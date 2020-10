En un vídeo, la naturópata Coco March indica que el Alzheimer es totalmente prevenible si consumes grasas omega 3, enzimas digestivas y grasas saturadas, como mantequilla y aceite de coco. En Facebook, el post alcanza más de 3.600 interacciones y 143.000 compartidos.

Sin embargo, este contenido es falso porque esa enfermedad no se previene. Tampoco, existen alimentos específicos que evitarán padecerla.

En comunicación con Verificador de La República, Wilder Gonzalez, médico neurólogo de la Clínica La Luz, sostuvo que el Alzheimer no es una enfermedad “totalmente prevenible” .

Resaltó que el mayor factor para contraer esta afección es la edad, un factor que no se puede evitar. Además, agregó que también el aspecto genético es otra de las causas que tampoco se puede intervenir.

El especialista dijo que la deficiencia en el grado de instrucción, la presión alta y la diabetes son los factores de riesgo que se pueden reducir desde temprano para evitar contraer la enfermedad. Asimismo, dijo que los pacientes con traumatismo craneoencefálico, golpes continuos e infartos cerebrales son los más propensos a padecer Alzheimer.

Para Wilder Gonzalez, una inadecuada alimentación es una ‘causa indirecta’ para tener esta afección . “Si uno ingiere mucha grasa o ‘comida chatarra’, el colesterol se llenará en las arterias. Con el tiempo se pueden producir pequeños vasos obstruidos, infartos pequeños en el cerebro. Y, ocasionar algún grado de deterioro cognitivo o demencia vascular”.

En un artículo anterior de este medio, el neurólogo Nilton Custodio, director médico del Instituto Peruano de Neurociencias comentó que, entre los factores importantes para mantenerse saludable “desde el punto de vista cognitivo”, es la interacción social, es decir, mantenerse comunicado, conversar, trabajar y otras actividades.

En tanto, un artículo de revisión —"Prevención de la enfermedad de Alzheimer: un camino a seguir"—, publicado el 2016 en Science Direct, indica: “ La mitad de los casos de EA (Enfermedad del Alzheimer) pueden ser potencialmente prevenibles mediante la educación, el control de los factores de riesgo cardiovascular, la promoción de estilos de vida saludables y algunos tratamientos farmacológicos que podrían conseguir una reducción sustancial de su incidencia en el futuro ”.

Alzheimer. Foto: Aldair Jorge Mejia Lopez / Grupo La República.

Según una publicación en Mayo Clinic, no existe una estrategia probada de prevención de esta enfermedad . Aunque, destacó que existe evidencia sólida de que varios factores relacionados con un estilo de vida saludable pueden tener un efecto en la reducción del riesgo de padecer Alzheimer y otros tipos de demencia.

Sin embargo, recalcó: “se necesitan más investigaciones antes de que se considere a cualquiera de estos factores como una estrategia demostrada para prevenir la enfermedad de Alzheimer”.

¿Alimentos con Omega 3, enzimas digestivas y las grasas saturadas ‘previenen’ el Alzheimer?

La nutricionista Saby Mauricio, exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), dijo a Verificador que existen reportes de que comer grasa omega 3 (como el pescado) beneficia el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, resaltó: “No hay evidencia suficiente para afirmar que su consumo previene la enfermedad del Alzheimer”.

Respecto a las enzimas digestivas, explicó que estas sí pueden encontrarse en algunos alimentos como los vegetales pero que no hay relación entre su ingesta con evitar esta afección. “Esta se utiliza para optimizar y mejorar la digestión y absorción de nutrientes de los alimentos”, precisó la especialista, quien es directora de Nutrición Humana en la Universidad Norbert Wiener.

También, señaló que el consumo de la mantequilla y el aceite de coco no pueden prevenir esta enfermedad, ya que son grasas saturadas y, además, porque “no hay alimentos que detengan el Alzheimer” . “Nosotros necesitamos consumir grasas en un 30 %, el 10 % de esta tiene que ser grasa saturada, es decir, sí podemos comerlas. El problema es no excederse. Para eso están los octógonos que te avisan, en el caso de los alimentos procesados. Pero, en los alimentos (no procesados), una cucharadita de aceite para las frituras de las comidas”, detalló.

Para Saby Mauricio, es muy complicado definir cuánta es la porción de mantequilla que alguien debe consumir, puesto que depende del producto y también de la evaluación previa del paciente.

Así también, dijo que el aceite coco es grasa saturada y contiene el triglicérido de cadena media (TCM), el cual hace que su proceso de absorción sea más rápida. “El aceite de coco yo lo utilizo para patologías —como aumentar el peso de un paciente con una enfermedad coronaria—, no sirve para un sano”, dijo.

“La dieta equilibrada y la ingesta de nutrientes específicos se han asociado a un menor riesgo de desarrollo de enfermedades con la edad, incluyendo la demencia y la enfermedad del Alzheimer”, sentenció.

Alimentación saludable. Foto: captura web El Cronista.

En 2018, la naturópata Cocó Deborah Morales March organizó el congreso internacional “Un mundo sin cáncer. Lo que tu médico no te está contando” realizado en Barcelona. Este evento generó el rechazo del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) y la apertura de un expediente sancionador por el Departamento de Salud de la Generalitat, según El Español.

El Departamento de Salud de la Generalitat informó, según el medio referido, que para este tipo de actos se actuará en consonancia con los presuntos perjuicios sanitarios que puede generar por la información facilitada sobre las enfermedades oncológicas. Esto debido a que en el congreso “se hizo publicidad y/o promoción comercial de productos, materiales, sustancias y métodos que se anuncian o se presentan como útiles para el diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades o desarrollos fisiológicos” cuando no lo eran.

Conclusión

El post es falso porque el Alzheimer no es “totalmente prevenible” porque los principales factores de riesgo no se pueden modificar: la edad y la genética. Tampoco existen alimentos específicos para no contraer esta enfermedad.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Verificador, últimas noticias:

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.