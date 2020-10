En Facebook, una imagen señala que los demócratas Joe Biden y Kamala Harris, candidatos a la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos, respectivamente, aprueban "un aborto cinco minutos antes de nacer”. Se agrega, además, que están a favor de matar al bebé en caso de que sobreviva.

La publicación ha sido compartida más de 690 veces desde el 29 de setiembre. Sin embargo, la información que presenta es engañosa. Biden y Harris están a favor de que una mujer decida interrumpir su embarazo, pero no han apoyado explícitamente el aborto en lo últimos días de gestación.

Publicación de Facebook afirma que Joe Biden y Kamala Harris aprueban el aborto cinco minutos antes de nacer. Foto: Captura.

El post viral inicia presentando la imagen de un “bebé de cinco minutos de nacido”, seguido de dos fotografías del exvicepresidente Joe Biden y la senadora por California Kamala Harris. “Estos candidatos apoyan un aborto cinco minutos antes de nacer y, si sobrevive al aborto, aprueban matar al bebé”, concluye la imagen.

No obstante, los líderes demócratas no han declarado estar a favor del aborto inmediatamente antes del alumbramiento, ni tampoco del asesinato de un bebé recién nacido. A su vez, los portales Snopes y Associated Press elaboraron artículos de fact-checking.

¿Cuál es la postura de Biden y Harris sobre el aborto?

Un artículo publicado por BBC News comparó las políticas sobre el aborto que proponen Donald Trump y Joe Biden. El candidato del Partido Demócrata prioriza “el derecho de la mujer a elegir” y la lucha por mantener el acceso a un aborto legal.

Asimismo, Biden apuesta por codificar el histórico fallo Roe vs. Wade de 1973. Este avala el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo hasta el momento de viabilidad del feto. En ningún momento del artículo, así como tampoco en la sección de salud de la web oficial de su campaña política, se hace referencia a los alegatos que denuncia la publicación viral.

¿Qué es la viabilidad fetal?

De acuerdo con un informe sobre el fallo Roe v. Wade elaborado por Planned Parenthood, la “viabilidad fetal” refiere al momento del embarazo “en el cual existe una posibilidad razonable de supervivencia continua del feto fuera del útero”. En Estados Unidos, dependiendo del estado, los límites de viabilidad se definen entre la semana 19 y 28. Hasta ese momento, señala USLegal, el feto no es capaz de crecer o desarrollarse de manera independiente.

No obstante, no existe un consenso global y uniforme sobre la fecha determinada, ya que la viabilidad existe en función de las capacidades tecnológicas y biomédicas. Aun así, la médico ginecóloga obstetra Corina Hidalgo detalló a Verificador que, a partir de la semana 28, un feto puede sobrevivir fuera de la cavidad materna. “Pero estamos hablando de prematuridad extrema con alto riesgo de mortalidad”, precisó.

En el caso del Perú, es posible interrumpir el embarazo cuando la vida de la madre corre riesgo, independientemente de la edad gestacional, explica Hidalgo. Por ejemplo, señala el caso de las gestantes que presentan preclausia severa, una patología que suele aparecer de la semana 22 en adelante.

Dada su fuerte restricción, la obstetra indicó que el aborto terapéutico en el Perú requiere de una junta médica para solicitar su realización. El fin de ello es priorizar la vida de la madre sobre el embarazo.

Kamala Harris apoya el derecho de las mujeres a decidir

La revista Marie Claire dedicó un artículo a la postura de la candidata a vicepresidenta Kamala Harris acerca del aborto ––Where Kamala Harris Stands on Abortion––. La senadora afrodescendiente defiende el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo cuando lo considere necesario.

De igual modo, Harris fue copatrocinadora del Women’s Health Protection Act, que supeditaría a los estados a la autorización del gobierno federal antes de aprobar leyes que restrinjan el acceso al aborto. Esta ley también avala la realización de abortos después del momento de viabilidad, si la salud y la vida de la gestante se encuentran en riesgo.

Esta postura, por lo tanto, no excluiría de manera determinante la posibilidad de interrumpir un embarazo poco antes del parto. Sin embargo, la senadora no ha promovido explícitamente esta práctica.

Además, como señala la encuesta sobre abortos de los Centros de Salud y Control de Enfermedades de Estados Unidos, el 91% de estos se realizan en las primeras 13 semanas de gestación. Por contraparte, solo el 1,2 % de los abortos en dicho país se realiza desde la semana 21.

Conclusión

Joe Biden y Kamala Harris no han apoyado públicamente el aborto hasta “cinco minutos antes del nacimiento” ni matar al bebé si sobrevive, como señala una publicación viral. El plan de gobierno de los demócratas contempla la defensa del derecho de la mujer a interrumpir su embarazo hasta el momento de viabilidad fetal.

A su vez, Harris aprueba el aborto posterior a la viabilidad fetal, en caso de que la vida y la salud de la madre se encuentre en riesgo. Esto abriría la posibilidad de realizarlo cerca a la fecha de parto, pero no significa que se incentive a ello. Por lo tanto, calificamos esta publicación como engañosa.

