Publicación que detalla beneficios de la hierba luisa es imprecisa

Un viral sobre el consumo de la hierba luisa y sus beneficios fue compartido más de 3.700 veces en Facebook. El post señaló varios efectos positivos de la planta medicinal en las personas a nivel del sistema digestivo, cardiovascular y respiratorio.

Impreciso: “Estimula la buena digestión y combate los gases”

En diálogo con Verificador de La República, Luis Cervera, gastroenterólogo de la Clínica La Luz, aseveró que siempre restringe "cualquier dieta herbácea que no esté dentro de una indicación médica porque puede ser contraproducente a nivel hepático” o causar efectos adversos en el organismo.

“Algunas infusiones son inocuas, como la hierba luisa o la manzanilla que pueden generar cierto bienestar”, dijo. No obstante, precisó que se desconoce exactamente el funcionamiento de las plantas medicinales por lo que recomienda que su consumo pueda realizarse con la intervención de un profesional de la salud.

Cervera explicó que una adecuada digestión ocurre cuando una persona, luego de la ingesta de su comida, tiene una buena movilidad en el esófago, el estómago, parte del intestino y, además, puede continuar con su vida cotidiana con normalidad. Pero, indicó que hay ciertos factores que ocasionan un cuadro de dispepsia, molestia o problema que se produce después de comer en la región superior del abdomen.

Para estimular una mejor digestión, el gastroenterólogo aconsejó mantener una alimentación saludable —acompañado de ciertos hábitos alimenticios consultados con el médico— y hacer ejercicio físico. “El caminar hará que los intestinos movilicen el bolo alimenticio para generar las heces y se produzca una mejor absorción. Recomiendo el ejercicio aeróbico —salir a correr o hacer caminatas largas— para aquellos pacientes que sufren de problemas digestivos”, resaltó.

Respecto a los gases que presentan algunas personas luego de comer, dijo: “Son generados por bacterias que hay en el colón. Hay ciertos alimentos que, al fermentarse o al tener mucha concentración de carbohidratos simples y grasas, causan un sobrecrecimiento de estas bacterias que producen distensión abdominal, molestias o flatulencias”.

El documento 'Manual del buen uso de las plantas medicinales’ de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia explicó que el Cymbopogon citratus L. (nombre científico de la hierba luisa) combate la acidez y facilita la digestión.

“Se aconseja tomarla después de las comidas. Se usa también como laxante porque favorece el movimiento de los intestinos, por lo que está indicado para personas que sufren de estreñimiento (...). Como desintoxicante moviliza las toxinas de diversos órganos”, indicó.

Asimismo, advitió evitar el consumo de esta planta por las mujeres embarazadas, niños y personas con epilepsia, debido a su efecto estimulante.

Por su parte, Manuel Callán, médico cirujano de Medicina integrativa, declaró a este medio que el uso de la hierba luisa tiene un mejor efecto en el sistema digestivo: “La hierba luisa genera una buena digestión sobre todo para eliminar gases de forma natural. La recomiendo después de los alimentos del almuerzo. Esto es porque tiene un efecto carminativo”.

En la publicación 'La acción de un carminativo en lo inferior esfínter esofágico’ de la Universidad Estatal de Nueva York, detalló que los carminativos son sustancias alimenticias que, cuando se ingieren, producen una sensación de calor intestinal y pueden aliviar los síntomas de postprandial, hinchazón que produce eructos y flatulencias.

Impreciso: “Reduce la presión arterial y los niveles de triglicéridos y colesterol”

Roger Isla, cardiólogo del Hospital Essalud Alberto Sabogal Sologuren, declaró a Verificador que no hay “evidencia contundente” de que las plantas medicinales (entre ellas, la hierba luisa) o algún otro alimento en especial reduzcan la presión arterial —que es la fuerza de la sangre que empuja contra las paredes de las arterias del corazón—. “Generalmente, no hay un estudio que los avale por lo que yo no puedo recomendarlos”, añadió.

El especialista comentó que para prevenir una presión arterial alta (la hipertensión) se debe intervenir en los factores de riesgo modificables, los cuales incluyen mantener un buen estilo de vida y controlar la obesidad, el colesterol, el tabaquismo, el alcoholismo, entre otras enfermedades. Asimismo, recordó que existen los factores de riesgo no modificables como la edad, sexo y antecedentes genéticos en los que no se puede prevenir.

En el caso de una persona hipertensa que sienta que su presión está elevada, Roger Isla recomendó que este paciente debe acudir inmediatamente a su médico para ser evaluado.

