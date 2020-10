Según un extenso post, no desayunar, dormir tarde y consumir mucho azúcar son “hábitos (que causan) daño cerebral”. En menos de tres meses, la publicación de Facebook fue compartida unas 3.500 veces.

La publicación viral estaba compuesta de 12 recomendaciones y “cinco hábitos dañinos”. Verificador encontró afirmaciones ciertas, imprecisas y exageradas tras consultar con dos especialistas en nutrición y dos médicos neurólogos.

Por ejemplo, es cierto que tomar agua es beneficioso para la salud, pero debe ser un hábito continuo y no solo por “tres meses”. Sonreír también es bueno, ya que libera las llamadas ‘hormonas de la felicidad’. “Cuando sonreímos, en nuestro cerebro se liberan neurotransmisores secretados por la glándula pituitaria, entre los que encontramos endorfina, dopamina y serotonina", explicó la Clínica Tarapacá.

El post recibió más de 1.000 interacciones en dos meses y medio. Foto: Captura de Facebook.

¿Cualquier alimento que se consume después de las 8.00 p. m. todos los días es “un veneno” para el cuerpo?

“A ningún alimento tú lo puedes catalogar como un veneno. Eso es lo primero. Lo que sí es cierto es que tenemos que tener comidas en horario”, sostuvo Saby Mauricio, exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú.

“Nuestro organismo está preparado para recibir alimentos cada cuatro horas. (...) La última comida que debemos consumir es la cena y esta debe ser entre dos a cuatro horas antes de dormir. Sin embargo, se ha identificado un trastorno alimentario conocido como Síndrome de Alimentación Nocturna, en el que (una persona) incluye casi el 50% de sus requerimientos en la cena”, expuso la nutricionista.

La profesional de la salud detalló que esta afección sí trae como consecuencia la alteración del sueño y, probablemente, la decisión de saltarse el desayuno.

Por su parte, Edinson Sánchez, representante del Colegio de Nutricionistas de Lima, indicó a La República que la cena debía ser ligera, ya que al dormir no se realiza ningún tipo de actividad. “Sin embargo, las calorías que ingerimos en la noche igual nos sirven para algunos procesos, porque cuando uno duerme igual gasta energía. Por ejemplo, para poder respirar”, apuntó.

Añadió que la ingesta de gran cantidad de calorías podría generar un “exceso de energías”, lo que a su vez podía generar acumulación de grasas. "Es lo mismo si es que lo hicieras de más en el almuerzo o en el desayuno. No importa en qué momento estás consumiendo este exceso de calorías”, subrayó. “No porque de repente cenes a las 9.00 p. m. ya mañana va a repercutir en tu peso o va a tener un efecto nocivo en tu salud”, precisó el nutricionista.

El consumo de alimentación nocturna ha sido relacionado con el incremento de peso y también con la distribución diaria de la energía o calorías que nos corresponde.

¿El desayuno es la comida más importante del día?

Al respecto, ambos nutricionistas consultados coincidieron en que el desayuno era una comida importante porque permitía iniciar el día con energía.

“Si nosotros consumimos algo saludable y nutritivo en el desayuno —una fruta picada, un sándwich integral con alguna proteína que podría ser queso o huevo, algún vaso de yogurt o una taza de avena—, vamos a tener la energía necesaria para poder realizar nuestras actividades a lo largo de la mañana”, afirmó el nutricionista Edinson Sánchez.

Saby Mauricio refirió que el cerebro “necesita, por lo menos, 100 g de glucosa para su funcionamiento” durante las primeras horas del día. “Para que tu alimentación sea balanceada y variada, debes distribuir tus comidas de la siguiente manera: desayuno en 30%, almuerzo en 40% y cena en 30%.”, aseguró.

¿Tomar cerveza y gaseosa es similar a consumir 9 y 44 terrones de azúcar?

“Una gaseosas personal puede tener de 5 a 10 cucharaditas de azúcar y ya te estás consumiendo todo o el doble de requerimiento diario de azúcar”, enfatizó el nutricionista Edinson Sánchez. Detalló que los problemas empiezan cuando esta se almacena en nuestro cuerpo “en forma de grasa”.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el 10% del requerimiento total de energía debe ser azúcar. Es decir, si una persona necesita 2.000 calorías (en su dieta), el máximo de azúcar a consumir debe ser 50 g. Si consume el medio litro de gaseosa, ya no podría incluir más azúcar en su alimentación”, zanjó Saby Mauricio.

