En un video compartido en Facebook, un conjunto de médicos, científicos y activistas alemanes difunden bulos sobre la pandemia de la COVID-19.

“El coronavirus es un virus estacional que causa enfermedad de diciembre a abril y, para la gente con síntomas, hay tratamientos como esteroides inhalados, hidroxicloroquina y zinc”, señala la presidenta de la agrupación, Dolores Cahill.

El coronavirus no es un virus estacional

La Organización Mundial de la Salud, entidad que informa sobre la pandemia a nivel mundial, no califica a este virus como una gripe estacional. La institución describe a la COVID-19 como “la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente”.

Al respecto, el médico infectólogo Carlos Medina explica que el término estacional “significa que aparece en determinadas estaciones, la influenza es estacional porque aparece en los meses de otoño e invierno”. Por ello, resalta que existe una clara diferencia entre la influenza y la COVID-19, una enfermedad nueva.

“Cuando uno se expone a la influenza, muchos de nosotros ya hemos tenido esta enfermedad en algún momento y, aunque el virus cambie, tendremos cierto reconocimiento de este", declara a Verificador. Sin embargo, agrega que el SARS-CoV-2 “es un virus completamente nuevo, ninguna persona ha estado en contacto antes, por lo que el cuerpo, para empezar a reconocerlo, va a demorar bastante tiempo”.

El epidemiólogo Paul Pachas coincide en que es muy pronto para llegar a la conclusión de que la COVID-19 es una gripe estacional . “Para decir que una enfermedad es estacional tiene que pasar alrededor de tres años y esta enfermedad tiene apenas ocho meses”, precisa a este medio.

No existe un tratamiento específico para la COVID-19

Carlos Medina, infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, manifiesta que aún no existe un tratamiento determinado para esta enfermedad. Además, señala que esas recomendaciones mencionan algunos que no han sido utilizados durante la pandemia (zinc) o que ya no se usan.

“Lamentablemente hay muchas personas, médicos incluso, que todavía defienden el uso de medicamentos antivirales, como la hidroxicloroquina, ivermectina y azitromicina, y ninguno ha demostrado eficacia”, advierte.

El médico agrega que “hubo mucha fe en estos medicamentos al comienzo de la pandemia". "Ahora ya tenemos más conocimiento, ya han pasado ocho meses y hay bastante evidencia para decir que no sirven ”.

Así lo confirma también un estudio elaborado por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI). En la prepublicación se señala que el uso combinado de hidroxicloroquina y azitromicina en las primeras 48 horas de hospitalización incrementaría en 84% el riesgo de fallecer, 49% el peligro de entrar en sala UCI, y 70% el de necesitar oxígeno.

En nuestro país, recientemente el Ministerio de Salud suspendió el uso de estos tres productos en pacientes hospitalizados por la COVID-19.

Las redes 5G no propagan el virus

Aunque la principal afirmación verificable fue dicha por Dolores Cahill, al inicio del video otra médica vincula la propagación de la COVID-19 con las redes 5G. “El 5G es parte de toda esta estafa del coronavirus: te da los síntomas de la influenza y hará que está narrativa siga y siga”, afirma Agatha Dorado.

Sin embargo, este bulo ha sido desmentido en notas anteriores de Verificador (1, 2 y 3). En ellas se explica que no hay evidencia de que las redes 5G sean tóxicas para los humanos , puesto que su emisión de radiación está por debajo de la recomendación internacional.

Además, la Organización Mundial de la Salud se pronuncia sobre este tema para asegurar que cerca de 25.000 artículos científicos rechazan la posibilidad de que los campos electromagnéticos emitidos por las antenas tengan implicancias para la salud.

Finalmente, la directora de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del MTC, Patricia Diaz, recalca que estos aparatos tecnológicos no son los causantes de ninguna enfermedad. “No existe investigación científica que sustente en modo alguno que las antenas tienen alguna relación con el cáncer, el coronavirus o cualquier otra enfermedad”, comenta en una nota de prensa publicada el 11 de junio del 2020.

Conclusión

Las afirmaciones brindadas por la médica Dolores Cahill en una conferencia son falsas. El virus causante de la COVID-19 no ha sido clasificado como estacional. Además, los estudios científicos realizados hasta el momento no avalan la recomendación sobre tratar la enfermedad con hidroxicloroquina, esteroides inhalados y zinc. Por lo tanto, es falso afirmar que la COVID-19 es una gripe estacional.

