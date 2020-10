A pocos meses de las elecciones 2021, circula desinformación en las redes sociales sobre algunos candidatos presidenciales; entre ellos, George Forsyth. Según publicaciones falsas de Facebook, la activista venezolana Paulina Facchin dijo que apoyaba su candidatura porque eso sería "un orgullo para Venezuela”.

“Ojalá gane, me encantaría que un venezolano sea presidente del Perú”, fue la frase falsa que se le atribuyó a Paulina Facchin en las redes sociales. En octubre se publicaron más de 140 post similares, los cuales alcanzaron, en total, unas 5.000 interacciones.

En las últimas 24 horas, un post del 16 de este mes se visualizó unas 63.000 veces.

El post más antiguo que encontramos con CrowTangle y Who Posted What corresponde al 8 de setiembre. La imagen (ver la esquina derecha de la composición anterior) está acompañada de la supuesta captura de un artículo de Trome, al que titularon: “Venezolana Paulina Facchin sobre George Forsyth: ‘Lo apoyaré por ser venezolano’”. Pero, buscamos en la web de ese medio local y esa nota no existe. De hecho, no hay ninguna nota que mencione a la activista venezolana.

Trome no registra notas sobre Paulina Facchin.

Una de las imágenes utilizadas en estas publicaciones falsas corresponde a una entrevista que le hicieron a Paulina Facchin en Buenos días Perú, el 28 de febrero. Durante su intervención, ella no habló de George Forsyth.

Consultada por Verificador de La República, Paulina Facchin afirmó que esas publicaciones eran “totalmente falsas”. Asimismo, rechazó haber dado alguna opinión en la que apoyara al exalcalde de La Victoria. “Como ciudadana extranjera, no doy declaraciones sobre la política interna de Perú”, sostuvo.

Otra de las publicaciones falsas adjuntaba el pantallazo de un tuit del 17 de octubre de la usuaria @paulinafacchinvenezuela, en el que se afirmaba que Forsyth no era peruano. Sin embargo, ese nickname no aparece en Twitter. Facchin indicó que ella no tiene cuenta en esa red social.

Por último, George Forsyth es peruano aunque nació en Caracas, tal como explicamos en una anterior verificación. Según la Constitución, los hijos de padres peruanos nacidos en otro país también son “peruanos de nacimiento”.

“Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad”, decía el Artículo N°52 original. En marzo del 2018, el portal LP Derecho anunció que se había modificado.

El Artículo N°52 vigente es muy parecido, solo que ahora no tiene límite de tiempo. “ Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos , inscritos en el registro correspondiente, conforme a ley”, se lee.

Conclusión

La publicación contiene falsedades, tanto en cuestiones de fondo como como de forma. El artículo de Trome sobre Paulina Facchin no existe y tampoco encontramos el tuit difundido en otros post. Por otro lado, George Forsyth es peruano de nacimiento. Por lo tanto, calificamos estas publicaciones virales de Facebook como falsas.

