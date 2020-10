Una publicación de Facebook asegura que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) “aceptaron” que la COVID-19 no se transmite por el aire.

“Los CDC admiten que no hay pruebas de que el COVID-19 sea un virus transmitido por el aire y han estado engañando al público todo el tiempo”, se lee en la fotografía.

La imagen fue compartida en la plataforma de Facebook el 7 de septiembre. Foto: Captura de pantalla.

La imagen muestra un artículo compartido el 25 de septiembre. Por lo que buscamos en las páginas oficiales de las CDC sus pronunciamientos sobre el tema.

En suma, lo ocurrido fue que los CDC publicaron que existe la posibilidad de contagio a través de aerosoles que flotan en el aire. Sin embargo, posteriormente, retiraron esta información apelando a que fue un error cometido mientras actualizaban la página. No obstante, en una publicación reciente, han confirmado de manera oficial que esta sí es una posibilidad.

En principio, el 18 de setiembre actualizaron un documento que explicaba que el virus del SARS-CoV-2 s e puede contagiar a través de gotitas respiratorias o pequeñas partículas, como las de los aerosoles , que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o respira.

“Es posible que el COVID-19 se propague a través de las gotitas y las partículas en el aire que se forman cuando una persona que tiene COVID-19 tose, estornuda, canta, habla o respira.” Además, señala que “se cree que esta es la forma principal de propagación del virus”.

Tres días después, el 21 de septiembre , los medios como CNN comunicaron sobre la información publicada por los CDC, la cual indicaba que el virus se puede transportar por el aire, hecho que no se había confirmado antes.

Luego de esta difusión, el día 28 de septiembre , los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) actualizaron su página web y retiraron la sección en la que aseveraban que la transmisión se daba por aerosoles y que era la principal fuente de contagio.

Los CDC actualizaron la información sobre el contagio. Fuente: Captura de pantalla

De acuerdo con el medio español Newtral, la nueva versión tenía una advertencia que señalaba que anteriormente se publicó por “error” un borrador. “Una versión preliminar de los cambios propuestos a estas recomendaciones se publicó por error en el sitio web oficial de la agencia”, se lee. “Los CDC están actualizando sus recomendaciones con respecto a la transmisión por vía aérea del SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID-19)”, agregan.

Así lo confirmó también Jason McDonald, portavoz de los CDC, en entrevista para CNN. “Una versión preliminar de los cambios propuestos a estas recomendaciones se publicó por error en el sitio web oficial de la agencia. Una vez que este proceso haya sido completado, se publicará la actualización”, dijo.

Además, Jay Butler, subdirector de enfermedades infecciosas de los CDC, reiteró a The Washington Post que la actualización se publicó por error. “Desafortunadamente, se publicó un borrador inicial de una versión sin ninguna revisión técnica ”, aseveró.

Por lo que, la publicación de Facebook hace referencia a esta actualización que hizo la institución norteamericana. Sin embargo, como explicamos, los CDC no “admitieron” que el contagio no es posible por la vía aérea. Lo que realizaron fue un cambio debido a que, hasta ese momento, la información no fue corroborada.

Finalmente, para este 5 de octubre, la postura de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) manifestaron que la COVID-19 a veces puede transmitirse por el aire . “Algunas infecciones se pueden transmitir por exposición al virus en pequeñas gotas y partículas que pueden permanecer en el aire durante minutos u horas”, indican en una reciente actualización.

Como informó La República, esta actualización coincidió con la publicación de una carta firmada por científicos en la revista Science. “Existe evidencia abrumadora de que la inhalación del SARS-CoV-2 representa una ruta de transmisión importante para la enfermedad por COVID-19”, informan.

Por último, en todas sus publicaciones, los CDC de EE. UU. resaltan que “todavía estamos aprendiendo sobre cómo se propaga el virus y la gravedad de la enfermedad que causa”.

Conclusión

El 28 de septiembre, los Centros para el Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC) rectificaron una información sobre la transmisión aérea del nuevo coronavirus, debido a que aún no había sido corroborada. Por lo tanto, es falso afirmar que “los CDC admiten que no hay pruebas de que la COVID-19 sea un virus transmitido por el aire y han estado engañando al público todo el tiempo”.

