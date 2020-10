Un post sobre los beneficios de las hojas de laurel que ha alcanzado más de 12.000 interacciones y 45.000 compartidos en Facebook indica que esta planta combate el insomnio, la presión arterial, el colesterol y la diabetes.

Sin embargo, este contenido es impreciso: el consumo de esta planta no contrarresta el insomnio y no hay investigaciones sólidas sobre los beneficios que genera en pacientes con las otras enfermedades.

Es impreciso que las hojas de laurel combate el insomnio, presión arterial, colesterol y la diabetes. Foto: captura en Facebook.

¿Las hojas de laurel combaten el insomnio, la presión arterial, el colesterol y la diabetes?

En diálogo con Verificador de La República, Manuel Callán, médico cirujano con especialidad en Medicina integrativa, declaró que el laurel (Laurus nobilis) es más usado para mejorar la digestión de las personas que presentan flatulencias.

“(Su acción contra los problemas digestivos) es porque la planta tiene un efecto carminativo: ayuda a que haya una mejor secreción de la bilis”, explicó.

También, descartó que esta planta combata el insomnio . “Es una planta energética. Más que relajar, te va a activar”, precisó.

Respecto a la presión arterial, dijo que si la presión está baja puede ayudar, pero si la presión está alta no. Asimismo, resaltó que “es una planta cálida, es decir, te calienta. Las plantas frías te relajan. Si la presión es alta, entonces tendrías que darle una planta fría”.

Manuel Callán señaló que las hojas de laurel en cierta forma podrían ayudar a reducir el colesterol malo, ya que ayuda a que el cuerpo segregue más bilis para que se procesen las grasas. Sin embargo, resaltó que no es una planta específica para disminuir este tipo de colesterol, por lo que es mejor recomendar otras.

En cuanto al beneficio en pacientes con diabetes, según el médico cirujano, esto se encuentra en estudios. “Se está investigando el aceite esencial, porque contiene sustancias que podrían inhibir determinadas enzimas que se produce cuando la persona tiene diabetes”, dijo.

Por su parte, José Cipriani, médico cirujano, experto en medicina alternativa y bioenergía, también resaltó a este medio el uso de esta planta en el aparato digestivo. “Tiene un efecto en la digestión para que sea adecuada. Mejora la secreción de los jugos intestinales”, detalló.

También, desmintió que su uso sea beneficioso para contrarrestar el insomnio. “ Da tranquilidad, pero específicamente no te produce sueño. No es precisamente para dormir o la somnolencia ”.

El especialista dijo que las hojas de laurel sí pueden regular la presión arterial y comentó que “tiene propiedades cardiotónicas. Como es diurético, puede bajar la presión arterial”. Asimismo, aseguró que es una planta antidiabética y puede controlar los niveles de glucosa en la sangre en pacientes con diabetes.

En un artículo —"Las hojas de laurel mejoran el perfil de glucosa y lípidos de las personas con diabetes tipo 2″—, publicado el 2009 en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, se determina que las hojas de laurel (Laurus nobilis) puede disminuir los factores de riesgo de diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, indica que aún está en discusión.

Hojas de laurel. Foto: captura de Biblioteca Naciona de Medicina de los Estados Unidos.

¿Cómo se reduce el insomnio, la presión arterial, el colesterol y la diabetes?

Caroline Malamud, especialista en neurofisiología con maestría en trastornos del sueño, explicó en un artículo anterior de Verificador que el insomnio es un tema bastante complejo en cuanto a las causas, tratamientos e incluso su clasificación.

Declaró que para tratar a una persona con insomnio, antes se debe identificar cuál es el tipo de insomnio que padece el paciente. “Si es primario (solo por falta de sueño), primero se intenta una higiene de sueño, ejercicios de relajación, entre otras. Pero si es secundario (preexiste otra enfermedad), se tiene que tratar la causa que ocasiona que no duerma”, dijo.

En tanto, Roger Isla, cardiólogo del Hospital Essalud Alberto Sabogal Sologuren, indicó para una publicación de este medio que no hay “evidencia contundente” de que las plantas medicinales o algún otro alimento en especial reduzcan la presión arterial. “Generalmente, no hay un estudio que los avale, por lo que yo no puedo recomendarlos”, añadió.

El especialista comentó que para prevenir una presión arterial alta (la hipertensión), se debe intervenir en los factores de riesgo modificables, los cuales incluyen mantener un buen estilo de vida y controlar la obesidad, el colesterol, el tabaquismo, el alcoholismo, entre otras afecciones. Asimismo, recordó que existen los factores de riesgo no modificables como la edad, sexo y antecedentes genéticos en los que no se puede tratar.

Por su parte, Luis Eduardo Cervera, gastroenterólogo de la Clínica La Luz, aseveró que restringe “cualquier dieta herbácea que no esté dentro de una indicación médica, porque puede ser contraproducente a nivel hepático” o causar efectos adversos en el organismo.

Para estimular una mejor digestión, el gastroenterólogo aconsejó mantener una alimentación saludable —acompañada de ciertos hábitos alimenticios consultados con el médico— y hacer ejercicio físico. Agregó que para la reducción del colesterol tampoco recomendaría alguna planta medicinal sin una intervención médica y sin previa evaluación del paciente.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la diabetes tipo 2 se puede tratar y evitar o retrasar sus consecuencias con dieta, actividad física, medicación y exámenes periódicos para detectar y tratar sus complicaciones.

En tanto, indica que la diabetes de tipo 1 —denominada anteriormente diabetes insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia— se trata de una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Además, precisa que se desconoce aún su causa y “no se puede prevenir con el conocimiento actual”.

“El tratamiento de la diabetes consiste en una dieta saludable y actividad física, junto con la reducción de la glucemia y de otros factores de riesgo conocidos que dañan los vasos sanguíneos. Para evitar las complicaciones, también es importante dejar de fumar”, dice la OMS.

Conclusión

El post es impreciso porque el consumo de las hojas de laurel no combaten el insomnio y no hay investigaciones sólidas sobre los efectos positivos para contrarrestar el colesterol, diabetes y presión arterial. Expertos recomiendan que su uso debe ser previa evaluación del paciente e intervención médica.

