Una publicación compartida en Facebook asegura que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de recomendar los aislamientos domiciliarios por el impacto negativo para la economía. “La OMS ya no recomienda el confinamiento por generar hambre, pobreza y desempleo”, señala el post que ha sido compartido más de 8.000 veces.

En una entrevista para el medio inglés The Spectator, David Nabarro, asesor especial de la OMS en Europa, se pronunció sobre la estrategia prolongada del confinamiento y la posibilidad de que algunos países retomen esta medida.

El especialista no dejó de recomendar la cuarentena del todo como afirman las publicaciones, ya que mencionó, exactamente, que no deberían adoptar la cuarentena como medida principal de contención de la COVID-19. “Nosotros, en la Organización Mundial de la Salud, no abogamos por los encierros como medio principal de control de este virus ”, apuntó.

Además, precisó que el confinamiento se puede utilizar como medida de emergencia con la finalidad de enfrentar un panorama de salud como el de la actual pandemia. “La única vez que creemos que un bloqueo está justificado es para ganar tiempo para reorganizar y reequilibrar sus recursos, proteger a sus trabajadores de la salud que están agotados; pero, en general, preferimos no hacerlo”, agregó.

Asimismo, sus declaraciones se dan en un contexto en el que distintos países de Europa como Francia, Reino Unido y España están evaluando retornar al aislamiento ante el incremento de casos y el riesgo de un rebrote.

Finalmente, la OMS ha desmentido que las declaraciones de David Nabarro demuestren un “cambio” en la información proporcionada por la institución internacional. "La OMS nunca ha pedido que los confinamientos nacionales sean la medida principal para controlar el virus. El doctor Nabarro estaba repitiendo nuestro consejo a los gobiernos de ‘hacerlo todo’”, informó la oficina de comunicación de la OMS al medio español Maldita.

La OMS resalta la importancia de controlar la pandemia sin confinamiento

A pesar de que las publicaciones en Facebook sugieren que la entidad internacional cambió de posición, lo cierto es que la declaración brindada por Nabarro también fue mencionada anteriormente por el director general de la OMS.

En mayo de este año, Tedros Adhanom indicó que los países han utilizado el tiempo de cuarentena para definir estrategias de reducción de contagio. “Muchos de ellos [los países que aplicaron el confinamiento] han utilizado este tiempo para reforzar su capacidad de hacer pruebas, localizar casos, aislarlos y cuidar a los pacientes, que es la mejor forma de controlar el virus, ralentizar su propagación y rebajar la presión en los sistemas de salud”, aseveró.

Por otro lado, manifestó que eran conscientes del impacto negativo de ampliar esta medida. “Con todo, esas medidas tan estrictas han tenido un precio y somos conscientes de las graves consecuencias socioeconómicas que acarrean los aislamientos y su efecto negativo en la vida de muchas personas”, dijo. En dicha ocasión, también hizo un llamado a todas las naciones para que el relajamiento de esa medida se realice de manera lenta y progresiva.

Posteriormente, en el mes de agosto, el director general de la OMS reiteró que las órdenes de aislamiento son medidas que algunos países consideraron necesarias, pero que han tenido un impacto negativo considerable sobre los medios de vida, las economías y la salud mental.

De igual manera, lo hizo en la conferencia de prensa sobre la COVID-19 del 4 de setiembre, en la cual refirió que “con la combinación adecuada de medidas específicas y adaptadas, los países pueden evitar nuevos confinamientos”.

Conclusión

La Organización Mundial de la Salud no ha dejado de sugerir el aislamiento social. David Nabarro, enviado especial de la OMS en Europa, señaló que la entidad internacional no recomienda la cuarentena como medida principal de prevención de la COVID-19, pero destaca su importancia. Por lo tanto, es falso afirmar que la OMS ya no recomienda el confinamiento.

