Una publicación compartida en Facebook señala que poner sal en la lengua, al menos cinco veces al día, es suficiente para evitar la infección por coronavirus. De acuerdo con el post, esta información proviene de un supuesto video de químicos alemanes.

"¡Esto mantendrá su garganta alcalinizada y el virus, incluso si entra en su garganta, morirá allí!, señala el post que cuenta con más de 300 compartidos.

La publicación de Facebook circula desde julio del 2020. Fuente: Captura de pantalla de Facebook.

No hay investigaciones que respalden esa recomendación

En Verificador, buscamos el video de los químicos alemanes que, según el post, “aseguran con 100% de certeza que si usamos un poquito de sal, el coronavirus no nos afectará”.

Una exploración en las plataformas de Google y Youtube con las palabras claves (“químicos”, “sal”, “coronavirus” y “Alemania”) en alemán, inglés y español no arrojó ningún resultado relacionado a la recomendación brindada.

La mayoría de enlaces informan sobre el primer contagio registrado en Alemania, que luego de un rastreo se pudo determinar que inició cuando dos compañeros de trabajo compartieron un envase de sal, como informó Infobae.

Además, una revisión de los principales portales de investigación científica (Web of Science y Scopus) reveló que hasta el momento no existe alguna publicación académica que respalde el uso de la sal para prevenir la COVID-19.

Al respecto, Carlos Medina, médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, señala que esa sugerencia no posee una base que lo respalde. “ No hay ninguna evidencia , no hay nada dicho como que la sal puede inhibir (el virus)”, menciona a Verificador.

“Alcalinizar” el organismo no previene el contagio

Esta publicación sostiene que mantener la boca y garganta “alcalinizados” impide el contagio por coronavirus, puesto que mataría al virus cuando ingrese.

El doctor Carlos Medina descarta rotundamente esta sugerencia y explica que la manera en la que se produce la infección no está relacionada al estado de la boca y la garganta. “No es un tema de cambiar la alcalinidad de la zona porque no es así como funciona el ingreso del virus hacia los receptores, que están en las vías respiratorias”.

A su vez, el médico infectólogo Manuel Espinoza explicó en una nota anterior de Verificador que el contagio del virus es celular . “El coronavirus ingresa como una llave al receptor ACE2, presente en la superficie de varias células del sistema respiratorio y de las células endoteliales, encargadas de cubrir el interior de los vasos sanguíneos”, declaró el experto.

Además, el epidemiólogo Róbinson Pacheco precisó que la sal no modifica el pH ni lo vuelve alcalino. “La sal está compuesta de Cloro y Sodio, y ninguno tiene propiedades para modificar el pH del cuerpo”, afirmó a Colombia Check. Con ello, coincide la químico farmacéutica Olosmira Correa, quien indicó a AFP Factual que "el pH “es regulado en forma interna y no por usar una solución de sal”.

Finalmente, en una nota anterior de Verificador hemos explicado que el consumo de determinados alimentos como el limón, la palta o el ajo tampoco modifican nuestro pH, ni nos ayudan a prevenir el contagio de la COVD-19.

Conclusión

No hay registro de un video de químicos alemanes que aseguren que la sal previene la COVID-19. Además, los especialistas de la salud coinciden en que este producto no modifica el pH y que el contagio del virus se da a nivel celular. Por lo tanto, es falso que la sal alcaliniza la boca y previene el contagio por coronavirus.

