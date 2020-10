En Facebook circula una cita atribuida al actor y director de cine Clint Eastwood. La frase consiste en una crítica al “lavado de cerebro” de los medios de comunicación y la política estadounidense. De igual modo, minimiza temas como el racismo y la misoginia.

Publicación de Facebook atribuye una cita falsa al actor y director Clint Eastwood. Foto: Captura.

La referida declaración cuenta con una versión extendida titulada “Me divierte cuando la gente llama estúpido a Trump”, que apoya las políticas del actual Gobierno de los Estados Unidos. El texto fue difundido en julio último y ha sido compartido más de 2.000 veces en diferentes publicaciones.

Publicación de Facebook con un texto atribuido a Clint Eastwood. Foto: Captura.

Sin embargo, es falso que ambas declaraciones correspondan a Clint Eastwood, como se le atribuye. La cita original pertenece a un político republicano de New Hampshire, Fred Doucette.

¿Cuál es el origen de esta declaración?

Verificador realizó una búsqueda del contenido y encontró que, en inglés, la publicación había sido analizada por portales como Politifact y USA Today. De igual modo, una búsqueda de Google confirmó que el registro más antiguo de esta declaración se ubica el 30 de setiembre de 2019.

Se trata de una carta enviada al editor del diario estadounidense The Eagle-Tribune, firmada por el político republicano Fred Doucette, miembro de la Casa de Representantes de New Hampshire. Se titula “No te dejes lavar el cerebro por lo que te dicen los demócratas” (Don’t be brainwashed by what the Democrats tell you).

Carta enviada al editor del medio The Eagle-Tribune, firmada por Fred Doucette. Foto: Captura.

No obstante, la vinculación con Clint Eastwood se debió a un malentendido desatado por el mismo autor. El 22 de setiembre de 2019, días antes de publicar el texto en The Eagle-Tribune, Doucette compartió la declaración a través de su cuenta de Facebook. Como acompañamiento, adjuntó una imagen del nonagenario director de cine en la que aparece con una cita diferente.

Publicación original del legislador republicano Fred Doucette. Foto: Captura.

Clint Eastwood y la política

El reconocido actor de Hollywood tiene una visión conservadora y apoya las ideas del Partido Republicano. En una entrevista para Esquire en 2016, el actor calificó duramente a la generación actual y señaló que votaría por Donald Trump . Asimismo, refirió que el magnate “ha dicho muchas tonterías”, aunque minimizó sus declaraciones acusadas de racistas sobre un juez de origen mexicano.

Sin embargo, como indicó El País en febrero de este año, la estrella de ‘El bueno, el malo y el feo’ declinó su apoyo a Trump y se mostró a favor del demócrata Mike Bloomberg. Según declaró Eastwood, la política norteamericana se ha vuelto “muy irritante” debido a los modales de su actual presidente.

Conclusión

Clint Eastwood no es el autor de la cita atribuida a él por numerosas publicaciones que critican un “lavado de cerebro” de parte de los medios y que muestran su apoyo a Donald Trump. El texto corresponde a una carta enviada por el político republicano Fred Doucette al diario The Eagle-Tribune y compartida en su cuenta de Facebook.

Cabe resaltar que el actor y director de cine mantiene una postura conservadora y se ha mostrado a favor del actual presidente de Estados Unidos. No obstante, la declaración no le corresponde a él. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

