso para la salud. “Podría ocurrir algo por el cambio brusco de la temperatura total, pero no por un vaso de agua”, puntualiza.

Asimismo, la publicación de Facebook dice que esta es una de las principales causas de ataques al corazón. Sin embargo, según información oficial del Instituto Nacional del corazón, los pulmones y la sangre (NHLBI) de Estados Unidos, la ingesta de bebidas heladas no se encuentra como parte de las causas de esta enfermedad .

“No siempre se sabe con certeza qué causa el espasmo de una arteria coronaria, pero puede tener relación con el uso de ciertas drogas como la cocaína, el estrés o una pena emocional, la exposición a frío muy intenso o el hábito de fumar cigarrillos”, se lee en la página web.

El consumo de agua helada es una de las causas del ataque cardíaco, de acuerdo con el Instituto Nacional del corazón. Fuente: Captura de pantalla

Falso: “Agua helada desarrolla problemas en el hígado, obstruyendo la grasa del hígado”

El gastroenterólogo Luis Cervera aclara a Verificador que no hay estudios científicos que demuestren que el agua helada ocasione problemas hepáticos .

El experto agrega que existe una creencia popular de que tomar agua tibia ayuda a la digestión de las grasas, pero esto no supone que tomar algo frío o helado tenga un efecto contraproducente.

“De manera teórica, digamos, (el agua helada) podría reducir un poco la absorción de las grasas o evitar que se disuelvan correctamente, pero esto en la práctica no ocurre así para nada y en definitiva no produce ningún tipo de obstrucción, ningún tipo de daño hepático”, enfatiza Cervera.

Con esa afirmación coincide Juan Turnes, secretario de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, quien declaró al medio español Newtral que “la ingesta de agua, a cualquier temperatura, no tiene ninguna relación con el metabolismo hepático de los ácidos grasos y los triglicéridos. No hay ningún estudio al respecto”.

Falso: “Agua helada afecta el estómago y el intestino grueso causando cáncer”

El gastroenterólogo Luis Cervera descarta que el agua helada afecte las paredes del estómago y el intestino. “ El tomar agua helada no tiene ningún riesgo de producir cáncer , de producir alguna lesión gástrica o colónica”, asevera.

El médico resalta que el consumo de estas bebidas puede representar un riesgo para las personas que padecen disfunción del esófago (motilidad esofágica). “Lo que puede producir el agua helada quizá en algunos pacientes que tienen algún problema de motilidad esofágica es básicamente generar mayor molestia. Son problemas muy raros, pero se puede exacerbar con el agua helada”, explica.

Por último, indica que sí existen investigaciones que relacionan el consumo de alimentos muy calientes con el desarrollo de lesiones orofaríngeas y esofágicas. "Algunos estudios demuestran que la ingesta continua de comidas calientes o muy calientes sí está asociada a cierto grado de cáncer esofágico superior o de cáncer orofaríngeo. Entonces, ahí sí hay una asociación, pero con respecto al agua helada no hay nada en absoluto”.

Un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo dependiente de la OMS, concluyó que consumir cualquier bebida muy caliente, ya sea café, té, mate o incluso agua de forma continuada puede elevar el riesgo de tener cáncer de esófago.

Finalmente, el gastroenterólogo Luis Laferrere también señaló al medio argentino Chequeado que no hay datos científicos que avalen la información del post viral. “Es falso que el agua helada afecte el estómago y el intestino grueso causando cáncer. No hay ningún cáncer que se desarrolle como consecuencia del consumo de agua. No está entre los factores que lo predisponen”, aseguró.

Conclusión

La información compartida en una publicación de Facebook sobre el consumo de agua helada ha sido desmentida por especialistas de la salud. Las bebidas heladas no son la principal causa de ataque al corazón. Además, no hay evidencia científica de que su consumo cause problemas en el hígado, el estómago o el intestino grueso. Por lo tanto, es falso que tomar agua helada daña el corazón, el hígado y el estómago.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín del Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en Internet.