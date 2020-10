“Un infarto te avisa un mes antes”, anuncia un post con más de 1.000 compartidos en Facebook. La publicación muestra un enlace que direcciona a un video que habla sobre las seis señales que el cuerpo manifiesta cuando sufrirá un ataque cardíaco: debilidad del cuerpo, molestias en el pecho, falta de aire, síntomas de resfriado, hinchazón e inflamación de vasos sanguíneos e insuficiencia de aliento y falta de energía.

Es engañoso que el infarto cardíaco te avisa un mes antes con seis señales. Foto: captura en Facebook.

Sin embargo, esto es engañoso porque hay algunos casos de personas que presentan síntomas del infarto un mes antes, pero esto es muy variable. También, algunos de los síntomas enunciados no forman parte del ataque cardíaco.

En diálogo con Verificador de La República, Chris Chávez, cardiólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, explicó que entre los síntomas de un infarto agudo al miocardio (o infarto cardíaco) está el dolor de pecho opresivo —el más usual— que irradia hacia el brazo izquierdo por más de 20 minutos, asociado a síntomas neurovegetativos como sudoración, palidez y otros.

" Los síntomas varían. Por ejemplo, un diabético no presenta dolor torácico, básicamente tienen falta de aire, sudoración profunda y palidez”, especificó.

Añade que tampoco existe algún síntoma específico que advierte un infarto cardíaco. “Lo que pasa es que uno tiene que evaluar síntomas y factores de riesgo. Un paciente gordito que fuma y tiene un dolor de pecho en forma intermitente. Yo pensaré que este tiene alto riesgo de infarto. Pero, en una persona sana que come alimentos saludables la posibilidad puede ser muy baja”, indicó.

Chris Chávez sostuvo que existen casos cuando un paciente presenta los síntomas un mes antes, sin embargo, no siempre será así porque dependerá del paciente y de otros aspectos.

Además, aseveró que los síntomas del resfriado no tienen relación con el ataque cardíaco e indicó que la hinchazón y la inflamación de los vasos sanguíneos es producto del inadecuado estilo de vida de la persona que conlleva a la larga a un infarto cardíaco.

Asimismo, Efren Michue, médico geriatra y cardiólogo del Hospital Geriatrico San Isidro Labrador - Essalud, explicó a este medio que el síntoma más importante o típico es el dolor de pecho cardíaco. “Usualmente es un dolor opresivo que irradia al hombro izquierdo, cuello, a la espalda. Es un dolor muy fuerte, no es leve. Se debe generalmente a una situación de estrés y una fortuita impresión (...) no se puede decir que es una molestia en el pecho, no es el término correcto”, dijo.

Añadió que la “angina de pecho” es otro síntoma que advierte un posible ataque cardíaco, pero que es un dolor que dura 5 o 10 minutos y que se calma con el reposo.

Descartó que una debilidad del cuerpo y falta de energía no son síntomas del infarto, porque está asociado más a un dolor corporal, a las bajas fuerzas. “El problema (del infarto cardíaco) es más de oxígeno, no de cuerpo”, sentenció.

Para el especialista, entre los síntomas atípicos del infarto al miocardio (o infarto cardíaco) está el cansancio—una sensación de falta de aire (disnea) o insuficiencia de aliento—, dolor de pecho — se presentan hincadas o una especie de dolor a nivel del pecho, pero son presentaciones distintas al usual dolor de pecho típico—, taquicardia y muerte súbita.

Una publicación de Mayo Clinic indica que “no todas las personas que tienen ataques cardíacos tienen los mismos síntomas o presentan la misma gravedad de síntomas” . Explica que algunos presentan un dolor leve; otros, un dolor más grave. También, hay personas que no presentan síntomas y otras, el primer signo que tienen es un paro cardíaco repentino, ocasionado por una alteración eléctrica en el corazón.

Añade que los ataques cardíacos “se producen de repente, pero muchas personas tienen signos y síntomas de advertencia horas, días o semanas antes” . Detalla que la advertencia más temprana puede ser dolor o presión en el pecho —una angina de pecho por el descenso temporal del flujo sanguíneo al corazón— .

Entre los signos y síntomas de un ataque cardíaco, según Mayo Clinic, se hallan:

Presión, opresión, dolor, o sensación de compresión o dolor en el pecho o en los brazos, que puede propagarse hacia el cuello, la mandíbula o la espalda. Náuseas, indigestión, ardor de estómago o dolor abdominal Falta de aire Sudor frío Fatiga Aturdimiento o mareos repentinos

No obstante, la Fundación del Corazón asevera que en la mayoría de ocasiones todos los síntomas no se presentan, sino una combinación variable. “Habitualmente dolor tipo peso en la zona del esternón que no se modifica con los movimientos ni con la respiración, bastante intenso y en ocasiones se irradia hacia mandíbula, cuello y espalda, brazo izquierdo, y en algunos casos brazo derecho. Se puede asociar a sudor frío y mareo”, detalla.

¿Cómo prevenir el infarto cardíaco?

Si las personas presentan algún síntoma del infarto cardíaco, Chris Chávez y Efren Michue recomiendan acudir inmediatamente al médico para ser evaluados y posteriormente ser tratados.

Entre las medidas de prevención, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica consumir una dieta sana, hacer ejercicios de manera regular, evitar el consumo de tabaco, verificar y controlar el riesgo cardiovascular —tensión arterial, azúcar y lípidos en la sangre—.

Así también, Roger Isla, cardiólogo del Hospital Essalud Alberto Sabogal Sologuren, declaró para un artículo anterior de Verificador que existen dos factores que producen un ataque cardiaco: factores de riesgo modificables —estilo de vida, enfermedades preexistentes, tabaquismo, alcoholismo, entre otros— y no modificables —sexo y edad—. Dijo que para prevenirlo es necesario intervenir en el primer caso, aunque se debe tener en cuenta que algunos son genéticos.

Conclusión

Existen personas que presentan síntomas de infarto cardíaco un mes antes. Sin embargo, esto varía según el paciente y sus factores de riesgo. Por lo tanto, el post es engañoso.

Además, algunos de los síntomas enunciados por la publicación no están asociados al ataque cardíaco.