Entre las medidas de prevención, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el consumo de una dieta saludable, el ejercicio físico, el abandono del uso nocivo del alcohol, el consumo y exposición del tabaco, y la gestión del estrés de una forma saludable.

Por su parte, la Fundación Universitaria Agraria de Colombia reiteró que la hierba luisa “contribuye a la reducción de los niveles elevados de colesterol, controla la presión arterial y mejora la circulación sanguínea”.

También el médico cirujano Manuel Callán señaló: “El consumo de la hierba luisa puede ayudar a reducir la presión arterial por ser una planta relajante. Aunque, dijo que "existen otras plantas que podrían ocasionar mejores efectos”. Y, respecto a la reducción del colesterol, acotó que del hecho de fomentar la buena digestión se deduce su efecto positivo en este proceso.

En tanto, el gastroenterólogo Luis Cervera indicó que, para la reducción del colesterol, tampoco recomendaría alguna planta medicinal sin una intervención médica y sin previa evaluación del paciente.

Explicó: “El colesterol bueno (HDL) se encarga de sacar la grasa de la sangre y llevarla al hígado y el colesterol malo (LDL) lleva la grasa del hígado hacia la periferia de los tejidos. Nosotros, para tener un aumento del HDL y una reducción de la LDL, debemos consumir una dieta saludable reducida en grasas y hacer ejercicio físico”.

De la misma forma, dijo que el colesterol está relacionado con el síndrome metabólico —un conjunto de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de alguna enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2—. Añadió que algunos medicamentos y tratamientos de estas enfermedades también podrían contribuir a reducir el nivel del colesterol malo y aumentar el bueno.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, para bajar los niveles de colesterol (malo), se debe tener un estilo de vida saludable que incluye un plan de alimentación saludable, control del peso y ejercicio regular. “Si estos cambios en el estilo de vida no son suficientes, es posible que también tomar medicamentos”, indicó.

Impreciso: “Ayuda aliviar los resfriados ya que reduce la fiebre y molestias como la tos”

De acuerdo al documento de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, el Cymbopogon citratus L. (nombre científico de la hierba luisa) mejora el resfriado, la tos, el dolor de garganta y combate la fiebre. “Esta acción beneficiosa se le atribuye a la presencia de antioxidantes, los cuales ayudan en la recuperación de estos trastornos. Sirve también como agente antibacteriano”, añadió.

Asimismo, precisó que “para los dolores de cabeza, preparado como infusión junto con el jengibre se utiliza para calmar este tipo de dolor”.

Por su parte, Manuel Callán indicó que, por los efectos antiinflamatorios de la planta, puede utilizarse en las personas con gastritis y que debería ser empleado en forma de cremas, pero en el Perú no se conoce este uso.

“En otros países hay presentaciones componentes de esta hierba en cremas y ello se aplica en las articulaciones dolorosas por su efecto antiinflamatorio”, señaló.

También dijo que, por ser relajante, el consumo de hierba luisa puede reducir la temperatura en casos de fiebre por una gripe. Sin embargo, resaltó: “Hay mejores plantas que la hierba luisa para las enfermedades respiratorias que podrían producir mejores efectos en la persona. La hierba luisa se encuentra en un tercer nivel. Su uso es más para el sistema digestivo”.

¿La hierba luisa es un antioxidante y fomenta la relajación?

El médico cirujano de Medicina integrativa declaró que la hierba luisa es un antioxidante y por ello se le denomina como un antiinflamatorio natural. “Puede evitar la inflamación a nivel celular, sobre todo su aceite esencial”, aseveró. Asimismo, agregó que es una planta que, al ser “relajante”, induce al sueño.

En la publicación 'Obtención de Extractos Hidro-Alcohólicos de Limoncillo (Cymbopogon citratus) como Antioxidante Natural’ de la revista científica Scielo, se determinó que el extracto de Cymbopogon citratus exhibe un elevado contenido de compuestos fenólicos antiradicales y un alto poder reductor.

En otra investigación titulada ‘Efecto del aceite esencial de Cymbopogon citratus (dc.) Stapf “hierba luisa” en los niveles de ansiedad de estudiantes de educación secundaria’, se concluyó que, en modelos experimentales con ratones, el aceite esencial de hierba luisa es efectivo contra la ansiedad y la epilepsia. Además, indicó que la infusión de este vegetal ha sido usada por algunos sistemas de medicina tradicional para calmar los nervios.

Conclusión

La publicación es imprecisa porque los beneficios de la hierba luisa a nivel cardiovascular, respiratorio y digestivo no presentan un sustento científico concluyente. El consumo de esta planta debe ser autorizado por un profesional de salud, previa evaluación del paciente.

