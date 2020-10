En una entrevista con la Agencia EFE, el presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), Fernando García-Sala, recomendó una vacunación universal de la gripe (influenza) a partir de los 6 meses de edad.

Al respecto, surgió un post que fue compartido más 1.000 veces en Facebook y que indicaba: “Definitivamente, los pediatras están vendidos por la industria farmacéutica. No les importa la vida humana”. El viral indicaba que los bebés a partir de los 6 meses de edad no se pueden “vacunar contra la gripe porque su sistema inmunológico está construcción y no tiene la capacidad de liberar anticuerpos”.

Sin embargo, esto es falso. Expertos señalan que los neonatos pueden vacunarse a partir de los 6 meses de edad contra la influenza.

Es falso que un bebé de 6 meses no puede vacunarse contra la influenza. Foto: captura en Facebook.

En diálogo con Verificador de La República, Ildauro Aguirre, neumólogo - pediatra y vocal del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), declaró que la influenza es generalmente confundida con el resfrío común o gripe.

“La vacuna de influenza es contra un virus que se llama influenza. Es para proteger a la persona de las enfermedades más severas que produce este virus, como la neumonía, leve moderada y grave”, aclaró.

Respecto al resfrío, explicó que este se produce por una infección a causa de múltiples virus, siendo el más frecuente el rinovirus. “No hay vacuna hasta ahora para el resfrío común. Es normal en un niño menor de 4 o 5 años de edad que se resfríe en una zona urbana como Lima entre 6 u 8 veces al año”, detalló.

Ildauro Aguirre aseveró que los bebés a partir de los 6 meses pueden vacunarse contra la influenza. Comentó que el bebé nace con “sistema inmune prestado”, dado por la madre, pero este disminuye entre el cuarto y sexto mes. “A partir de ahí, el virus de la influenza toma mayor importancia y se vacuna al bebé para protegerlo”, explicó.

El neumólogo - pediatra indicó que “fundamentalmente no habría ninguna respuesta” si se vacuna antes de los seis meses, y esto puede deberse a muchos factores, entre ellos, a la falta de desarrollo del sistema inmune.

“Hay ciertas contraindicaciones que pueden haber de las vacunas (en general), es decir, no todas las vacunas se recomiendan. Para ello, existe la indicación médica. Cuando el bebé acude a un centro de salud, los profesionales de salud preguntan a los padres si existe una enfermedad de fondo”, detalló. Pero, precisó que esto es poco frecuente y que la recomendación en el caso contra la influenza es a partir de los 6 meses.

Por su parte, Raúl Urquiza, pediatra neonatólogo y exdecano del Colegio Médico de Lima (CML), coincidió con Ildauro Aguirre al precisar que el término correcto es “vacuna contra la influenza”. Explicó que a los bebés se les aplica esta vacuna a los 6 y 7 meses de edad, justamente porque en esta edad su sistema inmunológico puede “liberar anticuerpos”.

“La vacuna no se aplica a cualquier edad. Tiene un tiempo de durabilidad (...) Cuando nuestras defensas están bajas, la vacuna va a generar anticuerpos (...) Si se aplica al segundo o tercer (mes), no generará la cantidad de anticuerpos que necesita para defenderse”, detalló.

Raúl Urquiza explicó que cuando se aplica una vacuna, el organismo del neonato generará defensas, las cuales son los anticuerpos. “Estas defensas destruirán al virus o bacteria que afecta al niño (...) Debemos ponerle las dosis según las enfermedades con el fin de activar el sistema inmunológico”, señaló.

De acuerdo a la resolución N° 719-2018 del Ministerio de Salud (Minsa), la vacuna de la influenza en la población pediátrica se realiza todos los años, pero a un niño menor de 1 año, se aplican dos dosis: a los 6 y 7 meses.

Vacuna contra la influenza. Foto: captura resolución Minsa.

Asimismo, el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) señala que los bebés pueden recibir la vacuna contra la influenza a los 6 y 7 meses de edad para protegerse de esta enfermedad .

Conclusión

El post es falso, porque los bebés pueden vacunarse contra la influenza a partir de los 6 meses para activar su sistema inmunológico y liberar anticuerpos para defenderse de esta enfermedad. Expertos señalan que esto se realiza previo diagnóstico médico del neonato.

