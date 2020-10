Es falsa la versión de la “vacuna obligatoria” y el “holograma en la mano”

En Facebook, circula el video de una declaración brindada por la abogada y vocera de 'Con mis hijos no te metas’, Beatriz Mejía, sobre la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 en el Perú. En él, afirma que el Estado colocará un “holograma en el DNI” y posteriormente en la mano, para registrar la vacunación. Además, indicó que, en caso de no recibirlo, los ciudadanos estarán impedidos de realizar cualquier operación comercial o civil.

Sin embargo, la información que vierte no tiene sustento en el Plan Nacional de Vacunación estipulado por el Ministerio de Salud. Además, la entidad ha confirmado que la futura vacuna será voluntaria. Pese a ello, el video ha sido compartido más de 700 veces desde el último 19 de octubre.

No, la ley no obliga a los peruanos a vacunarse

FALSO “Dice la ley que la vacuna es gratuita, universal y obligatoria. No para el Estado, porque el Estado no puede obligarse a sí mismo. Es para obligar a las personas a que se pongan la vacuna. Y si tú no te pones la vacuna, entonces no te van a poner el holograma en el DNI (ahora en el DNI, después va a ser en tu mano, que te van a obligar a ponerte un holograma). Si no tienes el holograma, no vas a poder hacer ninguna operación comercial, civil. No vas a poder entrar a un banco, cobrar un cheque, no podrás hacer nada. No podrás comprar ni vender.”

Las declaraciones de Beatriz Mejía siguen la línea de otras agrupaciones contrarias a la “vacunación obligatoria” para la COVID-19 (1, 2, 3). Este debate cobró resonancia en Perú tras la aprobación del texto sustitutorio de los Proyectos de Ley 5905, 5992 y otros, el último 8 de octubre.

Dicho texto declaró de necesidad e interés nacional la adquisición de la futura vacuna contra el SARS-CoV-2. Asimismo, su artículo 4 consideró que la distribución, comercialización y disponibilidad de estos medicamentos será “gratuita, universal y obligatoria”. Esta última característica ha hecho proliferar numerosas publicaciones en contra de los proyectos de vacuna en desarrollo.

Sin embargo, es falso que la ley establezca que la aplicación de la vacuna es obligatoria. El último 22 de octubre, la ministra de Salud Pilar Mazzetti precisó que la obligatoriedad correspondía al Estado peruano, quien debe establecer una actividad de vacunación disponible para todos los habitantes.

Asimismo, la figura de “vacunación obligatoria” está presente en las leyes peruanas desde mucho antes de la pandemia de COVID-19. La Ley 28010 (Ley General de Vacunas), promulgada en mayo de 2003, declaraba a "las actividades de vacunación obligatoria para la salud pública por su elevado impacto en la prevención y control de las enfermedades prevenibles a partir de la vacunación”.

Por su parte, Verificador se comunicó con el Ministerio de Salud, a falta de otra evidencia que respalde la afirmación de la vocera de ‘Con mis hijos no te metas’. La entidad estatal reiteró que la vacunación es voluntaria. De igual modo, hasta la fecha no se ha estipulado ninguna restricción para las personas que decidan no aplicársela.

Este medio intentó contactarse con Beatriz Mejía para consultar la fuente de la que basaba sus afirmaciones, pero al término de este artículo no se logró establecer una comunicación directa con la abogada.

Publicación de Facebook con las declaraciones de Beatriz Mejía sobre la vacuna COVID-19. Foto: Captura.

No se ha confirmado el uso de hologramas en el DNI ni “en la mano”

De igual modo, indicar que la vacuna COVID-19 estará acompañada con hologramas obligatorios en la mano para controlar a la gente es falso. Por un lado, no se halló indicios de la utilización de un holograma para impedir operaciones civiles o comerciales, como señaló Mejía. Por otro, Verificador ha revisado previamente este tipo de rumores, los cuales suelen basarse en declaraciones de Bill Gates sacadas de contexto, acerca de nuevas tecnologías para rastrear pacientes vacunados.

Además, el Minsa precisó que no se ha confirmado la utilización de un holograma para el DNI como registro de vacunación. Mas bien, el recientemente publicado Plan Nacional de Vacunación contempla un carnet de vacunación a través de un aplicativo web, con el fin de registrar los datos personales del paciente y la ubicación georreferenciada de su dirección.

Bulos sobre el “Nuevo Orden Mundial”

En el video, Beatriz Mejía también declaró lo siguiente: “Este es un proyecto muy perverso que pretende dominar a los pueblos bajo un sistema que es una dictadura mundial, que le llaman el Nuevo Orden Mundial. Ya lo está ejerciendo la ONU con sus organismos especializados, en materia económica, política, de salud, como la OMS”.

Anteriormente, hemos referido tratado los bulos sobre el “Nuevo Orden Mundial”. El término es utilizado con frecuencia para aseverar que la actual pandemia habría sido planificada por las élites globales u otras figuras o entidades, como el gobierno chino, la Organización Mundial de la Salud o el ya mencionado Bill Gates. Sin embargo, Verificador ha dedicado notas a desmontar los mitos y conspiraciones sobre la COVID-19 y las vacunas.

Conclusión

Las declaraciones en video de la abogada Beatriz Mejía sobre la vacunación obligatoria y el implante de hologramas en la mano son falsas. El Ministerio de Salud de Perú ha confirmado que la futura vacuna contra la COVID-19 será voluntaria. De igual modo, no se ha confirmado el uso de hologramas en el DNI para registrar a las personas vacunadas, ni la implantación de los mismos en la mano para regular las operaciones comerciales de la gente. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

