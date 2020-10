Una publicación de Facebook asegura que la vacuna contra la COVID-19 está lista y que esto tomó solo tres meses. Además, compara este hecho falso con el tiempo que, supuestamente, se lleva buscando vacunas para otras enfermedades como el sida, el cáncer y la diabetes.

“50 años buscando una vacuna para el sida, 100 para el cáncer, 500 para la diabetes y la del COVID-19 ya salió en 3 meses”, alerta un post que ha sido compartido más de 700 veces.

Circulan versiones similares desde inicios de septiembre. Fuente: Captura de Facebook

La cifra sobre la búsqueda de una vacuna para el sida es incorrecta

La publicación afirma que llevan buscando una vacuna contra el sida por 50 años. Sin embargo, según una nota de National Geographic, el “síndrome de inmunodeficiencia adquirida” (sida) fue descubierto en 1982, luego de que médicos estadounidenses observaran desde 1981 que había grupos de pacientes con enfermedades muy poco comunes.

Asimismo, la identificación del virus, proceso fundamental para hallar una vacuna, se dio el 20 de mayo de 1983, por un equipo de investigadores del Instituto Pasteur de París, según informó Infobae. Por ello, el interés por investigar este virus y por hallar una cura y una prevención a la enfermedad del sida lleva como máximo 38 años .

En cuanto a la imposibilidad de hallar una vacuna en todo ese tiempo, el diario El País informa que es difícil encontrar una vacuna contra el VIH, puesto que este es un virus que se reproduce y muta rápido. Incluso, en investigaciones científicas se han hallado diferentes subtipos de VIH: el subtipo B es común en Norteamérica y Europa, y el subtipo C en el sur y este de África.

Asimismo, el médico oncólogo Juan Carlos Samamé, consultado para esta verificación, añade que el virus del VIH es muy complejo. “El VIH es otro tema porque ese es un virus complejo que tiene bastantes aristas”.

Tanto el cáncer como la diabetes son enfermedades que no son causadas por un patógeno específico

El especialista en cáncer señaló a este medio que generalmente una vacuna se elabora a partir de un patógeno como un virus o una bacteria que se aísla, se inactiva y se introduce al organismo como virus atenuado para que el sistema inmune responda.

Así también lo informa un artículo publicado en la base de datos de la Biblioteca de Medicina de EE. UU. que explica la elaboración de las candidatas a vacunas contra la COVID-19. Allí se menciona que la creación de una vacuna trabaja con moléculas candidatas del virus causante de la enfermedad y que a través de técnicas de cultivo y síntesis para la producción se fabrica una vacuna.

En cuanto a esta supuesta búsqueda de vacunas para el cáncer, Samamé explica que el cáncer no es una enfermedad que se genere específicamente a partir de un virus o una bacteria en específico. “El tema de las vacunas para la diabetes o el cáncer es mucho más complejo porque no son virus ni una bacteria".

No obstante, manifestó que debido a que el cáncer no es una sola enfermedad sino múltiples enfermedades pues existen varios tipos de cánceres, sí existen vacunas para prevenir alguno de ellos. “Por ejemplo, existe la vacuna del virus del papiloma humano (VPH) que si desde ya vacunamos a todos los púberes, por ahora mujeres entre los 10 a 12 años, se erradica el virus y de esa manera se limita el cáncer de cuello uterino, cáncer de vulva, cáncer de pene, cáncer de ano y cáncer de cabeza y cuello", indica.

En cuanto, a la comparación que se realiza con la enfermedad de la diabetes, la médico endocrinóloga Roxana Pacheco señala que esta es una enfermedad que se genera por varias causas: la diabetes tipo 1 es autoinmune, hay algunas personas que nacen con la predisposición para hacer este tipo de diabetes y la diabetes tipo 2 que a veces surge como producto del sobrepeso, la vida sedentaria o antecedentes familiares.

Asimismo, resalta que como no se produce a partir de un agente patógeno, no es tan accesible encontrar una vacuna que lo prevenga. “ No hay vacunas para la diabetes, la vacuna se hace cuando se identifica un patógeno ”, enfatiza.

Sin embargo, añade que la diabetes de tipo 2 sí se podría prevenir con un estilo de vida más saludable en el que el peso sea el adecuado y se realice actividades físicas constantemente. “Prevención sí hay, en diabetes tipo 2 se puede prevenir con un estilo de vida saludable, teniendo un peso adecuado con ejercicios, haciéndose controles por lo menos anuales".

Dichas recomendaciones también han sido proporcionadas por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de los EE. UU. que aconseja bajar de peso, moverse más y alimentarse sanamente. “Usted puede prevenir o retrasar la aparición de la diabetes si pierde de 5 a 7 por ciento de su peso inicial; por ejemplo, si usted pesa 200 libras (90 kg), su objetivo sería perder aproximadamente 10 a 14 libras (4.5 a 6 kg)”.

La vacuna contra la COVID-19 no está lista

La publicación de Facebook asevera que en solo tres meses la posible vacuna contra la COVID-19 estaría lista. No obstante, como hemos explicado en una nota anterior de Verificador las vacunas candidatas que estén más avanzadas en la realización de ensayos, aún se encuentran en la fase 3 .

Además, ninguna de estas sería realizada en solo tres meses, puesto que el mínimo tiempo que llevan investigándose es de nueve meses .

Vacuna candidata Inicio (fase preclínica) Inicio (fase clínica) Estado actual Oxford y AstraZeneca enero del 2020 abril del 2020 fase 3 CanSino enero del 2020 marzo del 2020 fase 3 Sinovac enero del 2020 abril del 2020 fase 3 Sinopharm enero del 2020 abril del 2020 fase 3 Moderna enero del 2020 febrero del 2020 fase 3

Conclusión

La publicación de Facebook que compara la búsqueda de vacunas contra el sida, el cáncer y la diabetes con la elaboración de vacunas contra la COVID-19 proporciona información errónea. En principio, no es posible que estén buscando una vacuna para el sida por 50 años, puesto que este se descubrió hace 38 años. Además, enfermedades como el cáncer y la diabetes no son causadas por un patógeno específico como un virus o una bacteria, como sí lo es el nuevo coronavirus. Finalmente, las vacunas candidatas contra la COVID-19 aún no están listas. Por lo que, es falso decir que la vacuna contra la COVID-19 “salió en tres meses”.

