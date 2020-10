Publicaciones de Facebook utilizan el título de una columna escrita por Richard Horton, editor jefe de The Lancet, para señalar que la revista médica niega la pandemia de la COVID-19. Incluso indican que la institución se ha vuelto negacionista.

“¡Atención! El director de una de las revistas más prestigiosas del mundo médico, The Lancet, niega que la COVID-19 sea una pandemia. Es por lo tanto un negacionista”, apunta uno de los post del 13 de octubre.

La publicación fue difundido el 13 de octubre. Fuente: Captura de Facebook

Un post con información imprecisa fue compartido más de 600 veces. Fuente: Captura de Facebook

A pesar de que el artículo escrito por Horton se titula “COVID-19 no es una pandemia”, no es cierto que haya negado la existencia de la pandemia en sí misma, puesto que en el interior del texto menciona, en reiteradas ocasiones, que la COVID-19 es una epidemia, así como otras enfermedades.

“Hay dos categorías de enfermedades que interactúan dentro de poblaciones específicas: la infección por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) y una serie de enfermedades no transmisibles (ENT)”, apunta.

Además, mientras que las publicaciones de Facebook intentan minimizar la enfermedad del nuevo coronavirus, el autor de la columna propone que la COVID-19 es más que una pandemia , sino que se trata de una sindemia.

Según el artículo, una sindemia es la coexistencia de dos o más epidemias que se combinan entre sí para potenciarse. Además, las desigualdades sociales y económicas agudizan los efectos adversos de cada enfermedad por separado.

“Acercarse a COVID-19 como una sindemia invitará a una visión más amplia, que abarque la educación, el empleo, la vivienda, la alimentación y el medio ambiente”, manifiesta Horton en su columna.

El médico explica que, a pesar de que se hagan esfuerzos por hallar una cura a la enfermedad, solo centrarse en ello llevará al fracaso. Esto debido a que existen diversas maneras de abordar el panorama actual.

“A saber que no importa cuán efectivo sea un tratamiento o una vacuna protectora, la búsqueda de una solución puramente biomédica para COVID-19 fracasará”, enfatiza. Asimismo, agrega que "a menos que los gobiernos diseñen políticas y programas para revertir las profundas disparidades, nuestras sociedades nunca estarán verdaderamente seguras contra la COVID-19”.

Consultada para esta verificación, Angela Uyen, asesora de políticas de salud para Médicos sin fronteras en Bélgica, comenta que el editor de la revista The Lancet utiliza un título incitante, aunque no es negacionista. “De hecho el título que Horton le dio es provocativo, pero tiene un significado mucho más profundo que la negación de la pandemia”, afirma.

La especialista destaca que, más allá del titular, el artículo brinda una reflexión sobre una perspectiva más macro de la situación actual : “Ahora sabemos que las enfermedades no solo interactúan biológicamente, sino que además están estrechamente relacionadas a factores sociales: inequidad, pobreza, trabajo, educación, vivienda, acceso al sistema de salud, etcétera”.

La magíster en Administración de servicios de salud y en Control de enfermedades infecciosas declara a este medio que actualmente convergen enfermedades crónicas, determinantes sociales y COVID-19, y que todos se amplifican entre ellos.

Al respecto, especialistas en cardiología, oncología y neurología informan a Infobae sobre la importancia de no desatender otras enfermedades no transmisibles como el cáncer. “La pandemia tiene efectos directos afectando la población, pero también presenta daños colaterales como la desatención de todo el espectro de enfermedades ‘no COVID’”, precisa el cardiólogo Fernando Cura.

Finalmente, Angela Uyen resalta que en la práctica esta visión del panorama actual como sindemia permitirá que se trabaje en el desarrollo de políticas de salud que reduzcan la vulnerabilidad a través de “mapear a las poblaciones frágiles, asegurar la continuidad del tratamiento de pacientes crónicos y mejorar el acceso a la salud primaria".

Conclusión

El título de la columna “COVID-19 no es una pandemia”, publicada en la revista The Lancet, fue sacado de contexto para asegurar que la publicación niega la pandemia. Sin embargo, el autor del texto, en realidad, resaltó la necesidad de abordar la COVID-19 como una ‘sindemia’ y no solo como una pandemia. Por lo tanto, es impreciso afirmar que la revista The Lancet negó la pandemia de la COVID-19.

