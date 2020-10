No, Elmer Huerta no validó el uso de la ivermectina y azitromicina para pacientes con COVID-19

En redes sociales, un post atribuye dos citas contradictorias al médico Elmer Huerta que sugieren un cambio de punto de vista entre mayo y octubre. Según la imagen, el galeno habría considerado “válido” el uso de la azitromicina e ivermectina para pacientes COVID-19 mientras que, meses después, habría afirmado que “nunca” se debió utilizar el medicamento.

No obstante, se trata de información falsa. No hay pruebas de que Huerta haya expresado estas frases. Además, su postura sobre ambos fármacos no recomendaba su uso ya que las evidencias científicas disponibles no presentaban resultados contundentes.

Publicación de Facebook atribuye declaraciones falsas al doctor Elmer Huerta. Foto: Captura.

En mayo, Elmer Huerta cuestionaba el uso de estos medicamentos

De acuerdo con la publicación viral, en mayo de 2020 el oncólogo y especialista en Salud Pública afirmó: “Es válido el uso de la azitromicina e ivermectina para pacientes con COVID-19”. Más tarde, en octubre último, habría contradicho su declaración: “Nunca se debió utilizar la ivermectina”. Sin embargo, no hay pruebas de que haya proferido ninguna de estas dos frases.

Tras una búsqueda especializada en Google, mediante palabras clave especificando los meses de mayo y octubre, Verificador no encontró rastros de tales declaraciones. No obstante, sí quedó en evidencia que la postura de Huerta sobre ambos medicamentos se basaba en la información científica disponible.

Por ejemplo, en la sección Sanamente de América Televisión, Elmer Huerta dejó clara su postura sobre la ivermectina y la azitromicina. El video se compartió en YouTube el último 18 de mayo ––mes en que la publicación viral le adjudica “validar” ambos fármacos–– y responde la siguiente duda: “¿Qué tan efectivo es el medicamento ivermectina para combatir el COVID-19?”

“Con la ivermectina, recién están en curso los estudios para probar que es eficaz ”, declaró el médico. “Sabemos que el MINSA (...) receta la hidroxicloroquina y la azitromicina sin mayor evidencia, y l os estudios están demostrando en el mundo que no funciona , pero lo tienen allí. Y ahora la ivermectina sin una sólida base científica de que funcione”.

Asimismo, en otra declaración realizada el 25 de mayo para la sección Hablemos de Salud de RPP, Huerta citó una publicación del sitio de fact-checking AFP Factual: “La ivermectina ha sido efectiva contra el nuevo coronavirus solo in vitro, pero aún no está probado que sirva para tratar el COVID-19 ”.

“Hasta este día, (...) existe un solo estudio publicado, revisado, en el cual la ivermectina fue enfrentada con células y se evitó que las células capten el nuevo coronavirus. Eso es lo único que hay”. También cuestionó que el Ministerio de Salud utilizara dicho fármaco como tratamiento contra la COVID-19 y lo acusó de “populismo científico”.

De igual modo, el 28 de mayo reiteró a la CNN que la ivermectina no debería utilizarse para tratar la enfermedad, ya que no se había comparado con un placebo. Sobre la azitromicina, el 21 de mayo indicó a RPP que no se había demostrado que pueda curar la enfermedad ni evitar que progrese.

En consecuencia, es falso que Elmer Huerta hubiera validado su uso en el mes de mayo, como indica la publicación viral. Por otra parte, la presunta frase actual “nunca se debió usar la ivermectina” tampoco fue ubicada por Verificador. Sin embargo, sus recientes declaraciones a RPP siguen la línea de lo referido meses atrás, de modo que no hubo contradicción.

¿La azitromicina y la ivermectina funcionan contra la COVID-19?

El portal Salud con Lupa elaboró un análisis de los diferentes medicamentos que se utilizan para combatir la COVID-19. Según se detalló, tres ensayos aleatorizados han presentado resultados sobre el uso de la ivermectina.

“Uno realizado en Bangladesh reportó resultados negativos”, indicó el medio. “El otro, llevado a cabo en Argentina, hizo público un reporte preliminar con resultados prometedores”. El tercero efectuado por el Dakha Medical College, también de Bangladesh, estudió una combinación de ivermectina en conjunto con doxiciclina, un antibiótico. Pese a que sus autores alegan resultados alentadores, señala el portal, aún no se conocen los detalles.

Por tal motivo, mientras no se conozcan reportes más contundentes no se puede extraer una conclusión positiva sobre su aplicación . Con relación a la azitromicina, dicho medio reveló que, según dos grandes ensayos aleatorizados –– Coalition I y Coalition II, realizados en Brasil––, no se probó ningún efecto beneficioso contra el nuevo coronavirus.

Asimismo, como informó La República el último 13 de octubre, el Ministerio de Salud del Perú publicó la Resolución Ministerial Nº 839-2020/Minsa. Esta dispone el retiro de la hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina de la guía de tratamiento para pacientes hospitalizados por COVID-19.

Conclusión

Es falso que el doctor Elmer Huerta validó en mayo el uso de la ivermectina y la azitromicina para tratar a pacientes de COVID-19. No hay pruebas de que haya proferido alguna de las dos frases atribuidas a él por un post viral. Además, el especialista en salud pública ha mantenido una posición crítica hacia la utilización de tales medicamentos sin un sustento científico que la certifique. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

