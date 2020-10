Es falso que el uso de las mascarillas erradicó la ‘gripe española’ en 1918

En Facebook, un post señala que la utilización de las mascarillas eliminó la ‘gripe española’ en 1918. Además, la publicación agrega que la Universidad Johns Hopkins señaló que, si usamos cubrebocas durante ocho semanas, “se erradicará la enfermedad de la COVID-19 y los contagios”.

Sin embargo, este contenido es falso porque los tapabocas no fueron considerados como una de las medidas principales de prevención. La Universidad Johns Hopkins tampoco indica que usar las mascarillas solucionará la pandemia del nuevo coronavirus.

¿El uso de las mascarillas se erradicó la gripe española?

John M. Barry, autor del libro “La gran gripe”, historiador estadounidense, declaró a AFP Factual que es incorrecto decir que la pandemia de la influenza también llamada ‘gripe española’ fue erradicada en 1918 . “El virus de la influenza muta muy rápidamente, mucho más rápido que SARS-CoV-2. Los descendientes del virus de 1918 han continuado circulando”, explicó.

En tanto, el estudio Influenza an Epidemiologic Study, según el medio referido, halló que “la mascarilla fue de poco beneficio” durante la pandemia y que no brindó protección. También indicó que las personas no tuvieron precauciones de higiene, porque las utilizaban “hasta que se ensuciaba” y, por ello, perdieron efectividad.

Un artículo llamado ¿Qué medidas funcionaron contra la ‘gripe española’?, publicado en El Confidencial, menciona tres medidas de prevención adoptadas por distintas ciudades durante la pandemia de la influenza de 1918-1919: suspensión de las clases escolares, prohibición de aglomeraciones y aislamientos o cuarentenas.

Asimismo, los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) señalan que los esfuerzos para prevenir la propagación de la enfermedad estaban limitados a intervenciones no farmacéuticas: la promoción de una buena higiene personal; la implementación del aislamiento y la cuarentena y el cierre de espacios públicos como las escuelas y los teatros.

“ En algunas ciudades se impusieron ordenanzas que exigían el uso de mascarillas en público . En la ciudad de Nueva York, incluso, había una ordenanza por la que se multaba o encarcelaba a las personas que no se cubrieran al toser”, indican.

¿La Universidad Johns Hopkins dijo que si usamos el tapaboca durante ocho semanas eliminaremos la enfermedad y los contagios?

Como lo señaló AFP Factual, esta información es incorrecta. Primero, porque la declaración no es de la Universidad Johns Hopkins. Y, segundo, porque la declaración pertenece a Robert Redfield, director de los CDC, aunque fue tergiversada.

En una entrevista publicada el 14 de julio de 2020 en el canal de YouTube de la revista médica, Robert Redfield dijo lo siguiente al editor en jefe de Jama Network Open, Howard Bauchner: “Creo que si todo el público estadounidense adoptara las mascarillas ahora y si realmente lo hiciéramos con rigor, dentro de las cuatro, seis, ocho semanas podríamos tener esta epidemia bajo control”.

El uso del tapabocas contra la COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reitera el uso de las mascarillas como una de las formas de evitar la transmisión del coronavirus, en un informe del 5 de junio. Indica que el objetivo es evitar que el individuo infectado contagie y, a su vez, que la persona sana se infecte.

No obstante, establece que el uso de los cubrebocas en niños de hasta 5 años de edad no es obligatorio, pero en caso de que estos los usen, deben cumplir ciertos criterios de cuidado. Así también, señala la existencia de factores que se deben cumplir cuando un niño de 6 a 11 años utiliza la mascarilla.

Por otro lado, el documento técnico del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España señaló: “Debido a la evidencia cada vez mayor de que las personas asintomáticas o con síntomas leves podrían contribuir a la transmisión de la COVID-19, las mascarillas podrían considerarse como un medio de control complementario a otras medidas llevadas a cabo para reducir la propagación”.

Conclusión

El post es falso porque el uso de las mascarillas no erradicó la pandemia de la influenza de 1918. Los cubrebocas no fueron considerados como una de las medidas efectivas para controlar la enfermedad.