Según los nutricionistas, todos los alimentos que consumimos se convierten en glucosa y el exceso de ella se reserva en nuestro cuerpo en forma de glucógeno.

Entonces, “cuando hay periodos de ayuno empieza a haber glucogenólisis, se empieza a destruir el glucógeno (para que el cuerpo pueda) utilizarlo”, señaló la exdecana nacional de nutricionistas.

¿Demasiada carne roja es muy peligrosa para la salud?

“Todas las guías alimentarias te dicen que debes consumir, en mayor proporción, las carnes blancas. No es que la carne roja sea mala, lo que pasa es que en su mayoría tiene grasa”, aclaró la directora de la escuela de Nutrición Humana de la Universidad Norbert Wiener, Saby Mauricio. Señaló que, aunque un bife sea magro, es mejor consumir carne de pescado, de pollo o de pavo.

Hace cinco años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió “consumir menos carne roja” y procesada, como explicamos en una verificación anterior.

Sobre la “carne frita” mencionada en la publicación viral, una persona que requiere 2.000 calorías debe consumir un máximo de 22 gr de grasas saturadas, indicó Mauricio.

A su vez, el nutricionista Edinson Sánchez recomendó utilizar aceite caliente a la hora de freír, pero que no estuviera “humeando”: “Cuando fríes algo y el aceite está frío o tibio (...), el alimento va a absorber gran cantidad de aceite". Por otro lado, señaló que es “distinto” freír un bistec, que un bistec apanado. "Todos los apanados absorben mas aceite”, mencionó.

¿Añadir sal a las comidas daña los órganos vitales?

El consumo excesivo regular de sal ocasiona un incremento de la presión arterial, de acuerdo al nutricionista Sánchez.

"Al haber un incremento de la presión arterial puede ocasionar algún daño al sistema cardiovascular. Cuando tiene presión arterial, lo que puede hacer es dañar los vasos sanguíneos y eso favorece la acumulación de una placa de ateroma. O es más fácil que se acumule algún tipo de grasa en las arterias, lo cual desencadenaría más adelante es un accidente cerebrovascular”, ilustró.

¿Hábitos descritos en el post causan “daño cerebral grave”?

La segunda parte de la publicación mencionó que (1) no tomar desayuno, (2) dormir tarde, (3) consumir mucho azúcar, (4) usar medias mientras se duerme y (5) retener la orina eran hábitos que causaban “daño cerebral”.

Orina

Retener la orina repetidas veces —de manera que consiste en un hábito— puede causar problemas a nivel pélvico e, incluso, infecciones urinarias, detalló Daniel Galarreta Gyory, médico urólogo de Urozen. Pero, no guarda relación con algún daño “neurológico”.

Son los pacientes con problemas urinarios que ya tienen daño renal (generado por otros factores) los que van a tener dificultad para eliminar las toxinas del cuerpo y ellos sí pueden presentar encefalopatías, afirmó el profesional de la salud.

Ayuno

Al respecto, Wilder González, médico neurólogo de la Clínica La Luz, aclaró que no tomar desayuno podría desencadenar hipoglicemia. Una persona puede estar “más cansada y menos concentrada”, pero no causaba daño cerebral. “Simplemente no le envías glucosa a tu cerebro. No le estás dando ‘combustible’”, graficó.

Sueño

“No dormir en la noche, produce, (...) falta de concentración, irritabilidad. (...) Entonces, no dormir bien también es una causa de estrés crónico”, detalló. Esto no debería producir enfermedades neurológicas, de acuerdo a Marcela Alvarado, médica neuróloga del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. “En algunas personas que tengan migraña, exacerba los cuadros”, afirmó.

Las personas con apnea obstructiva, un trastorno del sueño, sí pueden llegar a desarrollar una hipertensión secundaria, según Mayo Clinic, certificado como un portal confiable sobre salud. “La hipertensión arterial sí o sí comienza a malograr el cerebro”, declaró el neurólogo Wilder González.

Azúcar

“Comida chatarra y azúcar en exceso en un paciente predispuesto genéticamente puede (resultar en) hipertensión y diabetes. Y, a la larga, (...) en 20 años, la arteria se ha cerrado”, observó González.

Medias

No encontramos información sobre complicaciones surgidas por usar medias o gorro al dormir.

Conclusión

En casos muy específicos, algunas afirmaciones de la publicación pueden resultar ciertas. Pero la mayoría de ellas (el ayuno, la falta de sueño, comer después de determinada hora) resultan exageradas o carentes de sustento. Por lo tanto, calificamos la publicación como imprecisa.

