No, Keanu Reeves no dijo que la generación actual es “emocionalmente débil”

En las redes sociales, no faltan las frases atribuidas a la estrella de Hollywood Keanu Reeves, caracterizado por la enorme privacidad con que lleva su vida fuera de cámaras. Actualmente, circula una presunta cita del actor, que califica a la generación actual como “emocionalmente débil”. También señala que “todo tiene que ser suavizado porque es ofensivo, incluso la verdad”.

No obstante, Verificador no halló ningún registro que valide la autoría de esta frase. A su vez, se detectó que la misma viene circulando en redes, por lo menos, desde el año 2012. Hasta la fecha, la publicación ha sido compartida más de 1.300 veces.

No hay pruebas de que Keanu Reeves haya dicho esta frase

La imagen viral presenta al actor estadounidense Keanu Reeves acompañado de la siguiente cita: “Estamos ante una generación de gente emocionalmente débil. Todo tiene que ser suavizado porque es ofensivo, incluso la verdad”.

Verificador realizó una búsqueda de palabras clave a través de Google, Crowdtangle y la herramienta WhoPostedWhat y no se encontró ninguna entrevista o declaración textual en la que Keanu Reeves haya opinado sobre la generación actual como en la imagen. No obstante, la publicación más antigua que se encontró, en inglés, data del 21 de mayo de 2012, en un formato similar a los ‘memes’ de internet. Aun así, esta no brinda más detalles sobre la fuente original de la frase.

De igual modo, tras una revisión de numerosos registros en video del popular intérprete de John Wick, no se detectó una declaración similar. Cabe resaltar que la misma frase circula en redes sociales de manera independiente, sin presentar ninguna información adicional ni el posible origen de la cita.

Las falsas declaraciones de Keanu Reeves

No es la primera vez que en internet se utiliza la imagen de Keanu Reeves para reforzar distintas ideas, algunas de tinte conservador. En una ocasión anterior, Verificador desmontó que el actor hubiera dicho que “Trump era el modelo de un hombre exitoso”. Asimismo, portales de fact-checking como Politifact y Snopes han analizado diversas frases atribuidas a él, cuyo contenido varía del estilo motivacional hasta el marcadamente sexista.

Sin embargo, la estrella se caracteriza por ser muy reservado en sus entrevistas y declaraciones públicas, y no suele manifestar sus puntos de vista sobre política. Finalmente, el protagonista de Matrix tampoco cuenta con redes sociales oficiales y lleva una vida discreta cuando no se encuentra en frente de los reflectores.

Conclusión

No hay registros de que el actor Keanu Reeves haya dicho la frase que califica a la generación actual como “emocionalmente débil”, ya sea en entrevistas o declaraciones públicas. Asimismo, el primer registro que se halló de la imagen presenta un formato ‘meme’. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

