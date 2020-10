El dióxido de cloro es un compuesto químico al que le han atribuido la capacidad de oxigenar las células, de limpiar la sangre y hasta de ser la cura de decenas de enfermedades. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de esos beneficios han sido comprobados.

En torno a este químico también han surgido bulos que sugieren que su uso ha sido aprobado en otras partes del mundo. Por ejemplo, una publicación de Facebook sostiene que un pronunciamiento de la Corte Superior de Costa Rica impide al Ministerio de Salud de dicho país prohibir el consumo del dióxido de cloro.

“Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Costa Rica resuelve acoger demanda de los ciudadanos y dispone que el Ministerio de Salud no prohíba el uso del dióxido de cloro como medicina alternativa", señala.

“Además, dispone que el sector salud promueva la investigación con rigor científico sobre el uso de esta medicina en el COVID-19”, añade la publicación que ha sido compartida más de 450 veces.

Incluso, una página web ha difundido esta imagen asegurando que en Costa Rica ya se considera al dióxido de cloro como “medicina alternativa”. Sin embargo, dichas aseveraciones son falsas.

La Corte Superior de Justicia de Costa Rica no ha emitido ninguna resolución

A pesar de que la publicación da la impresión de que la Corte Superior ha fallado a favor del uso del dióxido de cloro, está información es falsa. De acuerdo con el medio costarricense CR Hoy, la Sala IV acogió un recurso de amparo presentado por un ciudadano en contra de la prohibición del Ministerio de Salud del consumo del dióxido de cloro.

La Corte solo admitió estudiar su petición, mas no ha fallado a favor ni en contra. Ello sí se menciona en la primera parte del post. “Sala Constitucional resuelve acoger demanda”, indica. Sin embargo, el resto de la información del viral es incorrecta como lo ha manifestado la Corte Suprema en comunicación con este medio.

"Es totalmente falso que la Sala Constitucional de Costa Rica ha dispuesto que el Ministerio de Salud no prohíba el dióxido de cloro y promueva la investigación de esta ‘medicina’”, enfatizan.

“ La Sala lo que realmente hizo fue aceptar para su respectivo análisis tres recursos de amparo relacionados con el dióxido de cloro, en donde los recurrentes solicitan a la autoridad pública acceso a la información y libertad de expresión”, indican a Verificador.

Además, explican que ellos aceptan estudiar un recurso de amparo cuando este cumple con los requisitos mínimos de carácter formal. Según una nota de verificación del medio La Nación, estos requisitos consisten plantear casos relacionados a “la dignidad, las libertades y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política”.

Así lo confirma el abogado José Allende, quien menciona a este medio que existe una diferencia entre admitir a trámite un proceso y darle la razón al demandante. “El hecho de que se haya presentado y haya sido admitida a trámite, no significa que se va a tener por fundada, es decir, que se van a amparar lo que están solicitando”.

Por último, el Ministerio de Salud de Costa Rica, en una comunicación vía correo electrónico con Verificador, también ha descartado la veracidad de esa publicación.

La Declaración de Helsinki no es suficiente para aprobar el uso del dióxido de cloro

De acuerdo con el post, esta supuesta “aprobación” del dióxido de cloro como “medicina alternativa” tiene como fundamento “el Protocolo de Helsinki, artículo 37”. La mayoría de defensores del dióxido de cloro han recurrido a ese documento para sustentar su uso contra la COVID-19.

“Cuando en la atención de un enfermo las intervenciones probadas no existen u otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de pedir consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente o de un representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Tales intervenciones deben ser investigadas posteriormente a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, puesta a disposición del público”, señala el artículo citado.

Sin embargo, el vicepresidente del Colegio de Médicos del Perú, Ciro Maguiña, explica que existen dos factores por los que esa disposición no es aplicable. Por un lado, la Declaración de Helsinki está centrada en la ética y en la bioética aplicada en la medicina. “Esa declaración es para el tema ético y la bioética, para que el médico, la persona que trabaje con seres humanos pida primero su consentimiento y asegure que no hará daño”, manifiesta. “ No tiene nada que ver con el dióxido de cloro , me parece que alguien quiere forzar las cosas”, añade.

Por otro lado, en el caso del nuevo coronavirus, sí existen medicamentos que se pueden usar para intentar combatirlo y que cuentan con pruebas científicas. “La propia OMS señala que cuando hay casos de emergencia y no hay ninguna droga probada, uno podría usar medicina ‘nueva’, pero lo que pasa (en la COVID-19) es que las medicinas que hemos usado tienen alguna evidencia ”.

El consumo de dióxido de cloro puede ser riesgoso

En una anterior publicación de Verificador, se concluyó que el dióxido de cloro puede ser peligroso para la salud, por lo que no es recomendable su ingesta. Asimismo, las autoridades reguladoras de países como Estados Unidos, Canadá, Ecuador y Colombia advierten sobre las efectos negativos del consumo constante del dióxido de cloro.

Una reciente alerta emitida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) comparte dicha información. “El dióxido de cloro es considerado un poderoso agente blanqueador, y su consumo puede causar graves daños a la salud, siendo algunos potencialmente mortales ”, menciona.

En esa línea, la hematóloga Gloria Chumpitaz, miembro de la Sociedad Peruana de Hematología, declaró a Verificador que ningún establecimiento de salud lo reconoce como medicamento.

Finalmente, Erick Cóndor, químico farmacéutico de la Digemid, recordó a este medio que este tipo de productos terminan por persuadir al usuario de abandonar su tratamiento. “Lo que se vende acá es todo un concepto que como esto es una cura milagrosa entonces, en teoría, ya no necesitas nada más”, alertó.

Conclusión

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha admitido una demanda interpuesta por un ciudadano; sin embargo, aún no ha dictado ninguna resolución sobre el caso. Además, el consumo del dióxido de cloro puede ser peligroso para la salud y puede persuadir a los pacientes a abandonar su tratamiento. En suma, es falso que la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha dictado una resolución a favor del dióxido de cloro.

