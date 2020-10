Según un post de Facebook, cinco niños murieron en Europa “por usar mascarillas”. De acuerdo a la publicación, los cubrebocas impiden exhalar CO2. Eso, supuestamente, genera primero una “insuficiencia renal” y, después, un paro cardíaco.

“Ya son cinco niños, sin patologías previas, los fallecidos en Alemania y Austria por el uso prolongado de las mascarillas en las escuelas”, decía la publicación. En tres días, el post falso del 18 de octubre fue compartido unas 1.000 veces.

Post de Médicos por la verdad que relacionaba la mascarilla con la insuficiencia renal recibió más de 600 interacciones.

Pero, (1) no hay pruebas de que cinco niños murieron en Alemania y Austria debido a las mascarillas. Además, (2) el cubrebocas no impide el paso de CO2 y (3) su “uso continuo” no genera insuficiencia renal, como afirma el post.

¿Cinco niños murieron en Europa debido al uso de mascarillas? No.

A través de una búsqueda en Who Posted What? encontramos un artículo de Bitchute titulado “Las mascarillas han matado a dos niños en Alemania” que se compartió vía Faceboock desde fines de setiembre.

En la nota aparecía un video de Bodo Schiffmann, otorrinolaringólogo alemán, quien decía que “un colega” le había comunicado la segunda muerte de un niño. “Ha muerto, muy probablemente, por la mascarilla”, decía en el texto en español. En otro video de la misma plataforma, habló de un “tercer" caso.

El rumor del “tercer fallecimiento de un menor en Alemania por causa de la mascarilla" ha sido desmentido por la Policía de Unterfranken. “Los críticos de las mascarillas difundieron informes falsos en las redes sociales sobre la presunta muerte de una niña de 6 años en Schweinfurt”, subrayó la institución vía Twitter.

Sobre el “segundo caso” tampoco hay evidencia. Maldita reportó que, según Bodo Schiffmann, la supuesta muerte se produjo en Aurich. Pero, según la plataforma española de fact-checking, las fiscalías de dicha ciudad y Oldenburg no registraron denuncias similares.

Solo el primer caso se basa en la muerte real de una menor de 13 años, en Büchelberg. Pero su fallecimiento no se debió al uso de la mascarilla, de acuerdo a RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Según el fiscal de Landau, la muerte de una colegiala que se desplomó en un autobús escolar cerca de Wörth (...) no se debió a un tercero”. El 20 de octubre también se descartó que la protección “bucal y nasal” causara la muerte de la adolescente.

El bulo se originó debido a la especulación después de su muerte reportada por medios locales, explicó RND.

Es falso que las mascarillas “causen insuficiencia renal”

Médicas consultadas por La República coincidieron en que el uso continuo de mascarillas no generaba insuficiencia renal. Carla Apeña, nefróloga pediatra del Instituto Nacional del Niño, rechazó que el CO2 que reinhalemos cause problemas renales.

La insuficiencia renal es causada, mayormente, por malformaciones de la vía urinaria y enfermedades generadas por la inflamación de los riñones (glomerulares), de acuerdo a la jefa del servicio de Nefrología del Instituto Nacional de Salud del Niño, Angélica Ynguil Muñoz. Además, hay dos tipos: aguda y crónica.

Una de las funciones del riñón es la eliminación del potasio. Entonces, “si el paciente disminuye el flujo urinario a tal punto que la orina (...) ya no puede concentrarse más, entonces el potasio comienza a incrementarse en la sangre”, detalló la nefróloga Ynguil Muñoz. “Eso sí puede producir alteraciones no solo cardiacas, sino paros, probablemente”, acotó.

Ahora, si un niño tiene dificultad para respirar (por ejemplo, si se atraganta o padece neumonía) “va a generar que el corazón, como compensación, vaya dejando de latir hasta que pueda llegar a un paro cardiaco”, expuso Carla Apeña. Luego, ese riñón puede sufrir algún daño "dependiendo del tiempo en el que estuvo sin sangre”.

En el caso específico de que se trate de un problema de respiración momentáneo, sí puede causar insuficiencia renal, pero aguda. “Si yo modifico el factor que ha producido la dificultad respiratoria, probablemente también modifique la insuficiencia renal aguda. En ese caso sería transitorio”, zanjó Angélica Ynguil. Por ello, descartó que eso origine un paro cardiaco.

Otra afección que puede generar algún problema renal es la COVID-19, según Apeña Cabrera, ya que esta enfermedad " afecta a todos los órganos ”. “El virus SARS-Cov-2 origina alteraciones estructurales en el riñón en cuanto a su arquitectura. (...) Ese es el daño externo del coronavirus al riñón”, afirmó.

Las mascarillas no impiden el paso de CO2

Las mascarillas no causan hipoxia, ni neumonía, ni pleuresía pulmonar, ni asma, como verificamos anteriormente.

Este mecanismo de barrera no impide que ingrese el oxígeno y tampoco que se acumule el dióxido de carbono (CO2). “El oxígeno es una molécula demasiado pequeña y definitivamente el cubrebocas no va a impedir su paso”, declaró Carlos Medina, infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia a Verificador . El neumólogo Hebert Cuenca, integrante de la Sociedad Peruana de Neumología, afirmó que tanto las mascarillas médicas como las de tela permitían el paso del aire.

Conclusión

No está demostrado que cinco niños fallecieron en Alemania y Austria debido a que usaron mascarillas. Por otro lado, el uso continuo de los tapabocas tampoco causa insuficiencia renal. En consecuencia, calificamos la publicación como falsa.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información.

