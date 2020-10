En Facebook, un post realiza supuestas ‘recomendaciones’ para tratar los síntomas de un paciente con la COVID-19. La publicación con más de 7.100 interacciones y 37.000 compartidos agrega que estos consejos podrían “salvar la vida” de la persona; sin embargo, el contenido tiene imprecisiones.

Publicación sobre “recomendaciones para salvar la vida” de un paciente con COVID-19 es imprecisa. Foto: captura en Facebook.

¿Si reduzco los síntomas de la COVID-19 puedo “salvar mi vida”?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o remedios caseros pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas leves de la COVID-19. Sin embargo, enfatiza que hasta la fecha “ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad” por lo que no recomienda la automedicación.

En ese sentido, la entidad recuerda que la mejor manera de evitar el contagio del nuevo coronavirus es el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Estas medidas también están contempladas por el Ministerio de Salud en la resolución N°193-2020.

El post señala que tomar infusiones de eucalipto y manzanilla reducirán los síntomas de la COVID-19. Pero el artículo “La importancia de las plantas medicinales, su taxonomía y la búsqueda de la cura a la enfermedad que causa el coronavirus (COVID-19)”, publicado el 20 de abril 2020, indica que ninguna planta ha sido probada científicamente como remedio eficaz para la enfermedad.

El documento refiere que en el contexto de la pandemia se utilizaron el eucalipto y la manzanilla y precisó que estas son útiles para el tratamiento de afecciones respiratorias producidas por el virus de influenza o resfrio, distintos a la enfermedad del nuevo coronavirus.

Por otro lado, la publicación de Facebook aconseja tomar paracetamol e ibuprofeno para minimizar la enfermedad. Al respecto, en una publicación anterior de Verificador de La República, el infectólogo Leslie Soto declaró que el uso de ambos medicamentos podría combatir algunos síntomas, pero ello no garantiza que el paciente se cure.

El ibuprofeno es un tipo de antiinflamatorio que no contiene corticoides, de acuerdo a Carlos Medina, infectólogo del Hospital Cayetano Heredia. El galeno aclaró que, en algunos pacientes, se estaban utilizando antiinflamatorios con corticoides, en dosis muy bajas, como la dexametasona, en la fase inflamatoria.

Para un artículo de este medio, Manuel Espinoza, infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), explicó que generalmente se usan el paracetamol y el metamizol por el efecto antipirético y analgésico en pacientes con COVID-19.

La OMS no descartó el uso de este último medicamento para tratar los síntomas de infección de la COVID-19 y la Autoridad Reguladora EMA recomendó que, cuando se presente fiebre o dolor (síntomas del coronavirus), los profesionales de salud pueden considerar entre las opciones a este fármaco.

Seguidamente, la publicación realizó una lista de “consejos” que pueden “salvar la vida” de los pacientes de COVID-19.

Impreciso: “Beber agua de hierba luisa ayuda a subir las defensas de las personas”.

En diálogo con Verificador, Manuel Callán, médico cirujano en Medicina integrativa, dijo que el uso de la hierba luisa en el contexto de la COVID-19 está más relacionada con la reducción de la ansiedad en las personas.

Explicó que el aceite de la hoja de esta planta concentra propiedades (antibacterianas, antiparasitarias y antidiarréicas) que ayudan a que el sistema inmunológico responda mejor ante distintas enfermedades.

Respecto a la reducción de la fiebre, la gripe u otras afecciones respiratorias, el especialista dijo: “Hay mejores plantas que la hierba luisa para las enfermedades respiratorias (no necesariamente COVID-19), que pueden causar mejores efectos. La hierba luisa se encuentra en un tercer nivel. Esta se encuentra más relacionada al uso contra problemas del sistema digestivo”.

En una publicación anterior, este medio desmintió que un sistema inmune “reforzado” evita la infección del nuevo coronavirus. El sistema inmune defiende al organismo de la infección de microorganismos externos y no se puede “reforzar” en unos pocos días o semanas.

Expertos coincidieron en que poseer un sistema inmunitario “fuerte” puede ocasionar una respuesta inflamatoria severa en la segunda fase de la COVID-19 por lo que solo recomendaron llevar un estilo de vida saludable y una alimentación adecuada para mantener un sistema inmune equilibrado que defienda contra las infecciones.

PUEDES VER Es falso que beber agua antes de dormir y ducharse previene el infarto cardíaco

Es falso que hidratarse, tomar mucho líquido caliente y hacer gárgaras contrarrestan el virus de la COVID-19

Según el informe "Nutrición e hidratación: factores claves en la lucha contra la COVID-19″ de England Society for Parenteral and Enteral Nutrition (Aspen), el cuerpo del ser humano está compuesto aproximadamente por 70% de agua y una fiebre de 102 F (39 grados C) causa una pérdida de cerca de 900 ml cada 24 horas y 90 ml adicionales al toser y respirar.

Explica que esta deficiencia de líquido aumenta debido a la presencia de náuseas, vómitos, diarreas, entre otros, por ende, la importancia de la hidratación en pacientes con el nuevo coronavirus.

Sin embargo, esto no quiere decir que beber más agua ayudará a contrarrestar la COVID-19. El doctor Hebert Cuenca, miembro de la Sociedad Peruana de Neumología (SPN), explicó para un artículo anterior de Verificador que el coronavirus ataca la mucosa nasal, la de la tráquea y de la faringe y cuando es severo ataca la mucosa bronquial. “No está demostrado científicamente que tomar agua ayuda en algo”, sentenció.

Por su parte, el infectólogo Marcos Saavedra añadió que tomar agua no tiene nada que ver con la COVID-19 ni con la fibrosis. “Hay que hidratarse por un tema de salud y hay que hacerlo a diario, así haya coronavirus o no”, dijo.

La hidratación de agua diaria en una persona (sin esta enfermedad) varía, según el sexo y la edad, así como su situación física y estado de salud, de acuerdo a Aquae Fundation. “La recomendación más extendida es de beber 2,2 litros (2.200 ml) de agua al día en el caso de las mujeres y unos 3 litros (3.000 ml) de agua para los hombres”, explica.

Por otro lado, en una publicación de este medio se concluyó que tomar líquido caliente no cura ni previene la COVID-19. También, se concluyó que las gárgaras no evitan la infeccción del nuevo coronavirus porque el virus al ingresar inmediatamente comienza a multiplicarse y no se queda en la garganta.

Falso: “Hacer nebulizaciones”.

En otro artículo, Verificador determinó que las nebulizaciones no forman parte del del tratamiento de la COVID-19. Antonio Tokumoto, presidente de la Sociedad Peruana de Neumología del Perú, sostuvo para esa publicación que las nebulizaciones se usan en casos de problemas bronquiales agudos como el asma, el edema pulmonar o la bronquitis y no en caso del nuevo coronavirus.

Además, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los nebulizadores se usan para “tratar el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y otras condiciones donde son adecuadas las medicinas inhaladas”.

Conclusión

La publicación presenta enunciados imprecisos. No se recomienda la automedicación y no existe hasta la fecha ningún tratamiento específico que prevenga o cure la COVID-19.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

COVID-19, últimas verificaciones:

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.