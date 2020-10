No, levantarse rápido de la cama no produce una “muerte súbita”

Según una publicación de Facebook, una persona puede morir si se levanta de manera brusca de la cama. De acuerdo con el post que se compartió más de 11.000 veces, el cerebro no recibiría un adecuado flujo sanguíneo y ello produciría insuficiencia cardíaca que, finalmente, llevaría a la muerte.

Este viral también sugiere que para evitar ese terrible desenlace, las personas deberían esperar tres minutos y medio antes de levantarse de la cama.

“La razón (de las muertes repentinas) es que cuando te levantas por la noche para ir al baño, se hace con prisa. Inmediatamente nos paramos y el cerebro no tiene flujo sanguíneo”, señala el post. “Después de tres minutos y medio, no tendrá ‘cerebro anémico’ y el corazón no fallará, reduciendo la posibilidad de una caída y muerte súbita”, aconseja. Sin embargo, está información es falsa.

La publicación fue compartida más de 11.000 veces. Fuente: Captura de Facebook

En principio, los especialistas consultados para esta verificación han descartado la posibilidad de que “el cerebro esté anémico”, ya que es un término que no existe. “Hay algunos términos que de repente lo han puesto para hacerlo más sencillo, pero que no son ciertas. Por ejemplo, la anemia cerebral no existe ”, indica el cardiólogo Marco Almeri.

Asimismo, el neurólogo Nilton Custodio resalta que la supuesta “anemia cerebral” no es un término médico ni científico. “La anemia tiene otros orígenes. O es porque no estás comiendo bien o porque pierdes mucha sangre, o tienes una hemorragia o porque tienes alguna deficiencia metabólica, pero no existe anemia cerebral”, enfatiza.

Lo segundo es que pararse de la cama en ninguna circunstancia genera una muerte súbita. “No hay relación entre pararse rápido y que tengas una muerte súbita, eso es totalmente falso”, subraya Custodio a Verificador.

Al respecto, el cardiólogo Almeri señala que una persona sana no tendría que tener ningún problema al pararse rápidamente de la cama, puesto que el organismo activa un mecanismo de regulación de la presión arterial. “Ciertamente nuestra presión siempre varía cuando estamos sentados, cuando estamos parados o cuando estamos echados; pero eso es una variación permanente que hacemos todos los días todas las personas de manera automática”.

Por esa razón, la recomendación de los tres minutos y medio no tiene asidero, puesto que el organismo no requiere de tiempo para que active este mecanismo sino que lo hace de manera inmediata . “Entonces, cuando uno se levanta a las 2.00 a. m. no va a ocurrir una regulación de la presión arterial pensada porque no necesitamos pensarlo, eso es automático”, precisa.

Además, señala que este mecanismo se activa sin distinguir la hora del día y es independiente de nuestra voluntad. “Es indistinto que sea en la madrugada el que usted se levante súbitamente o que sea a las 3.00 p. m., en los dos casos ocurre la autorregulación inmediata de la presión arterial”.

Los mareos pueden ser comunes en personas de la tercera edad

Ambos especialistas coinciden en que si bien levantarse bruscamente no puede conducir a la muerte, sí podría generar mareos o incluso desmayos, sobre todo, en personas de la tercera edad.

Marco Almeri explica que si bien en la mayoría de personas el mecanismo de regulación de la presión arterial funciona de manera automática e inmediata, en el caso de personas mayores se más vuelve lento. “ Hay personas, sobre todo, en mayores de 80 años que ese automatismo se hace lento . Entonces se levantan, indistintamente a las 3.00 p. m. o a las 3.00 a. m., y sienten mareo un ratito, se apoyan en algo y luego ya se normalizan”.

Añade que a ese mareo se le conoce como hipotensión ortostática. Según un artículo de la Fundación Mayo para la Educación e Investigación Médica, también es llamada “hipotensión postural” y consiste en una forma de presión arterial baja que ocurre cuando te pones de pie luego de estar sentado o acostado. “ La hipotensión ortostática puede hacerte sentir mareado o aturdido , e incluso puedes desmayarte”, detalla.

En ese sentido, sí sería recomendable hacer el cambio de posición de manera más lenta para que el organismo regule su presión. “Se suele recomendar que el paciente primero se siente al borde de la cama unos minutos y luego se pare [...] Esto le da más tiempo al organismo para adaptarse al cambio de posición”, afirmó el cardiólogo Alejandro Cuesta a AFP.

Por su parte, el neurólogo y director médico del Instituto Peruano de Neurociencias, Nilton Custodio, destaca que en esta respuesta lenta al cambio de posición también participa otro proceso natural llamado “artrosis cervical” que influye en la presencia de mareos y desmayos.

“Como las personas mayores tienen las arterias rígidas y las vértebras ya con artrosis cuando se paran ese proceso de enviar sangre hacia la zona del equilibrio se ve disminuido y ahí el paciente podría tener mareos y desmayarse, pero no morirse”, puntualiza.

Además, recuerda que ese proceso no tiene ninguna relación con una anemia cerebral como menciona el post de Facebook. “Esas personas que tienen un problema de artrosis cervical cuando se paran bruscamente van a tener mareos, pero eso no tiene nada que ver con anemia sino tiene que ver con un problema disminución del flujo de sangre hacia el sistema vertebrobasilar que es el centro del equilibrio”, argumentó.

Ni la muerte súbita ni la insuficiencia cardíacas están relacionadas a levantarse de la cama rápidamente

La publicación de Facebook señala que la principal causa de esta muerte repentina se debe a una insuficiencia cardíaca generada por la falta de flujo sanguíneo en el cerebro.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., “la insuficiencia cardíaca es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente”. Por esta razón, el médico Marco Almeri indica que la afirmación del post no tiene un fundamento válido, puesto que la insuficiencia afecta a todo el cuerpo por igual y no a un órgano en específico.

En cuanto a la muerte súbita, un artículo médico llamado “Muerte súbita cardiaca. Estratificación de riesgo, prevención y tratamiento” informa que este tipo de fallecimiento “está caracterizado por un colapso o paro cardiaco súbito secundario a arritmias cardiacas, en personas con o sin enfermedad cardiaca”.

Al respecto, el neurólogo Custodio manifiesta que esto puede suceder en personas que incorporan actividades totalmente nuevas en su rutina diaria y con un alto nivel de exigencia. “Entonces una persona que no está habituada a hacer ejercicio y empieza a hacer ejercicio muy fuertemente podría tener una muerte súbita”, ejemplifica.

Finalmente, cabe resaltar que este bulo y versiones similares han circulado anteriormente por redes sociales, por lo que Verificador también desmintió que levantarse rápido de la cama cause accidentes cerebrovascular. Asimismo, otros medios de fact-checking como Maldita y Newtral lo han explicado.

Conclusión

Levantarse de manera brusca de la cama no produce una muerte súbita, debido a que el organismo cuenta con un mecanismo automático de regulación de la presión arterial. Sin embargo, en algunas personas, como los adultos mayores, este mecanismo se puede volver lento y desencadenar mareos o desmayos antes los cambios repentinos de posición. Por ello, es falso que levantarse rápido de la cama produce una muerte súbita.

